Peugeot 208 GT Hybrid 2024, recuento

Si no hago nada, este lugar se quemará y toda mi ansiedad se irá con él Carmen Berzatto (The Bear, Episodio 7 Temporada 1)

Vivo con miedo, pero también con sorpresa de haber sobrevivido más de diez días (no sabría decir exactamente cuánto) escondiéndome de «ellos». No ha sido fácil al principio, incluso tengo que confesar que he tenido suerte, sobre todo los primeros días en los que dejaba rastros que hasta un ciego habría podido seguir con la niebla. Y lloraba por las noches, tanto que creo que ahuyentaba a los animales. Poco a poco aprendí a hacer fuego de forma que la llama no se viera y apagarlo antes del amanecer para que el humo no me delatara. Y luego, unos días después me encontré con Carlos. No se llama así, es posible que me haya dicho su nombre pero no lo he distinguido del resto de palabras que me dijo el día que coindicimos en la cueva. Me lo encontré de repente mientras me ocultaba de la batida vespertina del bosque. En cuanto le vi hice el gesto de salir corriendo pero él me indicó con ambas manos que me tranquilizara y que no hiciera ruido. Y nos quedamos mirándonos a los ojos, escuchando cómo «ellos» lo revolvían todo para encontrarme. Para encontrarnos. Cuando nos cubrió la noche nos asomamos y estuvimos largo tiempo atentos a los sonidos de la oscuridad para comprobar si algún rezagado se encontraba aún cerca de nosotros. Luego se marchó y pensé que no iba a volverle a ver. Me quedé pensando en que quizás había ido al poblado para traerles a «ellos» para delatarme. Pero lo cierto es que volvió a los pocos minutos con un atillo de leña. Y encendimos el fuego en silencio protegidos por una roca que nos sirvió de refugio esa misma noche.

Por la mañana Carlos intentó conversar conmigo. Enseguida entendí que quería explicarme qué hacía en el bosque, por qué había huído. Mostró su frustración cuando se hizo evidente que no le entendía. Así que con gestos y utilizando ramas y rocas logré entender que él no quería ser cazador… o guerrero, que quería quedarse en el bosque. Acarició el tronco de los árboles, hizo el gesto de escuchar los sonidos del bosque, inspiró profundamente de forma teatral para que entendiera que ansiaba la libertad. Yo traté de hacerle entender, también con gestos, que me había perdido, que había llegado en un artefacto volador que se había estrellado en las colinas. Pero su expresión me hizo entender que eso no entraba dentro de su realidad, ni siquiera de sus fantasías. No se si entendería que era la reencarnación de un pájaro gigante envuelto en fuego, no se si pensaría que era un enviado del dios Sol, con esos ojos claros y esos cabellos dorados. Lo que sí entendió es que estaba sólo. Los días siguientes fueron de aprendizaje. Pronto entendí que Carlos y su gente vivían acomodándose a los ritmos y caprichos de la naturaleza. Él me llevó a las palmeras con frutos, a los nidos de termitas, a las hierbas altas donde esperar a que se posaran los pájaros para atraparlos con las manos. Curiosamente no tenían relación con el agua, prefería rodear los torrentes que cruzarlos por muy bajo que estuviera el caudal. Así que fui yo el que le enseñe a pescar. Y el primer pescado que sujetó con las manos agitándose y brillando con el sol le llenó de felicidad. Estoy seguro que esa noche Carlos soñó con ese pescado. Hoy no he despertado a Carlos. Los míos me han avisado que vienen a recogerme. Va a ser un largo viaje de vuelta…

Aunque Peugeot pueda parecer dentro del grupo Stellantis una de sus marcas más exclusivas por su cuidado en los acabados y el diseño deportivo, lo cierto es que es también es la que más vende en Europa dentro del mencionado grupo, situandose en 2023 como la cuarta en ventas dentro del continente con 365.000 unidades vendidas. Y dentro de ese buen posicionamiento en ventas el 208 es el modelo más vendido de la marca francesa suponiendo casi un tercio de esas ventas con 105.000 unidades. Por lo tanto es inevitable pensar que se trata de un modelo estratégico no solamente para Peugeot sino para todo el grupo.

Modelo analizado Peugeot 2008 Motor y acabado Hybrid 100 e-DCS6 Potencia 101 CV Velocidad máxima 193 Kmh Aceleración o-100 9,8 s Largo/ancho/alto 4055/1745/1430 Potencia máxima RPM 101 CV Par máximo Nm/RPM 205 Nm Caja de cambios Automático Web https://www.peugeot.es/ Precio 21.8o0 euros (antes de ayudas)

Este modelo recibió una actualización en 2023 con respecto al modelo de 2020 cambiando algunos aspectos estéticos y de equipamiento así como una renovación de las motorizaciones con la introducción de modelos mild hybrid de 48 v y manteniendo el motor de 75 caballos atmosférico para la versión de entrada de la gama así como las versiones eléctricas como la que tuvimos la ocasión de probar recientemente. En este caso hemos podido probar una de las versiones ECO mild hybrid con 101 caballos de potencia, una de las versiones más interesantes del catálogo del 208 con vistas a mantener su buen posicionamiento en ventas.

Nueva versión

Esta nueva versión del 208 muestra un nuevo frontal con un rediseño que incorpora en la parrilla el nuevo logotipo más estilizado de la marca, como pudimos ver en la versión eléctrica que probamos. Con respecto a esta versión, sin embargo, la parrilla se extiende hasta la parte de abajo a diferencia de la de motorización eléctrica que tiene un diseño distinto con una entrada de aire sin parrilla en la parte de abajo. La calandra se ha ampliado con respecto a la versión de 2020 y se ha incorporado las características luces diurnas triples a los lados del paragolpes a modo de arañazos de las garras de un león…

El capó está más inclinado para mejorar la aerodinámica pero también el aspecto deportivo del coche. En el lateral la línea es muy parecida al modelo anterior conservando ese diseño a medio camino entre deportivo y urbano que ha tenido mucho éxito entre sus compradores. Se han incorporado unas llantas de aleación de modelo «Yanaka» de 17 pulgadas con el nuevo escudo de la marca en el centro y unos radios de de aspecto muy original. Los pasos de rueda de color negro brillante subrayan el carácter deportivo de esta versión GT al igual que los retrovisores que también están pintados en color negro.

Con una longitud de 4,05 metros y una batalla de 2,54 metros podemos decir que este 208 GT Hybrid sigue queriendo posicionarse como un coche compacto con todas las características para ser consiferado ideal para el entorno urbano pero con detalles estéticos que lo desmarcan de los utilitarios más anodinos y añaden un toque deportivo muy particular de la marca.

En la parte de atrás este Peugeot 208 GT Hybrid destaca por su aspecto musculoso, como ha venido siendo habitual en las versiones anteriores, con unos grupos ópticos traseros que al igual que comentábamos con las luces diurnas se ha utilizado esas tres marcas estilo «zarpazo de león» de Peugeot en este caso con diseño horizontal. Además de estos detalles en las luces la parte posterior dispone de un difusor en color negro brillante del estilo de los retrovisores y pasos de rueda además de una salida de escape cromada funcional que completan los guiños a la deportividad de este modelo. Finalmente el nombre de la marca aparece en letras grandes en la tira de material plástico que conecta los pilotos traseros.

Interiores cuidados

En lo que respecta al interior este 208 de nueva generación conserva esa sensación de buenos materiales y acabados cuidados que caracterizan en general a los modelos de la marca, que alcanza incluso a los más compactos. En este caso la versión GT incorpora el uso de tapicería Alcántara en los asientos con pespuntes verdes y grises que también encontramos en el volante. Los asientos son cómodos y con un diseño que aunque no es deportivo sujeta bastante bien en curva y permiten viajes largos. El del conductor además dispone de reglaje eléctrico con función de masaje y ajuste lumbrar.

En cuanto al sistema de información y entretenimiento, como vimos en el modelo eléctrico, se ha aumentado el tamaño de la pantalla hasta las 10 pulgadas y se ha incorporado el sistema Peugeot i-connect de nueva generación con nuevas gráficas y un funcionamiento más fluido en algunas de las funciones. Este sistema permite la conexión con móviles Android Auto y Apple Car Play sin cable. Dispone de un cargador inalámbrico de 15 W que permite una carga más rápida de teléfonos móviles compatibles con esta tecnología.

Carga y conexión inalámbricas

En cuanto a la instrumentación nos encontramos la pantalla de 10 pulgadas habitual con la gráfica con efecto de tres dimensiones que pone en distintos planos la información. En el caso de las versiones híbridas como la que hemos probado esta pantalla muestra la información de la batería y del sistema de carga y descarga de la batería. También muestra la información habitual de velocidad, autonomía, temperatura del motor además de la posibilidad de mostrar el mapa del navegador.

En cuanto a los sistemas de Ayuda a la conducción esta versión del Peugeot 208 incluye: sensores de aparcamiento delanteros y traseros con cámara trasera, sistema de acceso sin llave, sensor de lluvia para el limpiaparabrisas, sensor de encendido de luces automático, lectura de señales de tráfico con radar de proximidad, sistema de frenado de emergencia, control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril y el freno de mano electrónico accionable con interruptor.

Como ya vimos en versiones anteriores del 208 la habitabilidad, con respecto al tamaño del coche, es bastante buena aunque en las plazas traseras es algo limitada tanto en anchura, aunque dos personas pueden viajar con suficiente comodidad, como sobre todo en altura ya que el diseño de la carrocería con aires deportivos y el diseño del pilar C que se encuentra justo en la parte de los reposacabezas traseros limita un poco el espacio en altura disponible en la parte de atrás.

Maletero capaz

En cuanto al maletero la capacidad total es importante con 309 litros, por encima de muchas de sus alternativas. Además y a diferencia de otros fabricantes es posible adquirir el modelo con rueda de repuesto. Uno de los factores que permite que la capacidad del maletero sea buena es que la batería del sistema híbrido se encuentra bajo el asiento del acompañante en la parte delantera, en vez de restar capacidad si se hubiese colocado bajo el maletero como suele ser habitual en este tipo de vehículos. Los asientos traseros son abatibles para conseguir una capacidad total de carga de hasta 1.163 litros.

En cuanto a la conducción lo primero apuntar es que esta motorización Mild Hybrid es la menos potente ya que existe una con 136 caballos que encontramos en otros modelos del grupo. Es un sistema que incorpora un motor de 1,2 litros de gasolina PureTech de tres cilindros turboalimentado combinado con un motor eléctrico de 20 caballos y 55 Nm de par que asiste al motor de combustión solamente en algunas circunstancias como en aceleraciones, al arrancar el coche y en maniobras de bana velocidad. A diferencia de otros sistemas microhíbridos es capaz de mover el coche durante muy cortos trayectos.

Las sensaciones al volantes son buenas ya que el sistema aporta suavidad al motor tricilíndrico y la caja de cambios de doble embrague e-DCS6 contribuye a que el funcionamiento sea poco brusco cuando entra en funcionamiento el sistema eléctrico. El par instantáneo del motor eléctrico que entra a funcionar cuando se requiere una aceleración inmediata da una respuesta mejorada que se nota en las situaciones en las que se requiera esa potencia inmediata.

Conducción suave

El resultado es una conducción suave en ciudad con aceleraciones progresivas pero decididas y una excelente maniobrabilidad. En carretera la respuesta es buena por ese empuje adicional y a pesar de que no se trata de un motor especialmente potente. No se trata de un sistema híbrido completo por lo que la asistencia del sistema eléctrico no se mantiene demasiado tiempo. Aún así la presencia se hace notar también en los consumos, más bajos que los que podemos encontrar en motorizaciones similares solamente de gasolina.

La respuesta en autopista también es buena, aunque el ruido del motor tricilíndrico se hace notar a veces cuando se requiere mucha potencia, además el ruido de rodadura y aerodinámico es bastante molesto ya que la insonorización es mejorable… El ruido no es demasiado molesto en la mayoría de los casos pero a velocidades máximas legales es cuando se empieza a notar por encima de lo deseable. Nos ha gustado mucho el comportamiento del coche en conducción dinámica, tanto por la respuesta del motor y el cambio a pesar de la potencia relativamente limitada como la respuesta en curva y el comportamiento de las suspensiones. El reparto de pesos algo mayor en el eje delantero lo hace más ágil en curvas.

Conclusiones

El 208 sigue siendo uno de los turismos compactos más recomendables, por calidad de construcción y acabados. Con la incorporación de nuevos sistemas de asistencia a la conducción y unas motorizaciones micro híbridas muy interesantes el atractivo del coche aumenta, así como su versatilidad que ya era muy importante ya que se trata de un coche que aunque por tamaño y características parece que tiene una orientación principalmente urbana también se desenvuelve sin problemas en viajes, con un maletero a la altura.

Nos ha gustado el funcionamiento del sistema de propulsión y del cambio que contribuyen a un funcionamiento suave y a unos consumos muy aceptables, aunque no alcancen la eficiencia de un sistema híbrido completo. La etiqueta ECO es un plus muy a tener en cuenta dadas las ventajas que proporciona para aparcamiento y costes de mantenimiento del vehículo. Algunas lagunas en cuanto a insonorización y habitabilidad trasera no son demasiado peaje para un coche realmente interesante.