La verdad es que 2024 ha sido un año muy movido para Windows 10 y Windows 11. Los dos sistemas operativos que Microsoft mantiene actualmente en el mercado de consumo general han ido recibiendo cambios más o menos marcados, y no solo por la llegada de nuevas actualizaciones que han introducido mejoras, sino también porque ambos han ido perdiendo funciones y características a lo largo del año que pronto dejaremos atrás.

Nos encontramos en la recta final de 2024, así que es un buen momento para hacer un repaso de lo más importante que Microsoft ha eliminado de Windows 10 y Windows 11 en este año. Esta vez el gigante de Redmond se ha controlado un poco más si comparamos con 2023, pero aún con todo la lista es bastante extensa, y en ella podemos encontrar algunas funciones que vamos a echar de menos, y que no deberían haber desaparecido.

Antes de empezar tened en cuenta que esta lista no es exhaustiva. Con ella hemos seleccionado aquellas funciones y características más importantes que han sido eliminadas, y hemos dejado en nuestro tintero virtual aquellas cuya desaparición tiene un impacto menor, y que por tanto no son tan relevantes. Dicho esto, empezamos.

1.- Adiós a Paint 3D en Windows 10 y Windows 11

Todavía recuerdo cuando Microsoft presentó Paint 3D en 2016. Esta aplicación se anunció casi como si fuese una revolución, y se intentó perfilar como la sustituta del clásico Paint. Ofrecía capacidades 3D y en muchos aspectos era una solución superior, pero no tuvo ni de lejos el éxito esperado.

El pasado mes de noviembre Paint 3D no solo dejó de estar disponible a través de la tienda de aplicaciones de Microsoft, sino que además ya no recibirá soporte ni actualizaciones. Esto supone un final definitivo para esta aplicación, aunque si todavía queréis probarla o seguir utilizándola se puede descargar a través de otras fuentes.

¿La echarás de menos? Yo no, hay muchas aplicaciones gratuitas más completas y con mejores funciones disponibles a día de hoy, y para una edición básica el Paint clásico es más sencillo, rápido y eficiente.

2.- Subsistema Windows para Android

Fue una de las novedades más importantes de todas las que han llegado a Windows 11, y una de las que más valor y potencial tenía, porque su objetivo era permitir la ejecución de aplicaciones de Android en equipos basados en el sistema operativo de Microsoft.

Su debut no fue el mejor, pero poco a poco fue recibiendo actualizaciones que hicieron que fuese capaz de demostrar su valía, y gracias al trabajo de terceros fue posible instalarlo en Windows 10 sin ningún tipo de problema.

En 2023 todo parecía ir bien con el Subsistema Windows para Android, de hecho Microsoft lanzó una importante actualización que introducía mejoras a nivel de soporte, seguridad y rendimiento, pero al final este proyecto no ha terminado de cuajar, y a partir del año que viene dejará de recibir soporte, lo que significa que solo le quedan unos pocos días de vida.

Es una pena que Microsoft no haya terminado de pulir y de mejorar esta función, porque tener la posibilidad de ejecutar de forma óptima y sin problemas todas las aplicaciones de Android en Windows 10 y Windows 11 habría sido una mejora de valor en ambos sistemas operativos.

3.- Microsoft Defender Application Guard

Su lanzamiento tuvo lugar en 2016, y llegó como una solución gratuita que podíamos descargar para mejorar la seguridad del navegador Microsoft Edge. Fue un movimiento muy interesante por parte de Microsoft, porque con esta el navegador se aislaba y pasaba a funcionar como si fuese un pequeño espacio virtualizado.

En caso de sufrir una infección, como el navegador estaba aislado el malware no era capaz de llegar al sistema operativo, y por tanto no llegábamos a sufrir una infección. Esta aplicación era interesante sobre todo para usuarios profesionales, y su coste a nivel de recursos no era nada disparatado, pero al final parece que no tuvo tampoco el éxito esperado.

Dejó de estar disponible en mayo de este año, y ya no recibe ningún tipo de soporte. Todavía se puede conseguir e instalar, pero este tipo de soluciones son propensas a sufrir vulnerabilidades y a dar problemas una vez que han sido abandonadas, así que si vais a seguir utilizándola tened mucho cuidado.

Personalmente no la echaré de menos, porque nunca llegué a utilizarla.

4.- Test Base

Puede que esta característica no resulte familiar a muchos de nuestros lectores, pero jugó un papel importante porque permitía probar aplicaciones a través de un servicio basado en la nube que se apoyaba en Azure.

Su objetivo era tan simple como importante, ofrecer un entorno seguro y fiable en el que se pudieran probar aplicaciones para Windows 11 y resolver posibles problemas de compatibilidad de una manera más rápida y fiable.

Microsoft lo abandonó en junio de 2024 porque, según sus propias palabras, ya no era algo necesario debido a que la continua innovación de Windows 11 ha conseguido resolver un alto porcentaje de los problemas de compatibilidad existentes.

No creo que ningún usuario corriente vaya a sentir la pérdida de esta característica, pero por el papel que ha jugado merece estar en esta lista.

5.- Acciones sugeridas

Todavía está disponible, pero Microsoft ha confirmado su abandono y su próxima eliminación de Windows 11. Esta es, de todas las que hemos visto hasta ahora, la función que menos tiempo llevaba disponible de todas las que se han suprimido en 2024, ya que fue lanzada hace solo un par de años.

Este movimiento me parece un error por parte de Microsoft, porque es una función bastante útil con la que podemos:

Hacer llamadas de forma directa y rápida.

Crear eventos en nuestro calendario.

Buscar directamente cosas con Bing.

Realizar otro tipo de funciones de forma directa resaltando texto en documentos.

Su eliminación definitiva se producirá en 2025 con el lanzamiento de una futura actualización que Microsoft todavía no ha concretado, así que tiene los días contados.

6.- WordPad

Esta ha sido una de las grandes sorpresas por parte de Microsoft, aunque la verdad es que es comprensible, porque el veterano WordPad perdió hace tiempo todo su sentido, y es lógico que el gigante de Redmond haya decidido eliminarlo.

Que no os gane la nostalgia, la realidad es que este editor de textos había quedado como una solución demasiado simple y vacía, y ya no ofrecía ningún valor teniendo en cuenta la enorme cantidad de alternativas más avanzadas y gratuitas que podemos descargar actualmente.

Microsoft recomienda utilizar Word, pero como dije hay muchas otras opciones que pueden cubrir el espacio que ha quedado tras la eliminación de esta aplicación. Si queremos trabajar con archivos de texto plano («TXT») siempre tenemos la opción de abrirlos con el bloc de notas.

7.- Windows Mixed Reality

Esta plataforma formó parte de un proyecto muy importante de Microsoft que buscaba popularizar la realidad mixta, y que contó con el apoyo de varios fabricantes, como Lenovo, que lanzaron sus propios kits de realidad mixta para impulsar esta iniciativa, aunque al final no tuvo éxito.

Con Windows 11 24H2 se produce el final de Mixed Reality, y también dirán adiós Windows Mixed Reality for SteamVR y Steam VR Beta. Los kits de realidad mixta seguirán funcionando en Steam hasta noviembre de 2026 si nos mantenemos en Windows 11 23H2.

A partir de diciembre de 2026 Windows Mixed Reality ya no recibirá nuevas actualizaciones, lo que significa que quedará abandonada a su suerte, y que no se corregirán fallos, vulnerabilidades ni tampoco problemas de seguridad.

8.- Soporte de aplicaciones ARM de 32 bits

Con el lanzamiento de Windows 11 24H2 también se ha producido el final del soporte de este tipo de aplicaciones, y curiosamente también se ha mejorado el rendimiento al emular aplicaciones x86 en Windows 11 ARM. Una de cal y otra de arena con esta actualización, aunque es algo lógico, porque los 64 bits ya llevan tiempo dominando en los ecosistemas de aplicaciones para ARM.

Las mejoras que introduce Windows 11 24H2 en equipos basados en ARM son tan grandes que es una actualización clave, sobre todo para impulsar este tipo de CPUs en el mundillo Windows. Como recordarán muchos de nuestros lectores esta también ha introducido el esperado Copilot+, que funciona en equipos con una NPU de al menos 40 TOPs de potencia.

Otras funciones y características eliminadas que vale la pena destacar

TLS, un certificado de autenticación de servidor que utiliza claves RSA con una longitud inferior a 2.048 bits. La interfaz gráfica del verificador de drivers, que permite monitorizar y probar drivers para identificar comportamientos problemáticos. Todas las versiones de NTLM, un protocolo de autenticación que se utiliza en redes que incluyen sistemas en los que se ejecuta Windows. DirectAccess, una función que permite ahorrar tiempo automatizando ciertas tareas, como por ejemplo el inicio de conexiones antes del inicio de sesión del usuario. Fuentes Adobe Type1, que ya fueron abandonadas por la propia Adobe en su momento. Cualquier aplicación que utilice este tipo de fuentes podría dar fallos durante el renderizado. Steps Recorder, o grabadora de pasos en una traducción directa. Una aplicación que puede grabar capturas de pantalla del escritorio junto con los pasos que realizamos en ella, lo que resulta muy útil para guardar tutoriales para resolver problemas. Aplicación Windows Tips, que daba recomendaciones y ayudaba a los usuarios a aprender a utilizar Windows 10 y Windows 11.

¿Por qué elimina Microsoft funciones y aplicaciones de Windows 10 y Windows 11?

Lo hace porque ambos sistemas operativos son algo vivo y cambiante que está en constante evolución, y porque entiende que dichas funciones y aplicaciones dejan de ser necesarias e importantes para los usuarios. También hay casos en los que estas pueden ser eliminadas por otras razones, como por ejemplo que ya no interesen a la propia Microsoft.

Como los criterios dependen mayoritariamente del gigante del Redmond, y no solo del éxito o del grado de utilización que tengan esas funciones y aplicaciones, al final su desaparición tiene un marcado componente subjetivo, aunque en la mayoría de los casos la compañía suele acertar con sus decisiones, eso está claro.

Microsoft hace esos cambios porque cree que es lo mejor para Windows 10 y Windows 11 teniendo siempre en cuenta el estado en el que se encuentran, el uso que reciben por parte de los usuarios, las necesidades de estos y las alternativas que existen en el mercado.

Con el tiempo también se introducen nuevas funciones y características en Windows 11, y esto no va a cambiar ni a corto ni a medio plazo. En Windows 10 esto ya no es así, porque dicho sistema operativo se encuentra en la fase final de su ciclo de vida, y por tanto ya no va a recibir características ni funciones nuevas.

Imagen de portada generada con IA.