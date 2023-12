Volkswagen Golf GTE 2023, melodía

¡Yo inventé «no eres tú, soy yo»! George Costanza (Seinfield, temporada 5 episodio 6)

El coche está atascado definitivamente. Los desesperados intentos de Adrián para sacarlo del foso en el que había introducido las ruedas delanteras habían empeorado la situación. El ruido del motor y intenso zumbido del ventilador eran lo único que se escuchaba en el habitáculo donde flotaban en el aire la frustración de Adrián, la tensa preocupación de Alicia junto a él y la perplejidad de los tres niños enmudecidos en la parte de atrás. Ella puso la mano sobre el hombro de Adrián para consolarle mientras él miraba al vacío apoyado sobre el volante murmurando maldiciones. Alicia miró hacia la parte de atrás con una sonrisa, intentando ocultar su preocupación: «tranquilos niños, todo saldrá bien». Ellos conocían las mentiras de los adultos, tenían larga experiencia en desconfiar de esas palabras que parecía que decían una cosa cuando significaban otra distinta. Sobre todo la pequeña Susana, que sabía que lo que acababa de decir Alicia era algo así como «Estamos metidos en la mierda hasta el cuello y no sabemos cómo vamos a salir de esta.» Aún así ella asintió mirando a Alicia y forzando también una sonrisa. Era la más pequeña de los tres pero había vivido más cosas que Darío y Laura juntos y por eso desde que la pareja les había recogido en la granja se había asignado instintivamente a si misma la tarea de protegerles. Pensó en la gente de la granja donde había pasado todos los días de lo que recordaba de su vida y a pesar de todo estar con Adrián y Alicia era sin duda una mejora. Por lo menos hasta ahora. Habían estado huyendo durante días, comido mal, dormido poco… y aún así estaban mejor.

Darío era el mayor pero Susana sabía que también era el más frágil. Por eso cuando vio que le temblaba el labio y los ojos se iban humedeciendo le cogió de la mano y le susurró al oido «Eres más fuerte de lo que crees» mientras le sonreía. Tal y como había previsto Susana, Alicia y Adrián empezaron a discutir. Él le reprochaba a ella la elección del camino, ella su forma de conducir, él daba la culpa a la oscuridad y la lluvia, ella que él nunca hacía las cosas con cuidado, él que estuviera dormida, ella que no le gritara, él levantando mucho la voz que todo el plan había sido una estupidez desde el principio… Los gritos de Adrián hicieron temblar a Darío, Susana le apretó la mano más fuerte. Laura directamente rompió a llorar en cuanto Adrián dejó de gritar. Lo que le sirvió a Alicia para redoblar sus reproches con un «mira lo que has conseguido». Susana leyó en la mirada de ella que estaba harta de todo esto, de una vida de pareja con poca complicidad, de ir cometiendo errores uno tras otro, de que él bebiera aunque nunca se hubiera atrevido a pegarla… Susana leyó entonces la mirada de Adrián, que estaba cansado de reproches, que no tenía ya fuerzas para continuar con una vida que le llevaba al abismo, que tenía que hacer algo. Y que ya no la quería. Cuando Adrián sacó la pistola de debajo del asiento Susana encontró dentro de sí algo que no sabía que estaba. Alicia gritaba tapándose la cara con las manos, Darío y Laura lloraban y el ventilador seguía zumbando. «Dormid» dijo Susana entonces. Y ni siquiera el motor se atrevió a desobedecerla.

No hay duda que el Golf es uno de los modelos que han llevado al éxito al fabricante alemán Volkswagen, líder de ventas en el mercado europeo durante muchos años, y aunque los últimos años el mercado ha sido mucho más reñido tanto en el ranking general como en su franja sigue siendo todo un protagonista de la industria. A la espera de los cambios para este modelo que se esperan en 2024, el Golf sigue ofreciendo una combinación interesante de practicidad y un tacto de conducción dinámica que se acentúa en las versiones más deportivas del modelo.

Modelo analizado Volkswagen Golf Motor y acabado GTE 1.4 TSI 245 CV DSG Potencia 245 CV Velocidad máxima 225 Kmh Aceleración o-100 6,7 s Largo/ancho/alto 4287/1789/1484 mm Potencia máxima RPM 245 CV (150 gasolina 109 eléctrico) Par máximo Nm/RPM 400 Nm Caja de cambios Automática 6 marchas Web https://www.volkswagen.es/ Precio 44.435 euros (antes de ayudas)

La llegada de los modelos eléctricos de la marca no ha afectado al Golf, que perdió hace unos años la versión totalmente eléctrica a manos de las nuevas generaciones de ID, pero que sigue teniendo una amplia oferta de motorizaciones en las que las versiones eHybrid y GTE son las únicas que permiten moverse con una propulsión 100% eléctrica aunque la autonomía esté limitada. La llegada de lo que parece que podría ser un nuevo Golf eléctrico parece confirmar que al modelo le quedan aún años en los catálogos del fabricante.

Tradición GTE

La incorporación de la mencionada variante GTE por parte de Volkswagen dentro de la versiones más «divertidas» del Golf es de hace ya algunos años con una mecánica híbrida enchufable que a la vez permitía cierta autonomía en modo 100% eléctrico y lucir la etiqueta cero de la DGT además de proporcionar potencia suficiente para dotarle de una personalidad más deportiva. En este caso hemos tenido la ocasión de probar el modelo GTE actual del Golf, que con una mecánica que proporciona 245 caballos tiene credenciales suficientes para considerarlo un compacto deportivo. No en vano es la misma potencia que ofrece la variante GTI.

Hace unos años ya tuvimos la ocasión de probar el Golf GTE con aspiraciones parecidas pero con una potencia mucho menor al modelo que hemos podido analizar. El actual está basado en la octava generación de este modelo, como decimos pendiente de una inminente renovación, con una estética continuista con respecto a las anteriores generaciones pero con toques de modernidad que han actualizado el aspecto de este modelo que el año que viene cumplirá nada menos que 50 años en el mercado.

Las líneas de este modelo de Golf son idénticas a las que encontramos en otras versiones de la misma generación, con una parte delantera en la que destaca la línea curva en color azul que une la parte superior de los alargados grupos ópticos con el emblema del fabricante en el centro. Junto al faro izquierdo un poco por debajo de esta línea encontramos el nombre del modelo discretamente colocado en la estrecha toma de aire superior. En la parte de abajo una gran parrilla con forma de panal, compartida con el modelo GTI, le da un toque agresivo a esta parte frontal. Otro detallle estético más deportivo son los faldones en plástico negro más grandes que los que encontramos en el resto de versiones de este modelo.

Detalles deportivos

En el lateral lo que más destaca son las llantas de 18 pulgadas, que son opcionales, con un diseño exclusivo para este modelo denominado Baskerfield con radios en forma de V y en los que destacan las pinzas de freno en color rojo bien a la vista para darle un innegable toque deportivo. Justo encima de las ruedas delanteras encontramos el conector de carga para alimentar la betería de 13 kWh de la que dispone este modelo y que comparte con la versión eHybrid auque la autonomía, como veremos, no es la misma. Las taloneras en color negro rematan la estética deportiva en el lateral.

En la parte trasera del coche el aspecto es más parecido al resto de versiones, con un spoiler que tapa la parte superior del portón un generoso parachoques elevado, grupoos ópticos de gran tamaño divididos por la apertura del maletero y una pareja de salidas para los gases del motor de combustión en color plateado integradas con el faldón inferior que remata la carrocería del coche. En la parte central del maletero, eso sí, aparece el nombre de la versión justo debajo del inevitable emblema circular del fabricante.

En el interior varios detalles, algunos iluminados, se han coloreado del azul «eléctrico» que identifica la versión y que encontramos en la parte delantera en la línea que une los faros. También se han incorporado algunos detalles estéticos propios del modelo GTI como el volante deportivo de tres radios que en la parte inferior luce el emblema GTE. Se trata de un volante con el acolchado y tacto adecuado para una conducción deportiva además de cómodo para un uso más «civilizado».

Asientos deportivos

Otro de los elementos que distinguen a este modelo del resto de la gama es el de los asientos delanteros de tipo baquet que tienen una vez más el mismo diseño y características que el modelo GTI con una excelente sujección en curva sin renunciar a ser cómodos para facilitar viajes más largos. Estéticamente son asientos de diseño deportivo en el que el reposacabezas queda integrado con una tapicería en piel sintética de muy buen tacto pero sin elementos estéticos distintivos.

La intrumentación es digital como en otros modelos de la gama Golf con un tamaño de 10,25 pulgadas y una excelente visibilidad en distintas condiciones de luz. Dentro de las distintas opciones de visualización hay una específica GTE que muestra en el centro de la pantalla y en el mismo dial tanto el cuentarrevoluciones del motor térmico como el indicador que muestra el habitual de los coches eléctricos con información de si el motor eléctrico está proporcionando potencia o cargando la batería y en qué medida. También muestra la autonomía total y la eléctrica así como el consumo también dividido en consumo de gasolina y consumo eléctrico.

Seguimos un poco peleados con el sistema de información y entretenimiento, no por la pantalla que es de muy buena calidad ni por el funcionamiento sino sobre todo por la elección de los sensores táctiles en detrimento de los botones de toda la vida para acceder a funciones como el control de la temperatura del climatizador o el volumen del sistema multimedia. Para ambas funciones hay una superficie táctil justo debajo de la pantalla con símbolos difíciles de ver y con una superficie sin relieve ni rugosidad para identificar dónde estamos tocando por lo que el accionamiento es a veces dificultoso.

Buena habitabilidad

En la parte trasera la habitabilidad es la misma que en el resto de la gama Golf, con una buena altura para que se puedan acomodar personas de cierta estatura y un espacio para las piernas suficiente si los ocupantes de los asientos delanteros no desplazan los mismos hasta el tope hacia atrás. En cuanto a la anchura y como es habitual en coches de esta categoría es posible acomodar a dos adultos incluso corpulentos sin problemas pero un tercero no viajará cómodo, también porque el respaldo de la plaza central oculta el reposabrazos.

En lo que respecta al maletero y tal y como ocurre con otros modelos híbridos enchufables la presencia de la batería se deriva en una reducción de su capacidad. Así si el maletero de un Golf del resto de la gama tiene una capacidad de 380 litros, el de la versión GTE queda reducido a 277. Igualmente y también hecho habitual en este tipo de coches la capacidad del depósito de gasolina pasa de 50 litros a 39,5, un dato también a tener en cuenta porque la autonomía de estos coches en carretera y autopista no es tan grande como la de sus contrapartidas que no tienen mecánicas híbridas enchufables.

Para pasar a la prueba dinámica como siempre tenemos en cuenta las características del grupo propulsor que utiliza el coche. En este caso la combinación de un motor de gasolina de 1.4 litros turbo de cuatro cilindros que rinde 150 caballos se une a un motor eléctrico de 109 caballos para otorgar al conjunto una potencia máxima de 245 caballos y una cifra de par de 400 Nm. Curiosamente el sistema de propulsión es idéntico al del Golf eHybrid que sin embargo rinde 204 caballos. La diferencia está en la programación electrónica y tiene como consecuencia entre otras una autonomía distinta. Aún disponiendo de la misma batería de 13 kilovatios hora para el GTE la autonomía teórica es de 63 kilómetros mientras que para el eHybrid es de 71.

Etiqueta cero

Al volante del Golf GTE podemos elegir como en todos los modelos de estas características entre funcionar en modo eléctrico, que se activa por defecto al arrancar el coche siempre que la batería disponga de carga suficiente, o el modo Hybrid en el que el Golf GTE se comportará como un coche híbrido utilizando ambos motores. En modo eléctrico el funcionamiento es suave y a pesar del elevado peso del coche se mueve con agilidad y suficiente aceleración, gracias a las peculiaridades de este tipo de propulsores.

Además de los modos de funcionamiento del sistema de propulsión también podemos escoger distintas configuraciones de funcionamiento del resto de elementos del coche: Comfort, para viajes largos, Eco, para ahorrar combustible o Sport en el que todas las características del coche desde las suspensiones hasta la respuesta del acelerador y el cambio están configuradas para un comportamiento más deportivo. También podemos personalizar nuestro propio modo de conducción y almacenarlo para activarlo con el modo Individual.

En carretera este GTE se siente como un verdadero deportivo y se nota que en Volkswagen han hecho un gran esfuerzo para compensar la gran diferencia de peso con, por ejemplo, el modelo GTI manteniendo casi intactas la capacidad de reacción y la de transmitir al conductor el máximo de información de la respuesta del coche a través del volante. Con respecto al GTI las reacciones son algo más lentas y el ritmo que podemos seguir en trayectos con curvas complicadas es algo menor sobre todo al salir de las mismas dando gas, pero en compensación se nota el centro de gravedad más bajo con una sensación de aplomo algo mayor (aunque la del GTI es excelente).

Cuando afrontamos viajes algo más tranquilos el confort del GTE es sobresaliente, con una buena insonorización y un confort de marcha muy grande que invita a hacer muchos kilómetros, con la limitación en autonomía que hemos apuntado por la reducción del depósito de combustible. La buena respuesta del cambio y la ayuda de los abundantes sistemas de ayuda a la conducción y en particular el avanzado control de crucero, de carril y los radares que permiten mantener la distancia con el resto de vehículos hacen que los viajes se hagan cortos.

Conclusiones

Al probar la evolución del Golf GTE después de haber probado el modelo original la sensación es que Volkswagen lo ha querido mejorar en todo. Por un lado nos parece un acierto haber diferenciado las versiones híbridas enchufables y que podamos elegir una más deportiva y dentro de esta versión deportiva el que se hayan adoptado todas las soluciones técnicas y mecánicas que encontramos en el modelo GTI, todo un referente en lo que respecta a las versiones GT de los modelos compactos desde hace ya muchos años.

Y es que a pesar de la diferencia de peso este GTE transmite mucho de las sensaciones que pudimos experimentar en el modelo GTI, de hecho de las versiones deportivas derivadas de una mecánica híbrida enchufable nos parece quizás la mejor conseguida (siempre dentro del segmento C). En esa búsqueda del equilibrio entre deportividad y practicidad conjuntamente a la posibilidad de funcionar en modo 100% eléctrico creo que este Golf GTE es de los que más se acercan al ideal.