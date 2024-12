Ocho mejoras interesantes que ha recibido Windows 11 en 2024

Durante 2024 Microsoft ha eliminado muchas funciones de Windows 11, pero también ha implementado nuevas características con los parches y las actualizaciones que han ido llegando a lo largo de este año que pronto dejaremos atrás.

La lista de novedades podría ser muy extensa si apostamos por hacer una recopilación exhaustiva, pero ese no es el objetivo de este artículo. Nos vamos a centrar en repasar las novedades más importantes que ha recibido Windows 11 este año en forma de funciones, características y mejoras que realmente marcan una diferencia interesante.

Buena parte de esas novedades se han introducido con Windows 11 24H2, que ha sido la gran actualización anual que ha recibido este sistema operativo, y que además extiende su vida útil, ya que amplia el periodo de soporte oficial.

Dicha actualización ha dado muchos problemas, y tengo constancia de que todavía no se encuentra totalmente pulida y revisada, así que os recomendaría esperar un poco más antes de instalarla, aunque ello implique posponer el poder disfrutar de algunas de las novedades que vamos a ver en este artículo.

1.- Actualizaciones más rápidas

Las actualizaciones son una de las grandes cuentas pendientes que tiene Microsoft con Windows 11, y es una de las cosas que menos gusta a los usuarios de dicho sistema operativo, entre los que me incluyo. Con el lanzamiento de la actualización 24H2 se han introducido mejoras importantes en este sentido, ya que:

Se ha reducido en un 25% el uso de CPU de Windows Update.

También se ha reducido en un 43% el tiempo de instalación de actualizaciones.

El tiempo necesario para reiniciar el equipo tras actualizarlo ha bajado en un 33%.

Se ha optimizado el consumo de memoria.

Con estos cambios la instalación de actualizaciones debería completarse en menos tiempo, y con un consumo de recursos más bajo. Esto es algo muy positivo, ahora solo falta que Microsoft encuentre la manera de evitar que las actualizaciones lleguen rotas y llenas de problemas a Windows 11.

2.- Windows 11 puede utilizar smartphones Android como webcams

La verdad es que no entiendo que Microsoft tardase tanto en implementar esta función, pero lo importante es que al final lo ha hecho, y que ha acertado de pleno con ello. Es muy simple, si tienes un smartphone basado en el sistema operativo Android puedes utilizar la aplicación de Enlace Móvil para convertirlo en una webcam de alta calidad.

Incluso los smartphones Android con precios muy bajos tienen cámaras que son capaces de superar a cualquier webcam integrada, y encima esta aplicación nos permite disfrutar de funciones avanzadas, como por ejemplo el uso de efectos especiales.

Si tu equipo no tiene una cámara integrada, o si no cuentas con una dedicada, no tendrás que gastar dinero en comprar una gracias a esta función. Podrás utilizar tu smartphone directamente.

3.- Tu voz sonará mejor que nunca con Windows 11 gracias a la IA

«Voice Clarity», que podemos traducir como «Claridad de Voz», era una función potenciada por IA que durante bastante tiempo fue exclusiva de los equipos Surface y de otros PCs que contaban con NPUs. A principios de este año Microsoft decidió terminar con esa exclusividad, y la integró en Windows 11 como una característica compatible sin ningún tipo de requisito de hardware concreto.

Esto quiere decir que todos los que utilicen Windows 11 pueden acceder a dicha función, ya que no necesita de una NPU ni de ningún otro tipo de componente a nivel de hardware. Sin duda es una buena noticia, porque es una función de valor que mejorará la experiencia con cualquier micrófono, incluso con los modelos más económicos.

Con esta característica podemos eliminar el ruido de fondo, reducir el eco y también la reverberación que se produce al hablar. Nuestra voz sonará mucho más limpia, y podremos mantener conversaciones con una calidad de voz superior.

4.- Mejor rendimiento en juegos con CPUs AMD

Creo que esta ha sido la novedad más importante que ha introducido Windows 11 24H2, ya que ha mejorado el rendimiento de los procesadores AMD Ryzen 7000 y Ryzen 9000 entre un 5% y un 11% en juegos. Esos porcentajes pueden variar en función de cada juego y de cada CPU, pero son valores medios totalmente confirmados.

No está claro si realmente estamos ante una mejora de rendimiento, o si lo que ha ocurrido en realidad es que la versión 23H2 tenía problemas con estos procesadores que afectaban negativamente al rendimiento y con la 24H2 estos han quedado resueltos. En cualquier caso es algo positivo, y eso es lo importante.

La verdad es que viendo el historial de errores que arrastra Windows 11 con los procesadores Ryzen me inclino a pensar que en realidad habían problemas con la actualización 23H2, y que estos se han resuelto con la 24H2. No hablo sin motivo, os recuerdo que dicho sistema operativo daba problemas incluso con la gestión de cuentas de usuario al utilizar esas CPUs.

5.- Mejoras en la compresión de archivos

Esto mejora la compatibilidad y la experiencia de uso, y es sin duda un cambio que ha sido muy bien recibido, ya que nos permite aplicar métodos de compresión diferentes, y utilizar grados de compresión distintos en función de nuestras necesidades sin tener que utilizar aplicaciones de terceros con Windows 11.

Ya no estamos limitados a ZIP, ahora podemos comprimir archivos a 7zip y TAR, y también tenemos la posibilidad de elegir el método de compresión entre Store, Deflate, BZip2, LZMA1, LZMA2 y PPMd.

Para redondear esta mejora, Microsoft también ha incluido la posibilidad de especificar el nivel de compresión eligiendo del 0 al 9, y nos da la posibilidad de utilizar otras funciones interesantes, como la retención simbólica de enlace.

6.- Integración con códigos QR

Los códigos QR se han convertido en una parte importante de nuestro día a día, una realidad que Microsoft ha sabido ver, y que no ha dudado en implementar en Windows 11. Este sistema operativo ahora tiene una integración superior con este tipo de códigos, lo que nos hará la vida mucho más fácil.

Por ejemplo, podemos generar códigos QR con enlaces y compartirlos fácilmente con dispositivos que tienen cámara integrada, como smartphones y tablets. También podemos crear un código QR para compartir nuestra conexión Wi-Fi al instante, sin tener que estar dando directamente las credenciales de nuestra red.

Para generar un código QR solo tenemos que entrar en «Red e Internet > Wi-Fi > Mi Conexión» y hacer clic en «mostrar». Podemos hacer una captura de pantalla al código QR e imprimirlo si queremos compartir nuestro Wi-Fi en eventos especiales.

7.- Acceso al sistema de archivos del smartphone sin cables

Otra de las novedades que, personalmente, me parece más útil e interesante, por todo lo que supone en términos de comodidad, simplicidad y ahorro de tiempo.

Al utilizar «Enlace Móvil» con un smartphone Android podremos acceder directamente al sistema de archivos del terminal desde el explorador de archivos de Windows, y sin tener que utilizar ningún tipo de cable.

No solo podremos visualizar los diferentes archivos y todo lo que tengamos en el móvil desde nuestro PC, sino que además podremos mover archivos en una y otra dirección, es decir, podremos pasar fotos y archivos de nuestro smartphone al PC y viceversa.

8.- Menús contextuales más claros y funcionales en Windows 11

Uno de los primeros disgustos que me dio Windows 11 cuando lo probé fue sin duda lo mal que estaban planteados los menús contextuales comparado con Windows 10. Incluso para realizar las acciones más simples tras hacer clic derecho estas se complicaban en exceso, y esto podía ser un problema para los usuarios con un nivel menos avanzado.

Microsoft supo entonar el «mea culpa», y poco a poco ha ido resolviendo este problema hasta convertir los menús contextuales en algo mucho más sencillo, intuitivo y funcional. Ha costado, pero al final se ha convertido en lo que debió ser desde un principio.

Ahora, cuando hacemos clic derecho, tenemos a la vista las acciones más básicas y habituales, y podemos realizarlas con un simple clic. Espero que Microsoft haya tomado nota y que no vuelva a meter la pata con este tema en Windows 12, ya que no tendría ningún sentido.

