Peugeot 308 SW Hybrid, sentidos

¿Verdad que no se puede estar cuerdo viviendo con el diablo? Maxim de Winter (Rebecca, 1940)

Se que esto es un hospital, conozco la palabra y entiendo que estos pasillos, estas personas que se mueven por ellos vestidos con ropa blanca y esas otras personas que empujan camas sobre ruedas con personas tumbadas encima están en un hospital. Pero no se qué es un hospital. Una de las personas que visten de blanco se dirige a mi. Lleva algo que le rodea el cuello que acaba en una especie de disco por un lado y se separa en dos por el otro. No puedo escucharla bien, la oigo como si estuviera bajo el agua. Parece enfadada o molesta y su cara lo está reflejando. No entiendo las palabras pero entiendo que esos gestos con las manos son de enfado. Levanto mis manos de forma instintiva, algo me dice que eso podría apaciguar a la persona vestida de blanco. Recuerdo la palabra que se asocia con esas personas. Son médicos, y este médico es una mujer, así lo parece por su aspecto. Pero esa persona vestida de blanco, esa mujer médico no parece tranquilizarse y saca un objeto de su vestido blanco, algo metálico de plástico y de cristal que desprende una luz tenue, cabe en la palma de su mano. Luego coloca el objeto al lado de su oreja sin dejar de mirarme y por unos momentos deja de gritarme y de gesticular. Empieza a hablarle al objeto mientras se gira, supongo que para que no vea su cara mientras habla con el objeto. Me doy cuenta que sigo con las manos levantadas y las bajo.

Hay más personas que se están acercando y nos rodean, algunas con la misma ropa blanca que la mujer doctora, otros vestidos de otra forma. Siguen pasando personas empujando a otras personas en camas que tienen ruedas. Las personas que empujan me sueltan una mirada al pasar, están vestidas con algo que parece un pijama. Una palabra nueva. Las personas tumbadas en las camas no me miran, tienen la mirada perdida. Otra persona me mira, pero no está vestido como un doctor ni como una persona que empuja camas con ruedas. Tiene algo que le tapa la cabeza, y el pelo largo pero no es mujer, y tiene dibujos oscuros en la piel, algunos son letras, y objetos metálicos que cuelgan de sus orejas y de su nariz. Muchos objetos metálicos, me inquieta que tenga esos objetos metálicos atravesándole la piel y por alguna razón su aspecto me intimida así que doy un paso atrás sin querer y mi espalda golpea la pared. Cae polvo del techo cuando golpeo la pared con la espalda, al darme la vuelta me doy cuenta que se ha hecho una grieta. Gritos, ahora lo que oigo se llama gritar, la mujer y el hombre de pelo largo y objetos metálicos atravesando su piel me miran pero el resto se ha ido corriendo. Sonrío. Reconozco eso. Reconozco el miedo. Un rugido sale de mi garganta mientras saco el arma que tengo colgada de la espalda. Ya me acuerdo dónde estoy y qué hago aquí.

Aunque aparentemente al irrupción de los SUV ha disminuido la popularidad de los modelos familiares lo cierto es que siguen siendo una buena opción para familias o conductores que necesitan espacio en el maletero pero que no quieren renunciar a las características de un turismo. Peugeot es una de las marcas con larga tradición en este tipo de carrocerías con versiones de muchos de sus modelos más emblemáticos con ese suplemento de maletero que en ocasiones incluso mejora el aspecto del coche con respecto al modelo con carrocería de tres volúmenes. Incluso a veces se les pone el nombre de «sportwagon» cuando la línea del modelo familiar obedece a una estética más deportiva.

Modelo analizado Peugeot 308 Motor y acabado SW Active Hybrid 180 e-EAT8 Potencia 181 CV Velocidad máxima 225 Kmh Aceleración o-100 7,7 s Largo/ancho/alto 4636/1852/1442 mm Potencia máxima RPM 150 CV (motor gasolina) 110 CV (motor eléctrico) Par máximo Nm/RPM 360 Nm Caja de cambios automático 8 velocidades Web https://www.peugeot.es/ Precio 37.130 euros

En nuestro caso hemos querido comprobar lo que aporta la versión SW (o Station Wagon) de uno de los modelos más populares de la marca francesa, el 308, con la motorización híbrida enchufable, en esta ocasión en la versión del grupo Stellantis de este conjunto propulsor con una potencia de 180 caballos y 360 Nm de cifra de par. En su momento ya pudimos probar la mecánica híbrida enchufable pero en aquella ocasión de potencia mayor en el modelo de carrocería estándar. La carrocería familiar también cuenta con una amplia variedad de motorizaciones además de las mencionadas desde motores de gasolina sin hibridación, con hibridación ligera, diésel o los mencionados híbridos enchufables.

Estética moderna

Ya cuando analizamos la versión berlina del 308 la estética nos pareció moderna y deportiva y la carrocería familiar no perjudica esta impresión, es más, la línea del coche sale favorecida con ese diseño «sport wagon» que hace descender la parte trasera para favorecer la aerodinámica. La parte frontal es idéntica a la versión no familiar con los inconfundibles grupos ópticos afilados y divididos en dos y una franja alargada que desciende en ángulo (los «colmillos» del león) hasta la parte inferior donde se encuentran los intermitentes. La gran parrilla delantera en cuyo centro domina el escudo del león suma agresividad y deportividad a esta parte delantera.

El parachoques tiene un diseño estilizado y está dominado por una gran toma de aire que prácticamente arranca desde la parrilla hasta el spoiler inferior dando al coche un aspecto muy deportivo. El capó también tiene un diseño dinámico que subraya el resto de detalles de estética deportiva con líneas que marcan su superficie hasta los laterales de la parrilla delantera formando un volumen en la parte central. También en la parte frontal encontramos cómo las aristas que recorren los pasos de rueda anteriores, tanto delante como detrás, añaden un toque de dinamismo más para este modelo.

El lateral tiene un diseño que cambia a partir del pilar B con respecto a la versión turismo. La carrocería se inclina para dar una forma aerodinámica, pero no tanto como parece ya que el diseño de las ventanillas, que se va encogiendo hacia la parte posterior, hace que tengamos la impresión de que esta cae de forma más brusca de lo que realmente lo hace. En la parte posterior y encima de la luna del portón del maletero también encontramos un falso spoiler en forma de protuberancia de la carrocería que luego baja bruscamente en la parte trasera. Las barrras longitudinales en color negro dan una continuidad estética y añaden otro toque deportivo.

Estilo SportWagon

La parte trasera, como es natural, es la que más cambia en esta variante del 308. Con un voladizo de 21 centímetros y una batalla también más grande el coche aumenta de longitud casi 30 centímetros con respecto a la versión berlina lo que redunda en mayor espacio interior y en capacidad para el maletero. Como ya hemos dicho esta parte trasera sigue las líneas de diseño tipo «sportwagon» o «Shooting brake» con detalles deportivos como el doble spoiler, justo por encima y por debajo de la luna del maletero, los grupos ópticos afilados y un paragolpes que sobresale con molduras en plástico negro en la parte inferior. También molduras negras en los laterales del spoiler superior igual que en la versión berlina.

En lo que respecta al interior de este Peugeot, la parte delantera no sufre cambios con respecto a la versión normal con los mismos acabados con buenos materiales y diseño futurista. Como en la versión mencionada, el volante es de tamaño reducido para que la visión de los indicadores sea por encima del mismo, una filosofía (denominada por Peugeot i-Cockpit) para el puesto de conducción a la que hay que acostumbrarse y que hay que tener en cuenta a la hora de posicionar también el asiento. Los indicadores se muestran en una pantalla de 10 pulgadas con una buena visibilidad y que puede configurarse para mostrar todo tipo de información de viaje.

Buena calidad de materiales

El salpicadero transmite calidad con unos plásticos de buen tacto y luce una pantalla para el sistema de información y entretenimiento también de buena calidad y tiene un tamaño de 10 pulgadas. Justo debajo encontramos un conjunto de botones táctiles virtuales, una suerte de pantalla táctil adicional con la única función de mostrar seis botones que pueden accionarse al tacto y que cambian según el contexto su aspecto y funcionamiento. Al principio muestran acceso a las funciones principales: menú principal, medios, climatizador, navegación, teléfono y Mirror Screen pero según seleccionemos opciones pueden cambiar de función.

Debajo de estos botones virtuales hay una fila de botones físicos que permiten el acceso directo a otras funciones de climatización y al menú de funcionamiento de los sistemas del coche. Al acceder a este menú tendremos información completa del sistema híbrido enchufable con una gran cantidad de estadísticas y gráficas para ayudarnos a realizar una conducción más eficiente. La parte central del salpicadero con la pantalla y los botones virtuales tiene el inconveniente de ser muy brillante por lo que se notan mucho las huellas y en ocasiones y dependiendo de cómo incida la luz del sol puede dificultar la legibilidad.

En lo que respecta a los espacios para almacenar objetos el 308 SW está bastante bien surtido aunque en algunos casos el diseño estilizado se pega con la practicidad y algunos espacios, como el de la consola central que tiene un sistema para poder taparlo, son un poco pequeños. En esta consola encontramos el selector de marchas, un interruptor en vez de una palanca (que solemos preferir los más clásicos). Justo delante encontramos el espacio para el teléfono móvil que en la versión que hemos probado disponía de carga inalámbrica. El techo ocupa la parte delantera y permite su apertura para dejar entrar el aire de forma parcial o total.

Plazas más cómodas

En la parte trasera el aumento de tamaño de la longitud del coche se hace notar ya que las plazas son más cómodas y amplias sobre todo para las piernas, pero curiosamente también ganamos espacio a lo ancho. No es posible que viajen tres adultos de forma holgada pero sí es algo más cómodo que la versión berlina y que otros modelos similares de la competencia. Al igual que en la versión con maletero normal los ocupantes de las plazas traseras tienen a su disposición salidas de aire del sistema de climatización además de conectores de carga te tipo USB para poder cargar dispositivos por parte de los pasajeros.

El maletero suele ser el punto fuerte de los modelos con carrocería familiar, y el 308 SW no es una excepción. En este modelo híbrido enchufable se pierden 60 litros de capacidad por las baterías, pero la capacidad alcanza unos muy respetables 548 litros que le colocan entre los más capaces comparado con modelos similares. Además el fabricante francés ha hecho un gran esfuerzo de diseño para conseguir unas formas regulares y aprovechables del mismo por lo que es uno de los más prácticos también. Hay redes en los laterales para aprovechar el espacio que dejan los pasos de rueda, ganchos metálicos para sistemas de fijación de carga, iluminación, toma de 12 voltios, doble fondo…

En lo que respecta al comportamiento en carretera recordamos como siempre las características del propulsor. Se trata de la mecánica híbrida enchufable menos potente, con 180 caballos, que dispone de un par motor de 360 Nm. La distribución de la potencia total se realiza de la siguiente manera: 150 caballos para el motor de gasolina y 110 para el motor eléctrico, ambos para el eje delantero por lo que no dispone de tracción total. Las cifras oficiales presentan una velocidad máxima de 225 kilómetros hora y un tiempo de aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora de 7,7 segundos. La autonomía del sistema cuando funciona en modo 100% eléctrico es de 66 kilómetros.

Buen comportamiento en carretera

En nuestras pruebas el 308 SW de 180 caballos se ha mostrado ágil aunque no despliega un comportamiento deportivo, por lo menos en aceleración y recuperación, sí que ofrece prestaciones más que suficientes para viajar con desahogo y hacer frente a situaciones como adelantemientos. En ciudad y en modalidad eléctrica es un coche que se mueve con mucha soltura. Los 110 caballos son más que suficientes para una conducción alegre en ciudad con buena aceleración en los semáforos. La autonomía se acerca más a los 50 kilómetros que a los más de 60 que homologa la marca.

En carretera los 180 caballos se dejan notar en la modalidad de conducción Sport, donde el cambio automático tiene una respuesta más inmediata, pero algo menos si elegimos las otras más civilizadas. En cualquier caso el comportamiento en carretera no se ve penalizado por el mayor tamaño de la carrocería y sigue siendo muy estable y seguro en las curvas incluso en conducción rápida. La adaptabilidad de las suspensiones hace que también sea un coche confortable en carreteras con asflato en mal estado o con baches y en general el comportamiento del coche invita a realizar viajes largos.

Conclusiones

Esta versión SW del 308 es todo un acierto para quien busque mayor espacio y habitabilidad sin tener que inclinarse por una carrocería tipo SUV. Nos ha sorprendido agradablemente la comodidad de las plazas posteriores y el tamaño del maletero, que dispone de una buena capacidad a pesar de tener que dejar espacio para la batería del sistema híbrido enchufable. La estética deportiva y futurista que Peugeot aplica a sus modelos está presente también en esta carrocería familiar, que incluso puede parecer más dinámica gracias al diseño de la parte posterior del coche junto con los elementos ya presentes en la versión berlina.

La motorización de 180 caballos híbrida enchufable supone un buen compromiso entre precio y prestaciones, aunque pierde gran parte de la deportividad que podría ofrecer la versión de 224 caballos y que hemos podido probar en la versión berlina y en otros modelos del grupo Stellantis. La autonomía de 66 kilómetros en modo eléctrico se verá incrementada seguramente con la llegada de futuras motorizaciones pero es suficiente para los desplazamientos urbanos habituales si disponemos de la posibilidad de cargar el coche a diario, incluso si tenemos en cuenta que la autonomía se queda en unos 50 kilómetros reales.