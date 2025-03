Empieza la nueva fase de Windows 11, Microsoft prepara la primera ronda de pruebas

Microsoft ya está trabajando en la próxima fase de Windows 11, un proyecto que dará comienzo como siempre en el canal Insider, y que nos llevará al lanzamiento de la próxima gran actualización anual de dicho sistema operativo, conocida de momento como 25H2.

Como habréis podido imaginar, esta actualización será la sucesora de la controvertida y polémica 24H2, una de las peores actualizaciones que ha recibido Windows en toda su historia. Microsoft tiene que hacer lo posible por evitar los errores que cometió con dicha versión, y no tiene mucho margen de maniobra, ya que muchos hemos decidido omitir esa actualización para saltar directamente a la 25H2.

El lanzamiento de Windows 11 25H2 tendrá lugar a finales de este año, probablemente entre los meses de octubre y noviembre, lo que significa que todavía quedan unos meses para que dé comienzo la fase de pruebas y de correcciones de errores. Todavía no sabemos si esta actualización utilizará la misma plataforma que la versión 24H2, pero según Windows Central es probable.

Qué podemos esperar de Windows 11 25H2

Como todas las actualizaciones anuales, la versión 25H2 traerá novedades importantes y de gran calado a Windows 11. Podemos esperar mejoras y cambios que deberían mejorar notablemente la experiencia de uso, y entre las más importantes podrían estar las siguientes:

Nuevas funciones y características.

Revisiones y cambios en la interfaz.

Mejoras de seguridad y correcciones de errores.

Mejoras de rendimiento y de compatibilidad con ARM.

Una ampliación del periodo de soporte.

Microsoft tiene una oportunidad de oro con esta actualización porque su lanzamiento podría coincidir con el final del soporte de Windows 10, que está marcado para el 14 de octubre de este año. Si el gigante de Redmond hace bien su trabajo podría perfilar esta actualización como un cambio importante a mejor con el que animar a los usuarios de Windows 10 a dar el salto a Windows 11.

También podría ocurrir lo contrario, sobre todo si Microsoft no aprende la lección y vuelve a cometer los mismos errores que vimos con la actualización 24H2. No debemos esperar ningún tipo de cambio a nivel de requisitos con esta actualización, es decir, no habrá una reducción de los mismos para facilitar la transición de Windows 10 a Windows 11. Microsoft siempre ha sido muy claro en este sentido, y ha reiterado que no va a aligerar los requisitos de dicho sistema operativo.

Imágenes generadas con IA.