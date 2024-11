La chapuza de Rockstar con GTA The Trilogy forma parte, desgraciadamente, de la historia de mucho de lo que es la industria del videojuego hoy en día. Lanzamientos de títulos a medio cocinar, promesas incumplidas, estudios que cierran tras lanzamientos fallidos (por su culpa), usuarios tomados a risa por estudios y distribuidoras… es una pena, pero así estamos. Ahora, lo que no es tan común, es que un estudio muestre esa misma falta de respeto, que se ha convertido en común hacia los usuarios, con los juegos que convirtieron al estudio en lo que es hoy en día.

La historia de GTA The Trilogy – The Definitive Edition es, para muchos, un ejemplo de cómo no gestionar un lanzamiento. Desde su presentación en 2021, las expectativas eran altísimas. Tres títulos legendarios que marcaron un antes y un después en la historia de los videojuegos iban a regresar con gráficos actualizados y controles modernos. Sin embargo, lo que los jugadores recibieron fue una colección plagada de errores técnicos, decisiones visuales cuestionables y una falta de atención al detalle que desató una avalancha de críticas. Rockstar tuvo que retirar temporalmente la versión para PC e incluso devolver a la venta las ediciones clásicas originales para apaciguar el descontento. La trilogía no tardó en regresar (casi igual de mal) y, poco después, tuvimos que asistir a lo que pretendía ser una disculpa, pero en realidad solo era otra falta de respeto más a los usuarios.

A pesar de varias actualizaciones lanzadas en los años siguientes, la percepción pública no cambió demasiado. La reciente actualización de noviembre de 2024, que introdujo una opción de iluminación clásica para recuperar algo del espíritu visual de los originales, parecía un paso en la dirección correcta. Sin embargo, este parche trajo consigo una polémica inesperada: la eliminación de cualquier referencia a Grove Street Games, el estudio que estuvo detrás de estas remasterizaciones.

Grove Street Games got so salty over being removed by Rockstar from GTA Trilogy credits, they’ve unfollowed them 💀 pic.twitter.com/GfX1TDPSnf — Liam (@billsyliamgta) November 13, 2024

Grove Street Games no tardó en reaccionar, eliminando a Rockstar de sus redes sociales y marcando un distanciamiento que muchos interpretan como una ruptura profesional. Este movimiento, aunque sin declaraciones oficiales por ninguna de las partes, refleja una situación tensa entre los estudios, que no lograron cumplir con las expectativas de una de las franquicias más icónicas del sector.

Lo que deja GTA The Trilogy – The Definitive Edition es una pregunta inevitable: ¿quién fue realmente culpable de este desastre? ¿Fue Grove Street Games, como responsables directos del desarrollo, quienes no lograron estar a la altura? ¿O fue Rockstar, que, con su experiencia y recursos, debería haber supervisado y asegurado un producto de calidad? En una industria donde las prisas por cumplir plazos comerciales a menudo pesan más que la calidad del producto final, este tipo de errores parece ser una mezcla de decisiones mal planteadas desde varios niveles. Y mientras los usuarios intentan disfrutar de una trilogía que marcó una época, la sensación de que todo pudo hacerse mucho mejor, o al menos no tan terriblemente mal, sigue siendo inevitable.

