Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDLIX)

Mi PC no es compatible con Windows 11, ¿qué puedo hacer?: Si tu equipo no cumple los requisitos de Windows 11, no todo está perdido. En nuestro artículo, te contamos qué opciones tienes para seguir usando tu PC sin problemas y si realmente merece la pena buscar una solución alternativa.

¿Qué fuente de alimentación necesito para mover una GeForce RTX 5070 Ti?: La GeForce RTX 5070 Ti aún no ha llegado al mercado, pero ya hay estimaciones sobre su consumo energético. En nuestro artículo, analizamos las especificaciones filtradas y te contamos qué fuente de alimentación necesitarás para sacarle el máximo partido cuando esté disponible.

Protección de datos y dispositivos en el Día de Internet Segura 2025: Con motivo del Día de Internet Segura 2025, reflexionamos sobre nuestras prácticas digitales y cómo fortalecer la protección de nuestros datos y dispositivos. Implementar contraseñas robustas, mantener el software actualizado y desconfiar de enlaces sospechosos son pasos esenciales para resguardar nuestra información en línea.

Galaxy S26: posibles especificaciones, fecha de lanzamiento, precio y todo lo que esperamos: Con el Galaxy S25 recién lanzado, ya comienzan las especulaciones sobre el Galaxy S26. ¿Qué novedades traerá? En nuestro artículo, repasamos los rumores y las expectativas sobre la próxima generación de Samsung.

Cinco errores que no debes cometer si vas a comprar una GeForce RTX 5090: La GeForce RTX 5090 es una tarjeta gráfica de alta gama que requiere consideraciones especiales antes de su adquisición. Destacamos cinco errores comunes que debes evitar al comprar esta GPU, para aprovechar al máximo tu inversión.

ASUS Zenbook A14 con Snapdragon X1, análisis: IA avanzada en menos de 1 kilogramo: ASUS apuesta por la inteligencia artificial y la máxima portabilidad con el Zenbook A14. Con menos de 1 kg de peso y un procesador Snapdragon X1, este portátil redefine lo que podemos esperar en movilidad y eficiencia.

Tarjetas gráficas y el mito de los teraflops como valor de rendimiento en juegos: ¿Realmente los teraflops determinan el rendimiento de una tarjeta gráfica en juegos? En nuestro artículo, desmontamos este mito y analizamos todos los factores que influyen en realidad en la experiencia gaming.

Generación de fotogramas: ¿realmente son fotogramas falsos?: La generación de fotogramas promete mejorar la fluidez en los juegos, pero ¿son realmente imágenes generadas por la GPU o una simple ilusión? En nuestro artículo, exploramos esta tecnología y sus implicaciones en la experiencia de juego.

YouTube cumple 20 años: Desde su lanzamiento el 14 de febrero de 2005, YouTube ha transformado la forma en que consumimos contenido audiovisual. En nuestro artículo, exploramos su evolución, impacto cultural y los hitos que han marcado estas dos décadas de existencia.

Procesadores que no debes comprar en 2025: En el dinámico mundo de la tecnología, algunos procesadores pueden parecer atractivos pero no ofrecen el mejor rendimiento o relación calidad-precio. En nuestro artículo, te presentamos una lista de CPUs que es preferible evitar este año y te sugerimos alternativas más eficientes y rentables.

