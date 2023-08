Nothing compares to you Sinéad O’Connor (I Do Not Want What I Haven’t Got, 1990)

Ya el año pasado en MuyComputer le otorgamos el premio de mejor coche conectado al Volkswagen ID.Buzz. Tal y como explicamos entonces la combinación entre rescatar un modelo mitológico como el T2 para hacer una versión electrificada y las propias características del modelo hacían que este vehículo del fabricante alemán brillara con luz propia sobre el papel por encima de otros. Ahora hemos querido comprobar por nosotros mismos si hemos acertado con nuestra elección poniendo a prueba precisamente al ID.Buzz.

Modelo analizado Volkswagen ID.Buzz Motor y acabado Pro Batalla Corta 204 CV 77 kWh Potencia 204 CV Velocidad máxima 145 Kmh Aceleración o-100 10,2 s Largo/ancho/alto 4712/1985/1927 mm Potencia máxima RPM 204 CV Par máximo Nm/RPM 4310Nm Caja de cambios Automática Web https://www.volkswagen.es/ Precio 63.790 euros

Volkswagen, como hemos apuntado, puede presumir de tener una impresionante tradición en lo que respecta a las furgonetas partiendo de la icónica T2 que pobló las carreteras de todo el mundo (así como las playas de California) y que se convirtió en todo un símbolo de libertad. Pero el fabricante alemán ha seguido ofreciendo su propia gama de furgonetas, tanto de pasajeros como de carga o incluso modelos camperizados, posicionándose como uno de los fabricantes más exitosos.

Furgonetas VW

En el pasado hemos tenido la ocasión de probar modelos de furgoneta de Volkswagen como la Caddy Outdoor o la espectacular Multivan Bulli, pero con esta ID.Buzz Volkswagen tiene la intención de extender la familia ID de vehículos 100% eléctricos a las furgonetas por lo que se trata de un vehículo sin precedentes para la marca y que tiene actualmente poca competencia en el mercado por concepto y prestaciones. Otros fabricantes han optado por electrificar furgonetas ya existentes, pero el ID.Buzz es una furgoneta nacida para ser eléctrica. Y como veremos… eso se nota.

Desde luego hay una cierta controversia sobre el aspecto de este ID.Buzz, ya que para algunos el diseño no acaba de parecerse a las primeras furgonetas de Volkswagen y para otros esta inspiración perjudica al diseño de esta furgoneta del fabricante alemán. En nuestra opinión los guiños están claros y están bien medidos y sí que guarda algo del espíritu original del T2 y por otro lado las líneas del ID.Buzz son suficientemente atrevidas y modernas como para innovar estéticamente y por supuesto llamar la atención.

Diseño moderno

El Volkswagen ID.Buzz tiene un diseño futurista, que aunque está inspirado en cierta manera a la estética del resto de la gama ID la realidad es que el formato furgoneta le da una identidad estética muy particular, sobre todo teniendo en cuenta los guiños al pasado que hemos comentado anteriormente. Una de las bazas que juega este modelo para destacar en originalidad es el uso de una carrocería bicolor, algo que ya utiliza Volkswagen en otros modelos de furgonetas como la Multivan que pudimos probar y que nuevamente a la estética de los históricos T1 y T2.

En el caso del modelo que pudimos probar la elección de combinación de colores fue blanco y azul marino, pero hay otras muchas y mucho más atrevidas que dan un toque de personalización muy acertado. El frontal de este ID.Buzz recuerda más que nunca a las furgonetas de Volkswagen de los años 50 y 60, con un diseño prácticamente vertical para la parte inferior, aunque en la parte del parabrisas sí que se le ha dado una inclinación compatible con la búsqueda de una mejor aerodinámica. De hecho el ID.Buzz luce una cifra de CX de 0,285, nada mal para una furgoneta.

Esta parte delantera parece estar compuesta por dos piezas que encajan entre sí y de dos colores distintos. En nuestro caso la pieza blanca es la superior, donde se encuentran los faros y el capó debajo del parabrisas. La pieza inferior la ocupa el paragolpes que sobresale de la carrocería y debajo de este una gran toma de aire con orificios en forma de rombo que permiten que el arie entre por la parte de abajo del coche para refrigerar de forma eficiente las baterías.

Las formas se esta parte frontal son redondeadas y le dan un aspecto desenfadado y moderno a pesar de los guiños al pasado. El parabrisas es de gran tamaño para proporcionar una gran visibilidad y contribuir a la buena iluminación natural del habitáculo. En otro toque que recuerda al diseño del mítico T2, un logotipo redondo de Volkswagen de tamaño considerable ha sido colocado en el centro del capó. No dispone de maletero en esta parte frontal sin embargo.

Espacio aprovechado

El lateral de este ID.Buzz cumple las directrices de diseño de cualquier furgoneta para aprovechar al máximo el espacio interior con una ligera inclinación del parabrisas delantero pero el resto de la carrocería en ángulos casi rectos. Sin embargo los diseñadores de Volkswagen no han renunciado a las formas redondeadas en las esquinas y en los laterales. Como guiño al pasado encontramos en la moldura superior que tapa la parte final del coche tres piezas de plástico que recuerdan la parrilla de ventilación que lucían las T2 en su momento.

La parte trasera, como es habitual en este tipo de vehículos, el portón ocupa prácticamente todo el espacio. En la parte superior sobre el cristal trasero se ha colocado un spoiler en el que luce un reflectante rojo. Los grupos ópticos traseros se encuentran unidos por una moldura y quedan separados en dos partes cuando se abre el portón. En el centro del mismo se ha colocado otro logotipo de la marca de gran tamaño y debajo del mismo el nombre del modelo. Un parachoques de buen tamaño remata esta parte trasera.

Interior espacioso

Uno de los puntos fuertes del ID.Buzz es el interior, por un lado por el amplio espacio que encontramos dentro que además está bien iluminado por luz natural gracias a los cristales de gran tamaño. La altura interior del coche y el buen aprovechamiento del chasis dan una sensación grande de amplitud. Por otro lado el interior está lleno de soluciones prácticas y estéticas muy interesantes que hacen la vida de abordo muy agradable y placentera. Eso sí, se mantiene la pequeña pantalla del resto de la gama de 5,3 pulgadas para la instrumentación, que si parecía pequeña en el resto de la gama ID en el gran espacio interior del ID.Buzz lo parece aún más.

Para el interior del ID.Buzz que hemos probado se han elegido colores luminosos en una combinación de blancos y grises claros que añaden aún más sensación de espacio y de luz. Algunas molduras de las puertas y de la parte inferior del salpicadero se han realizado en plástico de color azul oscuro y se ha añadido también una inserción de material de imitación de madera de color claro en la parte superior del mismo. En las puertas hay zonas acolchadas y tapizadas también en color azul. Es curioso como muchos elementos han sido fabricados en plástico duro, pero la textura que se le ha dado a las piezas hace que el tacto sea agradable.

Nos ha gustado la presencia de recubrimiento en plástico negro rugoso para los huecos portaobjetos para dar cierta estabilidad a lo que coloquemos en ellos. También curiosos algunos detalles como los «smilies» colocados en algunas piezas, el que la consola que encontramos entre los asientos delanteros sea totalmente desmontable (más sensación de amplitud) o que el gran hueco portaobjetos de la parte inferior central del salpicadero pueda funcionar como posavasos/papelera doble.

Nuevas baterías

En cuanto al sistema multimedia éste se controla mediante una pantalla de 12 pulgadas colocada justo en el centro del salpicadero. Utiliza el mismo sistema que el resto de modelos de la gama aunque en lo que respecta a la información de recarga esta se ha ampliado y mejorado. Hay que tener en cuenta que también se ha mejorado la batería, sobre todo la velocidad de recarga en corriente contínua que alcanza los 170 kWh y la incorporación de dos nuevos sistemas, el Plug & Charge que permite utilizar puestos de recarga pública solamente conectando sin necesidad de ingresar los datos de usuario y el de carga direccional que permite utilizar el ID.Buzz como si fuera una batería.

Los asientos delanteros son cómodos y tienen una tapicería en combinación de blanco y gris claro que además es muy agradable al tacto y tiene unas costuras y relieves agradables. Cada asiento en esta parte delantera del coche tiene su propio reposabrazos plegable. No es la solución ideal pero sí la más utilizada en furgonetas en las que la consola central no puede otorgar el soporte necesario para un reposabrazos más cómodo, sobre todo para el conductor. Disponen de multitud de regulaciones incluído apoyo lumbar y función de masaje. Como ya anticipábamos al comentar el tamaño de los cristales, la visibilidad delantera es excelente.

En la parte trasera el espacio sigue siendo protagonista. La puerta corredera deja un hueco grande para acceder al interior y la altura del coche hace que esta operación se haga con suma comodidad gracias también a un escalón con recubrimiento antideslizante en el acceso al interior. La banqueta de atrás se divide en dos y permite acoger tres adultos sin ningún problema. Las dos partes de la banqueta pueden desplazarse longitudinalmente y los respaldos inclinarse independientemente. La plaza central no puede convertirse en reposabrazos, lo cual hace que tenga el mismo acolchado que las otras dos y sea igual de cómoda.

Espacio de sobra

El espacio en todas las cotas es muy bueno. En anchura, en altura y en espacio para las piernas el ID.Buzz permite viajar cómodamente a tres adltos sin problemas. Lástima que las ventanas no puedan abrirse y que no haya salidas de ventilación para la parte de atrás ni tampoco conexiones USB. Es quizás la laguna más importante en el apartado de habitabilidad y parece que podría corregirse en la versión LWB que presentará más adelante la marca. También la falta de opción de techo panorámico resta un poco de posibilidades al habitáculo del ID.Buzz.

En lo que respecta al maletero encontramos otro de los puntos fuertes del ID.Buzz. Tiene una capacidad de nada menos que 1.121 litros, lo que permite viajar tranquilamente con el equipaje completo de cinco personas para varios días, e incluso algo más. Es curioso porque aunque el ID.Buzz tiene aspecto de ser grande tanto el habitáculo como el maletero parecen más grandes de lo que pudiera caber en un coche de este tamaño. Si abatimos los asientos la capacidad se queda en 2.025 litros, casi a la altura de furgonetas de transporte.

El portón del ID.Buzz es eléctrico y la bisagra se encuentra muy alta por lo que no nos golpearemos con la cabeza. Tiene el inconveniente de todas las furgonetas cuyo portón tiene este tipo de apertura: que no podremos accionarla si nos encontramos aparcados con la parte trasera pegada a un obstáculo. En el interior encontramos ganchos para fijar la carga y curiosamente en los laterales nos encontramos con reposabrazos para las plazas posteriores que actualmente no son ni opcionales, lo que parece indicar que podrían serlo en un futuro.

204 caballos

En el apartado de la mecánica el ID.Buzz hereda la plataforma de propulsión eléctrica de 204 caballos que montan algunos modelos de la familia ID y por ahora no hay otra opción de motorización. En cuanto a la batería se trata también de la misma que utilizan los miembros de la mencionada familia con 82 kWh brutos y 77 kWh útiles, aunque con una gestión distinta que como hemos mencionado permite una recarga más rápida, hasta 170 kWh, un elemento muy importante para plantearse la ID.Buzz como vehículo para viajes.

En ciudad la ID.Buzz se comporta con la agilidad de un eléctrico, pero con las dificultades que presenta su voluminosa carrocería. Sin embargo son muchos los elementos que ayudan a que podamos desenvolvernos en ciudad con mayor soltura que con otras furgonetas como la buena visibilidad por las amplias superficies acristaladas, los grandes retrovisores, un radio de giro reducido y las distintas cámaras y radares de los que dispone el coche para ayudarnos en las maniobras.

Silencio en ciudad

El coche es silencioso y tiene potencia de sobra para desenvolverse en recorridos urbanos. La eficacia de la insonorización es bastante buena para una furgoneta por lo que podremos aislarnos del barullo urbano con eficacia. El funcionamiento del sistema de propulsión es idéntico al del resto de la gama ID con dos niveles de retención (según tengamos accionado en la palanca de cambios D o B) que permiten que el coche frene activando el sistema de regeneración eléctrica. A pesar del peso del ID.Buzz el modo B funciona bien para ralentizar el coche aunque siempre tendremos que tener en cuenta que no es capaz de detenerlo como sí es posible en modelos de otras marcas.

Por autopista este modelo de Volkswagen se desenvuelve muy bien con un confort acústico elevado y buena respuesta al acelerador a pesar de tener una masa superior a la de sus compañeros de gama. A velocidades que superan los 100 kilómetros por hora es cuando notaremos una respuesta algo más tibia a la aceleración y sobre todo un aumento de consumo, ya que aunque la cifra de coeficiente aerodinámico es muy buena igualmente la superficie sobre la que tiene que vencer la resistencia del aire es grande.

En carretera el ID.Buzz es sorprendente. Se mueve con una agilidad digna de un turismo por trayectos virados con una buena estabilidad y transmitiendo al volante una sensación de control que no hemos notado en otros vehículos de características similares, incluso eléctricos. El buen reparto del peso, la tracción trasera y el centro de gravedad bajo hacen que sea fácil afrontar las curvas con muy buena estabilidad incluso a velocidades lúdicas y podemos salir de las mismas con una buena tracción y por tanto aceleración.

Conclusiones

El Volkswagen ID.Buzz es un coche único, un modelo en el que se han unido con acierto ciertas dosis de nostalgia y una practicidad y habitabilidad únicas con las características de un vehículo eléctrico. Pero es que además Volkswagen ha dotado a este modelo de una estética única, tanto en su diseño como en la combinación de colores y materiales tanto en el exterior como en el interior del coche para dotarle de una personalidad que es difícil de encontrar en otros vehículos.

Además se ha revisado el funcionamiento de la batería para que pueda cargarse más rápido e incluso que permita que el ID.Buzz funcione como una batería con ruedas gracias a la carga bidireccional. En una apuesta tan arriesgada algunos puntos se han quedado a un lado como la climatización de las plazas traseras, inconvenientes que parecen superados ya con una segunda generación más grande de lanzamiento inminente. En cualquier caso en un coche único que a nosotros nos ha parecido rompedor y una opción muy recomendable para quien busque una furgoneta eléctrica versátil pero también única. Para eso poca competencia la verdad…