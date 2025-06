Posibles requisitos de Gears of War: E-Day

Gears of War: E-Day va a ser uno de los juegos exclusivos más importantes de Microsoft para Xbox Series X y Series S, aunque también tendrá una versión para PC. Dicha versión ya está confirmada, y podemos añadirla en Steam a nuestra lista de deseados.

The Coalition todavía no ha hablado de los requisitos mínimos y recomendados de Gears of War: E-Day para PC, pero sabemos que este juego utilizará el Unreal Engine 5, y que su versión base estará desarrollada para funcionar bien sobre el hardware de Xbox Series S, así que no necesitamos más para poder hacer una estimación de sus requisitos.

Es probable que Gears of War: E-Day el Unreal Engine 5.6, la última versión disponible hasta el momento. Esto es algo muy importante, porque podría marcar una gran diferencia tanto a nivel de calidad gráfica, gracias a las mejoras que trae esta actualización en Lumen, como de rendimiento, por las mejoras que implementa a nivel de eficiencia y de consumo de recursos.

Requisitos estimados de Gears of War: E-Day

Requisitos mínimos

Windows 10 como sistema operativo. Podría requerir Windows 11.

CPU Intel Core i5-8400 o Ryzen 5 3500. Seis núcleos y seis hilos.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 6500 XT o GeForce RTX 3050 de 6 GB. La gráfica de NVIDIA es más potente, pero es la equivalencia más cercana por rendimiento y tecnologías.

6 GB de memoria gráfica.

100 GB de espacio libre en SSD.

Estos requisitos son, en general, superiores al hardware que tiene Xbox Series S, así que deberían ser suficiente para mover Gears of War: E-Day en 1080p con calidad media y más de 30 FPS sin tener que recurrir al reescalado.

Requisitos recomendados

Windows 11 como sistema operativo.

CPU Intel Core i5-12400F o Ryzen 5 5600. Seis núcleos y doce hilos.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 6800 XT-Radeon RX 7800 XT o GeForce RTX 3080-GeForce RTX 4070.

10 GB de memoria gráfica.

100 GB de espacio libre en SSD.

Con esta configuración superamos de largo la potencia de Xbox Series X, y deberíamos poder jugar a Gears of War: E-Day en 1440p con calidad alta o máxima manteniendo 60 FPS estables.

Requisitos óptimos para 4K

Windows 11 como sistema operativo.

CPU Intel Core i7-13700K o AMD Ryzen 7 9700X. Ocho núcleos y dieciséis hilos.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 7900 XTX-Radeon RX 9070 XT o GeForce RTX 4080.

16 GB de memoria gráfica.

100 GB de espacio libre en SSD.

Si contamos con un PC de estas características no deberíamos tener ningún problema para jugar en 4K con calidad muy alta o máxima manteniendo un buen nivel de fluidez, y sin tener que recurrir al reescalado.

Para jugar en 1080p con calidad muy alta o máxima debería ser suficiente con una GeForce RTX 5060 o una Radeon RX 9060 de 8 GB. Esta última es un poco más potente, pero las dos son las equivalencias más cercanas dentro de su generación.

Qué tecnologías soportará Gears of War: E-Day

Sabemos que este juego utilizará trazado de rayos, y esto es precisamente lo que me hace pensar que podría ser uno de los grandes abanderados del Unreal Engine 5.6, porque puede que gracias a las optimizaciones y mejoras de rendimiento que introdujo esa versión The Coalition logre mantener el trazado de rayos en la versión para Xbox Series X, aunque con una implementación limitada y modesta, acorde a las posibilidades de la consola.

En PC, gracias a la mayor potencia de esta plataforma, el trazado de rayos se podrá integrar de una manera mucho más completa y avanzada, lo que permitirá también marcar una diferencia notable frente a la versión para consolas. No descartaría la posibilidad de que Gears of War: E-Day utilice trazado de rayos de forma nativa, Gears 5 ya implementó iluminación global de espacio de pantalla con hasta 32 rayos, una técnica basada en software bastante sencilla y ligera pero efectiva.

También podemos esperar que la versión para PC soporte las principales tecnologías de reescalado que existen actualmente: NVIDIA DLSS 4, AMDF FSR 4 e Intel XeSS. Con ellas podremos mejorar el rendimiento, y cabe la posibilidad de que también nos encontremos con soporte de generación de fotogramas.

Por el lado del motor gráfico, el Unreal Engine 5 permite utilizar Nanite para mejorar la calidad y el nivel de detalle de la geometría, y también Lumen (trazado de rayos) por hardware y por software. La versión por software ofrece una calidad gráfica mucho más baja, pero también es menos exigente a nivel de hardware, así que quizá sea esta la opción que se acabe utilizando en Xbox Series X.

Fecha de lanzamiento de Gears of War: E-Day

El lanzamiento de este juego está programado para algún momento de 2026. No se ha concretado todavía una fecha exacta, así que ahora mismo solo podemos esperar a que Microsoft (publicadora del juego) o The Coalition (desarrolladora) ofrezcan más información.