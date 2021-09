Deckard: ¿visor de realidad virtual para Steam Deck?

Puede que 2021 sea el año del hardware para Valve, primero, claro, por la Steam Deck, pero quizá también por Deckard, un proyecto del que hasta ahora no sabíamos nada, pero que ha sido detectado por el Youtuber Brad Lynch, que habría encontrado algunas referencias muy interesantes en el software de Valve Lighthouse, el sistema de posicionamiento empleado tanto en SteamVR como en HTC Vive. Esto, claro, ya nos pone sobre la pista de que estas referencias apuntan al mundo de los visores de realidad virtual.

¿Y qué es lo que ha encontrado este creador? Pues un producto denominado Deckard (y no creo que Valve esté trabajando en crear un Blade Runner), junto a la designación POC-C. Un indicador que habla de la tercera versión (ordenadas alfabéticamente) de una prueba de concepto en la que estarían trabajando en Valve. Dicho de otra manera, parece que Valve está trabajando en un visor de realidad virtual que, de momento, se encuentra en fase de prueba de concepto, más concretamente en su tercera versión.

Un aspecto interesante de la investigación llevada a cabo por Lynch es que la primera aparición de Deckard en el software de Valve Lighthouse se remonta a enero de este año, por lo que podemos concluir que en lo que llevamos de 2021 la compañía ya ha probado tres versiones distintas del mismo. La duda es, claro, si hablamos de un mismo dispositivo evolucionado, o de distintas pruebas de concepto que se han organizado de manera secuencial.

Por otra parte, me llama mucho la atención el nombre, Deckard, y es que no hay que ser muy sagaz para relacionarlo con Steam Deck. Lo que, claro, nos invita a pensar que Valve podría estar trabajando en un visor de realidad virtual para su consola portátil. De ser así, si Valve consiguiera dar ese paso, sin duda habría que reconocer su mérito en lo referido a innovación. Y personalmente reconozco que, si funciona bien, me parece una idea increíblemente atractiva.

Claro que, por otra parte, también hay una segunda posibilidad, de nuevo teoría, y que también podría encajar con el perfil de Steam Deck, y es que Deckard no sea un visor de realidad virtual, sino de realidad aumentada. Porque, ¿y sí Deckard en realidad es DeckARD (Augmented Reality Device)? La realidad aumentada tiene su encaje natural en los dispositivos portátiles, y la prueba la tenemos en que el mayor despliegue en este tipo de software lo hemos vivido en los smartphones. Así, un visor de realidad aumentada, podría suponer también un punto para Valve.

Sea como fuere, lo más probable es que todavía tengamos que esperar hasta que este Deckard se materialice… si es que al final lo hace. Y es que no debemos olvidar que hablamos de una prueba de concepto y que, consecuentemente, todavía es muy pronto. Es posible que, si las cosas no salen como la empresa ha planeado, Deckard acabe en el cajón de los proyectos cancelados.

Además, incluso si todo sale bien en las pruebas de Deckard, tampoco debemos olvidar que se va acercando la fecha de salida a la venta de Steam Deck, y que según las filtraciones al respecto, la compañía va un tanto apurada en su producción, algo en lo que sin duda debe estar influyendo la escasez de chips que enfrenta todo el sector industrial que depende de la electrónica.

Así, parece un poco osado pensar que Deckard pueda entrar en fase de preproducción antes de principios-mitades del año que viene. No olvidemos que Valve no es una gran corporación, por lo que abordar simultáneamente dos proyectos tan ambiciosos parece por encima de sus posibilidades. Así, y siempre teniendo en cuenta que esto es una especulación, tiene sentido pensar que de momento el foco se concentra en Steam Deck, pero que pasado el pico de trabajo asociado a su portátil, y si las pruebas con Deckard van bien, quizá el año que viene nos sorprendan con el visor de realidad virtual para su consola.