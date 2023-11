Peugeot 408 HYBrid, senderos

«No puedes sacar una foto de esto, ya se ha ido» Nate Fisher (A dos metros bajo tierra, temporada 5 episodio 12)

«Candela, baja de ahí» la voz de su madre sonaba más agotada que enfadada, una advertencia para cubrir el expediente de progenitor preocupado por la integridad de su vástago más que un conminamiento con mínimas posibilidades de obtener el objetivo del mismo. Candela con sus coletas al viento seguía sentada en la rama del árbol observando la casa de donde había salido la lastimera voz de doña Segismunda. Su madre, una sufrida ama de casa atareada con los pucheros desde buena mañana que como decía a sus amigas de rosario «no se hacía con ella», refiriéndose a la niña que balanceaba sus piernas despreocupadamente sobre el vacío haciendo oscilar los cordones de las botas demasiado grandes heredadas de su primo el vaquero. Desde esa rama Candela vaciaba su mente casi por completo sintiendo el viento en su espalda, el olor de la hierba recién cortada por Raúl, el vecino, y empapándose del ruido del campo calentado por el sol de las diez menos cuarto de la mañana. Después de unos minutos Candela dejaba de sentir todo eso y le invadía la sensación de estar flotando, ajena a todo lo que en su cabeza se había ido agolpando en sus catorce años de existencia.

Al principio poca cosa, preocupación por ver a su madre siempre cansada, a su padre siempre enfadado y algunas veces bebido, el dolor de cabeza que le provocaban las matemáticas, el sueño que le provocaba la voz de la maestra recitando los ríos de España, los calores al ver al Basilio sin camiseta en el río aunque objetivamente estuviera haciendo el imbécil, el sabor de las fresas añoradas meses y saboreadas en segundos, la aspereza de las manos de la abuela Matilda, el olor de las vacas… Candela sabía que algunas de esas cosas la hacían crecer y otras encoger, algunas eran importantes, lo presentía, pero era incapaz de distinguirlas. Y luego llegaron las voces y los temblores y a continuación los fenómenos como los llamaba el señor cura. El padre Carlos, para el que casi todo era pecado y que gritaba más que su padre y se encendía como una tea incandescente, calva y todo. Candela desconocía si su madre sabía que el padre Carlos la pegaba y no quería contárselo para no aumentar su tristeza y su cansancio. Exorcismo lo llamaba él, pero eran golpes con la vara recitando cosas en latín que Candela no entendía todos los domingos antes de misa de diez. Pero esta mañana de domingo se cansó de los golpes y uno de esos fenómenos salió de ella y encendió al padre, esta vez de verdad. Candela volvió a casa despacio, por el camino largo como a ella le gustaba. Ahora en su rama del árbol Candela se siente levitar. «¡La iglesia está ardiendo!» Grita Raúl sin que Candela le pueda escuchar.

En lo que respecta al diseño el fabricante francés Peugeot siempre se ha preciado de mantener la mirada en el futuro huyendo de diseños convencionales para aventurar las líneas de lo que podrían ser los coches de mañana. Es una característica que ha venido aplicando sobre todo a sus berlinas de las que hay algunos ejemplos clásicos como el 504 y en los que siempre se ha procurado conservar la mirada felina que distingue a los frontales de los coches de la marca del león.

Modelo analizado Peugeot 408 Motor y acabado GT Plug-In Hybrid 225 e-EAT8 Potencia 224 CV Velocidad máxima 233 Kmh Aceleración o-100 7,8 s Largo/ancho/alto 4697/1848/1478 Potencia máxima RPM 179 CV 6.000 RPM (gasolina) / 110 CV (Eléctrico) Par máximo Nm/RPM 360 Nm Caja de cambios Automático ocho velocidades Web https://www.peugeot.es/ Precio 47.800 euros (antes de ayudas)

Dentro del grupo Stellantis esta identidad de diseño se une a la orientación a acabados más refinados e incorporación de elementos tecnológicos más avanzados que otras marcas del grupo mientras que las plataformas sobre las que se basan unifican otros elementos como motorizaciones y chasis. En nuestro caso hemos tenido la ocasión de probar una versión del modelo Peugeot 408 híbrido enchufable basado en la plataforma con motorización de 224 caballos que ya probamos en el Opel Astra GSE pero con las peculiaridades que aporta la marca francesa y que en parte hemos apuntado.

Un coche híbrido

Se trata de un coche con un planteamiento híbrido también en el diseño. A primera vista tiene pinta de «Sportback» con líneas aerodinámicas y deportivas, es decir, tiene un aire de «coche familiar deportivo» pero cuando nos fijamos en las dimensiones se descubre que ciertas cotas, especialmente la altura del suelo y la habitabilidad interior. Se podría decir que es más SUV que por ejemplo el 508 que tiene un planteamiento de berlina grande, aunque solamente le saca 6 centímetros de longitud, y el 3008 que es un SUV con dimensiones interiores que lo acercan en habitabilidad a un monovolumen.

Tal y como nos ha ocurrido con otros modelos de Peugeot, el 408 tiene un aspecto exterior futurista, con líneas aerodinámicas combinadas con elementos geométricos y ángulos atrevidos que se unen para ofrecer un look que no pasa ni mucho menos desapercibido. El frontal guarda esa mirada felina que hemos apuntado con unos grupos ópticos de diseño complejo en forma de boomerang que se hunde en la carrocería y se extiende por los laterales y del que se desprende hacia su parte inferior estiréndose muy abajo hasta la zona del paragolpe delantero.

Los volúmenes del capó presentan hendiduras que se extienden hasta el frontal huyendo de la sencillez y recargando esa parte delantera. Otro elemento que no pasa desapercibido es la parrilla delantera que ocupa buena parte de la parte frontal con un diseño geométrico que se abre de abajo a arriba de forma muy original y en cuyo centro se coloca el escudo de la marca. Más abajo una toma de aire más tradicional en color negro ocupa la parte inferior del paragolpes dando un toque deportivo al conjunto.

Unas llantas peculiares

El lateral de la carrocería también luce hendiduras y relieves que marcan los «músculos» del diseño de las puertas que quedan rematadas en la parte inferior por unas molduras de plástico negro. Las llantas de 20 pulgadas tienen un aspecto único (del que por las entrevistas que hemos podido leer se siente especialmente orgulloso el diseñador jefe Pierre-Paul Mattei) con una combinación única de elementos geométricos que desmarcan al 408 de otros modelos conservando sin embargo un buen rendimiento aerodinámico.

La línea del techo con su perfil elevado pero aerodinámico que desciende con un ángulo muy pequeño hasta el temprano spoiler que anticipa la zaga del vehículo marca otro de los elementos diferenciadores de este modelo. En la parte trasera el parabrisas muy inclinado está arropado por el spoiler superior de forma peculiar y el inferior en forma de protuberancia del portón que cubre la zona de los grupos ópticos. Estos, alargados y unidos por una pieza de plástico y por el escudo, tienen una forma más convencional con respecto a los delanteros.

El maletero también presenta volúmenes en la carrocería y termina en un paragolpes elevado en material plástico negro / gris oscuro con diferentes elementos con texturas diferenciadas que arropan también a los reflectantes y en la parte inferior una pieza de protección al estilo de los SUV y todoterrenos. El conjunto del diseño del coche no pasa desapercibido y transmite una sensación de aspecto futurista más cercano al de una nave espacial que al de un coche, pero al mismo tiempo un decidido tinte de deportividad por los acertados elementos aerodinámicos que salpican al coche.

Interior Peugeot

En el interior nos encontramos en territorio conocido ya que tanto los materiales como la disposición de los elementos como el diseño del volante y salpicadero son los mismos que en otros modelos de la marca. El puesto de conducción sí que se nota distinto ya que se asemeja más al de una berlina que al de un SUV, esto unido a la amplia superficie del parabrisas delantero y a la altura del coche proporciona una muy buena visibilidad. Los cristales de las puertas no tienen marco en la parte superior y se acoplan a la superficie aislante para aislar el habitáculo cuando cerramos la puerta.

La percepción de calidad de los acabados y los materiales es muy buena, como suele ser habitual en los modelos de la marca. La pantalla del sistema de información y entretenimiento se encuentra en una posición algo baja por lo que hay que distraer la vista de la carretera para observarla. Los controles se reparten entre una zona en la que se ha colocad una pantalla táctil que muestra botones que cambian según el contexto de lo que necesitamos activar y otra de botones convencionales más abajo que permiten acceder al menú de funciones del coche y otros como luces de emergencia y el acceso a las funciones de climatización.

Debajo de esta zona de controles se encuentra el hueco para el teléfono móvil que en nuestro modelo disponía de una alfombrilla antideslizante que ocultaba la zona de carga inalámbrica. Más hacia atrás en el túnel central encontramos el selector de cambio en forma de botonera, el botón de encendido, el que acciona el freno de estacionamiento y el selector de modos de conducción. Son botones discretos que en el caso del selector de marchas podría haber sido más útil una pequeña palanca fara facilitar el que la pudiéramos accionar sin bajar la mirada. En cualquier caso funcionalmente todos son impecables.

Pantalla completa

La pantalla del sistema es de 10 pulgadas y tiene una gráfica muy legible y abundante información que incluye la que corresponde al funcionamiento del sistema híbrido enchufable como la carga, el consumo de energía y otros. La visualización de estadísticas mediante gráficas también nos parece muy interesante para poder optimizar el uso del coche y el consumo tanto de gasolina como de energía eléctrica. Permite además configurar horas de carga y otros parámetros como por ejemplo la posibilidad de definir el nivel de carga de batería mínimo que debe mantener el sistema utilizando el motor de explosión.

En el modelo que hemos podido probar se incluía un sistema de sonido Focal con diez altavoces y un amplificador de doce vías así como un subwoofer colocado en el maletero. La potencia total del sistema es de 690 vatios y la calidad de sonido es muy alta, sobre todo gracias a la insonorización del habitáculo que también es excelente. Al circular en modo eléctrico las bondades de lo comentado son aún más grandes al no escuchar el sonido o las vibraciones del motor. De hecho y a este respecto es uno de los modelos con más posibilidades de seducir a los melómanos de los que hemos tenido la ocasión de probar.

En la parte posterior el nivel de acabados desciende un poco y hay más presencia de plásticos duros. En lo que respecta la habitabilidad destaca incluso a primera vista el espacio para las piernas que permite viajar cómodos a personas de cierta estatura, ya que la altura también es muy buena para ser una berlina y más parecida a lo que podemos encontrar en un SUV. En lo que respecta a la anchura y como sucede en prácticamente en cualquier modelo de este tamaño dos personas viajarán cómodas y una tercera algo menos. Otro inconveniente es que la forma de la carrocería dificulta algo el acceso en estas plazas.

Buena capacidad

En lo que respecta al maletero en este modelo nos encontramos con que no solamente la batería del sistema híbrido enchufable resta algo de espacio sino que también el subwoofer del sistema de sonido Focal que ya hemos comentado reduce algo la capacidad. En total sin embargo deja una capacidad de 454 litros con un pequeño doble fondo (por la presencia del mencionado subwoofer). Es suficiente para viajes y está en línea e incluso es superior a otros modelos híbridos enchufables de tamaño similar. Al abatir los asientos podemos conseguir una capacidad máxima de 1.528 litros.

Para pasar a la valoración de la conducción de este 408 Hybrid nos fijamos en sus características mecánicas. En realidad estamos ante un modelo que utiliza el mismo sistema que el Opel Astra GSE que hemos podido probar recientemente. Por lo tanto utiliza el mismo sistema propulsor compuesto por un motor de gasolina de 179 caballos y otro eléctrico de 110 para un total combinado de 224 caballos y 360 Nm de par que mueven al vehículo gracias a una caja de cambios automática de muelles helicoidales con embragues multidisco de ocho relaciones.

Potencia de sobra

La gran diferencia con el modelo de Opel es el tamaño y el peso: 1703 kilos para el alemán y 1781 kilos para el francés, lo que por ejemplo hace que el 408 sea tres décimas de segundo más lento al alcanzar los cien kilómetros por hora de parado que el Astra. Sin embargo y por supuesto hay que tener en cuenta que aunque se basen en la misma plataforma estamos hablando de dos coches muy distintos y con una habitabilidad mucho mayor a favor del modelo de Peugeot, pero es bueno tener en cuenta estas cifras sobre todo para valorar el comportamiento sobre el asfalto de uno y otro.

En su funcionamiento en ciudad en modo eléctrico el 408 tiene un uso muy agradable, gracias también al confort de marcha aumentado gracias a la buena insonorización. Los aproximadamente 60 kilómetros de autonomía se quedan en 50 en condiciones reales pero hacen factible los desplazamientos diarios para un uso medio. A pesar del peso el coche reacciona con presteza cuando conducimos en este modo eléctrico y los 110 caballos son más que suficientes. El tamaño del coche y la inclinación de la luna posterior que restan visibilidad trasera penalizan un poco a la hora de realizar maniobras en entornos urbanos pero los numerosos asistentes y cámaras y la buena visibilidad delantera compensan.

En lo que respecta a las salidas fuera de ciudad enseguida se nota que el 408 es un coche en el que se ha primado el confort y el aplomo más que las reacciones felinas. En autopista el sistema de propulsión tiene mucho brío, sobre todo si se selecciona el modo sport que pone en acción los dos propulsores en todo momento y de forma simultánea. En otros modos las reacciones al acelerador son más perezosas. El cambio es de uso agradable aunque no demasiado deportivo y por lo tanto no demasiado rápido en subir o bajar relaciones. A este respecto hemos notado que en modo Sport cuando estamos cerca de detener el coche el escalado de marchas no permite detenerse con demasiada suavidad y hay que tener mucho tacto con el acelerador.

El aplomo del coche también se hace notar en carreteras viradas con una muy buena seguridad a la hora de afrontar las curvas y una buena reserva de potencia para salir de ellas. El tarado de las suspensiones está más orientado al confort pero permite encadenar virajes en carreteras con curvas sin demasiados problemas y sobre todo con seguridad. Es un coche con el que hacer muchos kilómetros con la única penalización de la autonomía al ser el depósito de combustible algo más reducido que en las versiones solamente con motor de explosión.

Conclusiones

Nos ha gustado mucho la concepción del Peugeot 408, un diseño que busca pelear en la misma liga que los SUV de tamaño mediano con una carrocería de berlina algo más elevada y con líneas de «sportback» para unir el diseño deportivo a la habitabilidad. Los elementos de diseño del exterior son muy originales y pueden ser un atractivo para el que busque un coche que se salga de las normas establecidas por el mercado sin abandonar la identidad de imagen que caracteriza a la marca francesa.

La combinación de este modelo con la motorización híbrida enchufable es un acierto porque consigue unos consumos razonables gracias a su «personalidad» híbrida y permite funcionar en modo 100% eléctrico además de lucir la etiqueta cero de la DGT que proporciona las ventajas que ya conocemos. Para coches del tamaño del 408 es una solución muy buena para conseguir compaginar un uso racional urbano con el de un coche que está concebido para realizar muchos kilómetros en autopista y en carretera, con el placer de escuchar música en un sistema de sonido realmente conseguido.