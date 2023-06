Supremium: el plan HiFi de Spotify vuelve a dar señales de vida

Apúntate este nombre, Supremium, pues es posible que termine siendo el nombre del esperado plan de Spotify con calidad HiFi. Ahora, que también te digo que, teniendo en cuenta los antecedentes, lo mejor será que no te hagas demasiadas ilusiones (si es que eres de las personas que todavía lo están esperando, claro), pues es posible que vaya para largo, e incluso es posible que termine de nuevo guardado en el mismo cajón en el que lleva desde hace ya dos años.

Mejor empezamos haciendo un poco de memoria. Corría febrero de 2021, poco a poco íbamos recuperando trazos de la vieja normalidad, aún nos reponíamos del impacto que ocasionó Filomena (con los calores que vienen, seguro que más de uno la echará de menos) y Spotify nos confirmaba, finalmente, sus planes de lanzar un nuevo nivel de suscripción al servicio en el que la música tendría calidad HiFi. No era algo nuevo, en realidad los rumores sobre esta mejora ya llevaban años presentes, e incluso la propia compañía adelantó algo allá por 2017. Así, era la confirmación de algo muy esperado.

Todos esperábamos que el plan HiFi de Spotify fuera más caro que el normal, pero entonces llegó Apple, que actualizó el catálogo de Apple Music a calidad HiFi sin incrementar el precio. Amazon respondió de inmediato, eliminando el plan estándar de Prime Music, que fue sustituido por su modalidad HiFi, con el precio del estándar. Aquí los planes de Spotify se torcieron, pues ya resultaba mucho más complicado cobrar más que sus adversarios. Y aún le quedaba Tidal, pero este servicio también dio ese mismo salto a finales del mismo año.

Así, los planes quedaron relegados, dando lugar a momentos tan esperpénticos como la entrevista a Gustav Söderström, copresidente de la compañía el pasado mes de marzo. Y quizá gracias a medidas de presión como esa, parece que la decana de la música en streaming se ha puesto las pilas. Así, según podemos leer en Bloomberg, Spotify podría lanzar Supremium, que es el nombre de su suscripción con calidad HiFi, en algún momento de 2023. No se especifica en qué mercados debutará, pero sí que será fuera de Estados Unidos en su primera fase.

Esta filtración también apunta a que el nivel de suscripción Supremium (que de momento es el nombre interno) tendrá un precio superior a la suscripción estándar, una posición bastante osada teniendo en cuenta que sus principales competidores ofrecen HiFi en sus planes estándar. Y, para compensar a los suscriptores de la modalidad premium actual (la de 9,99 euros/mes, que mantendría dicho precio y no tendría acceso al catálogo en HiFi), Spotify se plantea ofrecer varias horas de audiolibros. No hay pistas, de momento, sobre el precio que tendría el nivel Supremium.

Sin duda, Spotify llega tarde (si es que llega, repito que hasta que no lo vea no me lo creeré, que ya me la colaron una vez), y si además lo hace con un precio más elevado que sus competidores, que ya han consolidado la calidad HiFi como el estándar del mercado, parece difícil que este modelo pueda funcionar. Solo una propuesta que sea capaz de destacar de su competencia, del modo que sea, podría evitar que esta modalidad nazca condenada a muerte.