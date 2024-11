Las GeForce RTX 50 serán presentadas muy pronto

Sabemos que las GeForce RTX 50 llegarán a principios de 2025, y también os he comentado en más de una ocasión que cabe la posibilidad de que NVIDIA presente esta nueva generación de tarjetas gráficas un poco antes para empezar a generar expectación, una estrategia que ya hemos visto en generaciones anteriores, y que ha venido funcionando muy bien a los de verde.

Según un popular filtrador de información vamos a conocer a las nuevas GeForce RTX 50 «muy pronto», lo que refuerza esa teoría que os di de que NVIDIA podría presentar sus nuevas tarjetas gráficas antes de terminar 2024, y que dejaría el lanzamiento de estas para enero de 2025. Tiene sentido, pero no es información oficial, así que no hay garantías de que se vaya a cumplir.

La fuente no ha dado una fecha exacta, pero analizando los precedentes de lanzamientos anteriores os puedo dejar una estimación bastante precisa. Cuando NVIDIA ha mantenido esa estrategia de anunciar primero y lanzar después normalmente la diferencia de tiempo entre ambos eventos ha sido de un mes como máximo. Por ejemplo, las GeForce RTX 40 fueron presentadas en septiembre, pero las primeras unidades no llegaron hasta octubre.

Esto me lleva a pensar que lo más lógico sería que NVIDIA presente las GeForce RTX 50 entre finales de noviembre y mediados de diciembre, y que el lanzamiento de estas tenga lugar a principios de enero de 2025. El lanzamiento de esta nueva generación de tarjetas gráficas será gradual, lo que quiere decir que primero llegarán los modelos más potentes, las GeForce RTX 5090 y GeForce RTX 5080, y en los meses posteriores el resto de modelos.

Después de esas dos llegará la GeForce RTX 5070, probablemente entre los meses de febrero y marzo. Ya en el segundo trimestre de 2025 debería llegar la GeForce RTX 5060, y puede que en el tercer trimestre de 2025 se lance la GeForce RTX 5050. Esta tarjeta gráfica está en el limbo, al menos en su versión para PC de escritorio, porque NVIDIA no lanzó una GeForce RTX 4050 para escritorio.

NVIDIA ya ha confirmado que celebrará un evento de prensa en el CES de este año, aunque no ha dicho qué es lo que tiene pensado presentar. Tampoco hace falta, porque está claro que las GeForce RTX 50 van a ser las grandes protagonistas de este evento. Conforme se vaya aproximando la fecha de lanzamiento tendremos más y más información filtrada, y como siempre espero poder compartir con vosotros un análisis detallado de esta nueva generación.

We will meet GeForce of Blackwell soon.

— kopite7kimi (@kopite7kimi) November 5, 2024