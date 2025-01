Los mejores procesadores para jugar en 2025, ¿cuántos núcleos necesito?

¿Cuáles son los mejores procesadores para jugar? La respuesta a esta pregunta ha cambiado mucho durante los últimos años. Con el lanzamiento de PS4 y Xbox One los procesadores de cuatro núcleos y ocho hilos se convirtieron en el nivel recomendado para poder jugar con garantías, y tras la llegada de PS5 y Xbox Series X se ha producido una transición a los procesadores de seis núcleos y doce hilos.

Esa es la cantidad mínima de núcleos e hilos que debe tener un procesador actual para que pueda ser considerado como una buena CPU para gaming, pero no es la única condición que tiene que cumplir. También debe tener un alto IPC y una buena velocidad de reloj, ya que ambas determinarán su rendimiento en juegos.

Tener más núcleos e hilos no siempre implica un mayor rendimiento en juegos, pero un mayor IPC y una velocidad de trabajo más alta sí que mejoran siempre el rendimiento en este tipo de aplicaciones. Seguro que te estarás preguntando dónde están los mínimos a nivel de IPC y de velocidad de trabajo, y tranquilo, que no te voy a dejar con la duda. Sigue leyendo, que este artículo te interesa.

Qué IPC y qué frecuencia deben tener los mejores procesadores para jugar

El IPC se refiere a las instrucciones por ciclo de reloj que puede manejar un procesador, un valor que es el principal a la hora de determinar el rendimiento monohilo que es capaz de ofrecer. Por eso es tan importante, porque del IPC dependerá el rendimiento por hilo de una CPU, y por tanto el rendimiento de cada núcleo en juegos.

Más IPC siempre se traduce en más rendimiento en juegos, y por esta razón debemos darle prioridad una vez que hemos llegado al nivel recomendado de núcleos e hilos. La manera más sencilla d determinar el IPC recomendado en procesadores para juegos es partir de generaciones concretas de CPUs:

En el caso de Intel el mínimo recomendado a día de hoy está en Alder Lake-S (Core Gen 12).

(Core Gen 12). Si hablamos de CPUs AMD el nivel mínimo recomendado estaría en los Ryzen 5000.

¿Y qué hay de la frecuencia de reloj? Cuanta más velocidad de trabajo tenga un procesador mejor será su rendimiento en juegos, pero podemos establecer un mínimo recomendado, y este debe ser superior a los 4 GHz cuando hablamos de procesadores de escritorio muy económicos, y de 5 GHz cuando hablamos de modelos de gama media y gama alta. La única excepción son los modelos con grandes cantidades de caché L3, que rinden mejor a pesar de trabajar a velocidades más bajas.

La caché L3 también importa, y puede marcar una gran diferencia

Los mejores procesadores para jugar también deben tener una buena cantidad de caché L3. Este componente importa porque permite almacenar más datos e instrucciones y reducir la cantidad de llamadas del procesador a la memoria RAM.

Cuando el procesador necesita un dato o una instrucción primero busca en sus cachés por orden de jerarquía. Si no encuentra lo que necesita va registrando fallos y finalmente se ve obligado a buscar en la memoria RAM. Para acceder a esta se produce una elevada latencia y la comunicación entre la memoria y el procesador es mucho más lenta, lo que afecta negativamente al rendimiento.

La comunicación entre el procesador y la caché L3 es mucho más rápida porque esta se encuentra mucho más cerca (normalmente en el mismo chip, o en el mismo encapsulado), lo que se traduce en una menor latencia, y porque ambos se comunican a una mayor velocidad, lo que puede mejorar muchísimo el rendimiento del procesador en juegos, que son los que más se benefician de una caché L3 más grande.

En procesadores Intel el mínimo recomendado de caché L3 es de 18 MB (Alder Lake-S).

Para los procesadores Ryzen de AMD el mínimo recomendado de caché L3 es de 32 MB.

Tened en cuenta que la caché L3 se puede integrar de muchas formas. En el caso de los procesadores Intel toda la caché L3 está en el mismo chip, mientras que en los AMD Ryzen cuando tenemos más de 32 MB la caché adicional suele ir integrada en una segunda unidad CCD o en un chiplet apilado en 3D.

De esas dos configuraciones la que mejor rinde en juegos es el chiplet apilado en 3D, porque ese extra de caché puede ser accedida por el mismo chiplet CPU de 8 núcleos, mientras que la caché integrada en una segunda unidad CCD solo es accesible por ese segundo bloque de núcleos, así que en realidad solo tenemos 32 MB de L3 por cada 8 núcleos.

Os lo explico con un ejemplo. Un Ryzen 7 9800X3D tiene una unidad CCD con 8 núcleos y 16 hilos y 32 MB de L3, además de un segundo chiplet montado debajo que incluye 64 MB de caché L3 adicional, a la que pueden acceder sus 8 núcleos.

Por contra, un Ryzen 9 9950X tiene dos unidades CCD con 8 núcleos y 16 hilos cada una, y 64 MB de caché L3, pero repartidos en dos bloques de 32 MB de caché L3. Cada unidad CCD solo puede acceder a 32 MB de caché L3, mientras que en el Ryzen 7 9800X3D este puede acceder a un total de 96 MB de caché L3.

Los mejores procesadores para jugar

Menos de 150 euros

Intel Core i5-12400F

Seis núcleos y doce hilos (Alder Lake-S).

Velocidad de 2,5 GHz-4,4 GHz modo normal y turbo.

Caché L3 de 18 MB.

TDP de 65 vatios.

Incluye ventilador.

Un procesador muy económico pero capaz de ofrecer un rendimiento muy bueno en juegos, sobre todo cuando se acompaña de memoria DDR5. Es también una opción muy buena para montar un PC gaming con un presupuesto contenido, y puede mover de forma óptima tarjetas gráficas como la GeForce RTX 4070 y la Radeon RX 7800 XT.

Precio: 122,90 euros.

Menos de 250 euros

Intel Core i5-12600K

Seis núcleos P, cuatro núcleos E y 16 hilos (Alder Lake-S).

Velocidad de 3,7 GHz-4,9 GHz modo normal y turbo.

Caché L3 de 20 MB.

TDP de 125 vatios.

No incluye ventilador.

Este modelo mejora considerablemente el rendimiento en juegos frente al anterior, sobre todo gracias a su importante aumento de la frecuencia de trabajo. Podemos utilizarlo para acompañar a tarjetas gráficas más potentes, como las GeForce RTX 4080 SUPER y Radeon RX 7900 XTX.

Precio: 183,99 euros.

AMD Ryzen 5 7600X

Seis núcleos y doce hilos (Zen 4).

Velocidad de 4,7 GHz-5,3 GHz modo normal y turbo.

Caché L3 de 32 MB.

TDP de 105 vatios.

No incluye ventilador.

Es mejor opción que el Ryzen 5 7600 porque solo hay una diferencia de 5 euros entre ambos, y esto hace que el Ryzen 5 7600X tenga un mejor valor precio-rendimiento. Excelente opción para montar un PC basado en una plataforma actual con un presupuesto equilibrado, y para asegurar un rendimiento muy bueno en cualquier juego.

Precio: 233,25 euros.

Menos de 350 euros

AMD Ryzen 7 5700X3D

Ocho núcleos y 16 hilos (Zen 3).

Velocidad de 3 GHz-4,1 GHz modo normal y turbo.

Caché L3 de 96 MB.

TDP de 105 vatios.

No incluye ventilador.

El mejor procesador para juegos que podemos comprar en socket AM4. Rinde tan bien que puede igualar e incluso superar al Ryzen 5 7600X en algunos juegos, y puede mover de forma óptima tarjetas gráficas muy potentes. La única nota negativa es su precio, que bastante elevado.

Precio: 265,99 euros.

Intel Core i7-12700KF

Ocho núcleos P, cuatro núcleos E y 20 hilos (Alder Lake-S).

Velocidad de 3,6 GHz-5 GHz modo normal y turbo.

Caché L3 de 25 MB.

TDP de 125 vatios.

No incluye ventilador.

Este procesador es una excelente alternativa a los anteriores porque ofrece un valor interesante si además de jugar vamos a hacer otras cosas, y porque en juegos que sí aprovechan más de seis núcleos ofrece una mejora de rendimiento bastante consistente.

Precio: 267,99 euros.

AMD Ryzen 5 9600X

Ocho núcleos y 16 hilos (Zen 5).

Velocidad de 3 GHz-4,1 GHz modo normal y turbo.

Caché L3 de 96 MB.

TDP de 105 vatios.

No incluye ventilador.

Su rendimiento en juegos es prácticamente idéntico al del Ryzen 7 9700X, pero es mucho más económico, y compite incluso con procesadores mucho más caros, como el Intel Core i7-13700K. Es uno de los procesadores más potentes dentro de su rango de precios, una de las mejores opciones para montar un PC de gama media-alta con tarjetas gráficas de alto rendimiento.

Precio: 287,43 euros.

Menos de 500 euros

Intel Core i7-14700KF

Ocho núcleos P, doce núcleos E y 28 hilos (Raptor Lake Refresh).

Velocidad de 3,4 GHz-5,5 GHz modo normal y turbo.

Caché L3 de 33 MB.

TDP de 125 vatios.

No incluye ventilador.

Es un procesador muy potente en juegos, aunque da lo mejor de sí en configuraciones en las que además vayamos a hacer algo más que jugar. Ahora que los Ryzen 7000X3D han subido de precio se ha convertido en una opción más equilibrada, y mucho más interesante. Con él podremos mover de forma óptima incluso una GeForce RTX 4090.

Precio: 399,99 euros.

AMD Ryzen 7 7800X3D

Ocho núcleos y 16 hilos (Zen 4).

Velocidad de 4,2 GHz-5 GHz modo normal y turbo.

Caché L3 de 96 MB.

TDP de 120 vatios.

No incluye ventilador.

Precio: 499,95 euros.

El Ryzen 7 7800X3D es el segundo procesador más potente para juegos. Su valor rendimiento-consumo es también de lo mejor que podemos encontrar, y rinde tan bien que supera sin problemas incluso al Intel Core i9-14900KS en juegos. Con él podemos mover una GeForce RTX 4090 de forma óptima, y estoy seguro de que también tendremos rendimiento suficiente para mover una GeForce RTX 5090 sin sufrir cuello de botella.

¿Cuál es el procesador más potente en juegos?

AMD Ryzen 7 9800X3D

Ocho núcleos y 16 hilos (Zen 5).

Velocidad de 4,7 GHz-5,2 GHz modo normal y turbo.

Caché L3 de 96 MB.

TDP de 120 vatios.

No incluye ventilador.

El Ryzen 7 9800X3D es el procesador más potente para juegos, no hay ninguna discusión en este sentido. Mejora el rendimiento del Ryzen 7 7800X3D en juegos hasta en un 9,46% en 1080p, y es tan potente que incluso logra superarlo en un 2,41% en 4K. Si quieres lo mejor de lo mejor para jugar no lo dudes, esta debe ser tu elección, aunque su precio es muy alto.

Precio: 629,90 euros.

¿Qué procesador debería elegir?

Estos son los mejores procesadores para jugar, pero elegir uno u otro dependerá de tu presupuesto y del resto de componentes que tenga tu equipo. Como regla general siempre los agrupo en tres niveles distintos dependiendo de la tarjeta gráfica que tengamos o que vayamos a montar:

Si vas a montar una GeForce RTX 4070, Radeon RX 7800 XT o inferior vas bien a partir de un Intel Core i5-12400F. En caso de que vayas a montar una GeForce RTX 4070 SUPER, Radeon RX 7900 GRE o superior lo ideal es que vayas a por un Ryzen 5 7600X o un Intel Core i5-12600KF (o equivalente). Si tienes la suerte de poder montar una GeForce RTX 4090 lo ideal es acompañarla de un Ryzen 7 7800X3D, incluso aunque vayas a jugar en 4K, porque al activar NVIDIA DLSS Super Resolution la resolución base de renderizado baja, y esto aumenta la dependencia del procesador.

El presupuesto no me llega, ¿no hay mejores procesadores para jugar por menos de 100 euros?

Hay opciones por menos de 100 euros, pero teniendo en cuenta la diferencia de precio que hay entre estos y un Intel Core i5-12400F es mejor invertir un poco más e ir a por este último.

Si tu presupuesto es tan ajustado que no puedes permitirte pagar un poco más por ese procesador tranquilo, que no me olvido de ti. En este caso tienes dos grandes opciones por menos de 100 euros.

Intel Core i3-12100F

Cuatro núcleos y ocho hilos (Alder Lake-S).

Velocidad de 3,3 GHz-4,3 GHz modo normal y turbo.

Caché L3 de 12 MB.

TDP de 65 vatios.

Incluye ventilador.

Solo tiene cuatro núcleos y ocho hilos, así que no llega al nivel recomendado de seis núcleos y doce hilos, pero lo compensa con un rendimiento monohilo muy bueno y un precio muy bajo. Esas dos claves son las que hacen que todavía sea una opción recomendable en la gama baja. Sigue rindiendo bien incluso en la mayoría de los juegos actuales.

Precio: 79,40 euros.

AMD Ryzen 5 5500

Seis núcleos y doce hilos (Zen 3).

Velocidad de 3,6 GHz-4,2 GHz modo normal y turbo.

Caché L3 de 16 MB.

TDP de 65 vatios.

Incluye ventilador.

Este procesador rinde más o menos como un Ryzen 5 3600 en juegos a pesar de que su arquitectura es Zen 3. Tiene una explicación, y es que solo cuenta con 16 MB de caché L3. Dependiendo de cada juego en concreto puede rendir mejor o peor que el Intel Core i3-12100F, porque su rendimiento monohilo es peor, pero lo compensa al tener más núcleos e hilos. En general todavía rinde bien con juegos actuales.

Precio: 88,63 euros.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.