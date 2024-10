El conocido servicio de juego en la nube de NVIDIA, GeForce Now, ha recibido novedades importantes esta semana. Sin duda la más relevante es Call of Duty Black Ops 6, algo que ha sido posible gracias a las concesiones que tuvo que hacer Microsoft para recibir luz verde en la operación de compra de Activision Blizzard.

Esto es muy positivo, porque significa que aunque tengas un PC patata incapaz de mover Call of Duty Black Ops 6 podrás jugarlo sin problemas a través de GeForce Now, y sin necesidad de pagar una cuota si no quieres o no puedes, porque este servicio tiene una modalidad gratuita con anuncios que te permite disfrutar de sesiones de una hora de juego.

Por si tienes dudas, te recuerdo que los anuncios solo se muestran en la cola de espera antes de entrar a tu sesión de juego, y nunca durante la misma, así que podrás jugarlo sin tener que estar en tensión por si te aparece algún anuncio. Nada te interrumpirá mientras dura esa sesión de juego, aunque una vez que finalice tendrás que volver a la cola.

Las modalidades de pago ofrecen sesiones de juego de hasta ocho horas de duración, y te dan acceso a configuraciones mucho más potentes que te permitirán activar trazado de rayos e NVIDIA DLSS, y jugar en resolución 4K con tasas de hasta 240 FPS. Si te gusta la modalidad gratuita y quieres subir de nivel ya sabes, esas modalidades de pago son una buena opción.

A continuación os dejo el resto de novedades que han llegado esta semana a GeForce Now. Recuerda que comprar una vez cualquiera de estos juegos te permite disfrutarlo libremente tanto en esta plataforma como en PC. No tendrás que pagar dos veces por el mismo juego.

Worshippers of Cthulhu (Nuevo en Steam).

No More Room in Hell 2 (Nuevo en Steam).

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (Nuevo en Steam).

Windblown (Nuevo en Steam).

Call of Duty: Black Ops 6 (Nuevo en Steam, Battle.net y Xbox, PC Game Pass).

Call of Duty HQ, incluyendo Call of Duty: Modern Warfare III y Call of Duty: Warzone (Xbox, PC Game Pass).

DUCKSIDE (Steam).

Off the Grid (Epic Games Store).

Selaco (Steam).

Os recuerdo también que sigue activa la promoción que nos permitirá conseguir Dragon Age: The Veilguard gratis. Para conseguirlo solo tenemos que suscribirnos durante seis meses a GeForce Now en su versión Ultimate. El pack de seis meses representa un ahorro considerable frente al plan mensual.