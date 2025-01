GTA VI irá a 30 FPS en consolas, tendrás que pagar más para disfrutar de la experiencia completa

Un rumor asegura que Rockstar podría dividir GTA VI en dos partes, el modo campaña para un jugador y el online, y que ofrecerá la posibilidad de comprarlos juntos o separados. Esto supone un importante cambio de enfoque frente a GTA V, que incluía ambos modos por el mismo precio y resultaba bastante económico para todo el contenido que ofrecía.

Esto afectará al precio de GTA VI. Comprar solo el modo campaña o el modo online será más barato que comprar el pack completo con ambos modos. Todavía no tenemos datos oficiales sobre el precio de venta, pero se rumorea que costará entre 80 y 100 dólares.

Si Rockstar opta por dividir el juego en dos partes, como dice este rumor, podría ser una manera de reducir el impacto que tendrá la subida de precio del juego, siempre que se aplique de manera correcta. Por ejemplo, si GTA VI acaba costando 100 dólares separar ambos modos y comercializar la campaña a 60 dólares y el modo online a 40 dólares.

También podría optar por ajustar los precios de otra forma, como por ejemplo vender la campaña a 80 dólares y el online a 20 dólares. Al final Rockstar tendría varias opciones en este sentido, y aunque a simple vista parece una buena idea porque evitaría que los jugadores tengan que pagar por un modo que no les interesan lo cierto es que, al final, acabaremos pagando más por disfrutar de la experiencia completa.

GTA VI funcionará a 30 FPS en PS5 y Xbox Series X-Series S

Un ex-animador de Rockstar Games ha dicho que GTA VI estará optimizado para funcionar a 30 FPS estables en la generación actual de consolas, y que el estudio intentará aprovechar al máximo el potencial que ofrece cada plataforma para ofrecer el mejor resultado posible. Esto significa que apurarán al máximo la calidad gráfica sin descuidar esa meta de 30 FPS estables.

La excepción a esta regla general será PS5 Pro, ya que en teoría dicha consola será capaz de mover GTA VI a 60 FPS gracias al reescalado PSSR. No tiene mucho sentido esta diferenciación, porque tanto PS5 como Xbox Series X y Series S son compatibles con AMD FSR, un reescalador que también puede ayudar a mejorar mucho el rendimento.

No tiene sentido esa diferenciación porque lo único que diferencia a PSSR de FSR es el uso de la IA acelerada por hardware para mejorar la calidad de imagen, no el rendimiento. Otra cosa es que me digas que por su mayor potencia PS5 Pro va a poder mover GTA VI a 60 FPS, esto ya tendría más sentido, pero igualmente me resulta difícil de creer por la dependencia que este juego tendrá de la CPU, y lo corto que se queda el procesador de PS5 Pro.