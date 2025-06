Microsoft cancela Xbox portátil, veremos varias Xbox Next Gen

Xbox Series S y Xbox Series X han sido un «fracaso» para Microsoft, una realidad que ha llevado a Microsoft a realizar cambios importantes en su estrategia a nivel de hardware, y que ya se ha cobrado su primera víctima, Xbox portátil.

Sabíamos que Xbox portátil había sufrido un retraso, pero ahora se comenta que esta consola ha sido cancelada definitivamente porque Microsoft ha preferido centrarse en su Xbox Next Gen. Si esto se confirma, las únicas consolas Xbox portátiles que llegarán al mercado serán las anunciadas recientemente por ASUS.

La Xbox Next Gen no está en peligro. Microsoft va a lanzar una consola de próxima generación, pero esta consola podría estar acompañada de otros sistemas Xbox fabricados por diferentes OEMs, lo que significa que es muy probable que acabemos viendo varias consolas Xbox de próxima generación creadas bajo ese modelo de PC consolizado que hemos visto en las ROG Xbox Ally.

Será muy interesante ver cómo acaban encajando estos planes en la estrategia de Microsoft, y cómo afecta esto a su consola oficial de próxima generación, es decir, a la auténtica sucesora de Xbox Series X-Series S.

A priori no tiene por qué ser algo negativo si Microsoft y los OEMs saben jugar bien sus cartas, pero es importante recordar que un PC consolizado no tiene el grado de integración ni el nivel de optimización mediante kits de desarrollo totalmente personalizados que suele tener una auténtica consola, y esto puede acabar siendo un problema.

Xbox Next Gen podría ser presentada en algún momento de 2027, y su lanzamiento podría producirse también a finales de ese año según las últimas informaciones que hemos podido ver. Tened en cuenta que esta no es una fecha confirmada, así que cabe la posibilidad de que se produzca retrasos y de que dicha consola acabe llegando en 2028.

Viendo la estrategia que siguió Microsoft con la generación actual de consolas es inevitable preguntarse si veremos dos Xbox Next Gen, una como sucesora de Xbox Series S y otra como sucesora de Xbox Series X. La verdad es que todavía no hay nada seguro sobre este tema, pero los primeros rumores apuntan a que Microsoft solo lanzará una consola. El resto de Xbox Next Gen correrán a cargo de los OEMs que estén interesados en lanzar su propia «consola» bajo el sello Xbox.

Si queréis saber más sobre Xbox Next Gen os invito a repasar este artículo, donde hicimos una estimación de sus posibles especificaciones y de sus características técnicas más importantes, sin olvidarnos de las nuevas tecnologías que podría implementar para conseguir un importante salto generacional.