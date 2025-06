Uno de los problemas más importantes que ha tenido PS5 desde su lanzamiento ha sido la falta de exclusivos. La mayoría de los juegos triple A exclusivos que ha recibido esta consola estaban disponibles también en PS4, y Sony ha preferido tirar de ediciones remasterizadas y de remakes en vez de recuperar la estrategia de exclusivos que vimos en su momento con PS4.

Hay muchos ejemplos, y uno de los más recientes y más sonados fue The Last of Us Part II, un juego que está disponible también en PS4, y cuya versión para PS5 es una remasterización sin grandes cambios. También tenemos los casos de God of War Ragnarok y de Horizon Forbidden West, dos títulos que llegaron a PS4 y PS5.

Si miramos los juegos exclusivos que tuvo PS4 en los primeros cinco años desde su lanzamiento y los que ha recibido PS5 nos daremos cuenta de lo mal que ha hecho las cosas Sony, y del poco interés que está poniendo la compañía en lanzar nuevos títulos de sus franquicias exclusivas para su consola de nueva generación.

Cinco juegos que darían una segunda vida a PS5

El hardware es fundamental, pero al final, para vender consolas, lo más importante son los juegos. Sony tiene en sus manos algunas de las franquicias más populares del mundo de los videojuegos, y hay cinco títulos en concreto que podrían disparar el interés alrededor de PS5, hasta tal punto que serían auténticos vende consolas, y le darían una segunda vida.

1.- Bloodborne 2

Bloodborne ayudó a vender muchas consolas PS4, y si Sony diese luz verde a Bloodborne 2 estoy seguro de que ocurriría lo mismo. Si fuese exclusivo de PS5, hasta yo me plantearía comprarme esta consola para poder jugarlo, como hice en su momento con PS4, una consola que compré solo para poder jugar al primer Bloodborne. La experiencia fue tan buena que no me arrepiento en absoluto.

2.- God of War 6

El sucesor de God of War Ragnarok, siguiendo la línea de juegos original, es otra de las estrellas que necesita Sony para mejorar la posición de PS5 en lo que a juegos exclusivos se refiere. Como este título estaría desarrollado desde cero para aprovechar el potencial de dicha consola, debería suponer una gran evolución a nivel técnico frente al anterior.

3.- Uncharted 5

Una nueva entrega de las aventuras y desventuras de Nathan Drake desarrollado en exclusiva sobre la base de PS5 podría generar también mucho interés, y ayudará a Sony a dar un empujón a las ventas de esta consola en la segunda mitad de su ciclo de vida, una etapa que siempre suele caracterizarse por una caída gradual de las ventas.

4.- The Last of Us Part III

Esta es una de las franquicias más importantes de Sony, y su popularidad está más alta que nunca gracias al éxito que ha tenido la serie de HBO. Lanzar una tercera entrega exclusiva de PS5, y con un nivel gráfico a la altura de la generación actual, sería todo un «pelotazo» por parte de Sony. Sin duda un imprescindible.

5.- Un nuevo Kill Zone

Esta franquicia gozó de una gran popularidad en PS3, y en PS4 también tuvo cierto éxito, sobre todo por lo que suponía a nivel técnico y gráfico, y por lo bien que representaba el salto generacional que suponía PS4 frente a PS3. Me gustaría mucho ver una nueva entrega desarrollada sobre la base de PS5, y optimizada para aprovechar el potencial de esta consola.