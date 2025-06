Xbox Next podría llegar antes de lo esperado para adelantarse a PS6

Xbox Next y PS6 van a utilizar la arquitectura gráfica UDNA de AMD. Ambas consolas tendrán también una CPU Ryzen, y se espera una cierta paridad a nivel de potencia y de tecnologías, lo que significa que podríamos encontrarnos con una generación más empatada que nunca en términos de rendimiento en juegos.

Si echamos un vistazo a las generaciones anteriores, Microsoft ganó la partida en rendimiento con Xbox, Xbox 360 y con Xbox Series X. Sony solo ganó en la generación de PS4, una consola que fue muy superior a Xbox One, y que estuvo mucho mejor equilibrada a nivel de hardware, algo que se dejó notar desde el principio, y que tuvo un impacto aún mayor en el final de su ciclo de vida.

Esa tendencia podría cambiar por completo con la próxima generación de consolas, porque como he dicho se espera que PS6 y Xbox Next estén en un nivel de potencia y prestaciones casi idéntico. Si esto se cumple, la diferencia la marcarán los juegos, y llegar primero también podría traducirse en una clara ventaja.

Xbox Next podría llegar en 2026

Una fuente muy fiable, el conocido KeplerL2, ha comentado que el lanzamiento PS6 y Xbox Next podría producirse en algún momento de 2027 (probablemente a finales de dicho año), pero también ha dicho que Microsoft quiere adelantarse a Sony, y que por tanto su consola de nueva generación podría llegar en algún momento de 2026.

No ha dado una fecha concreta, pero ha alineado este lanzamiento con la llegada de juegos muy importantes para Microsoft, entre los que destacan Halo CE Remake, Forza Horizon 6 y Gears of War E-Day. En teoría, lo que el gigante de Redmond quiere es lanzar su nueva consola junto con esos nuevos juegos, y esto nos llevaría irremediablemente al próximo año.

El lanzamiento de Xbox Next no supondría el final de Xbox Series X y Series S. Ambas consolas tendrán, como mínimo, dos años más de vida tras la llegada de la nueva generación de consolas, así que en este sentido no hay nada de lo que preocuparse.

Tiene sentido, sobre todo teniendo en cuenta los lanzamientos triple A que tiene Microsoft marcados para 2026. Si el lanzamiento de Xbox Next a finales de 2026 no tiene ningún impacto importante en el hardware y en las tecnologías de la consola, creo que esta estrategia podría ser todo un acierto por parte de Microsoft.