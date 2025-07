GeForce RTX 5060 SUPER, posibles especificaciones, rendimiento, precio y fecha de lanzamiento

Los rumores más recientes nos han dejado ver las posibles especificaciones de las GeForce RTX 50 SUPER, pero se han olvidado de un modelo que podría romper el mercado en la gama media, la GeForce RTX 5060 SUPER. Esta tarjeta gráfica todavía no está confirmada, así que todo lo que vamos a ver a continuación podría cumplirse, o no cumplirse.

Recordaréis que, dentro de la serie GeForce RTX 20, NVIDIA lanzó la GeForce RTX 2060 SUPER, una tarjeta gráfica muy potente para su gama que superaba con creces a la GeForce RTX 2060, y que además ha envejecido mucho mejor gracias a sus 8 GB de memoria gráfica.

NVIDIA no lanzó una GeForce RTX 3060 SUPER, al menos oficialmente, pero en realidad la existencia de la GeForce RTX 3060 de 8 GB y la de 12 GB nos permite calificar a la segunda como una versión SUPER de la primera. La GeForce RTX 406o SUPER tampoco existió, pero esto no quiere decir que NVIDIA no pueda lanzar una GeForce RTX 5060 SUPER.

La GeForce RTX 5060 SUPER tendría mucho sentido, porque con ella NVIDIA respondería a esos jugadores que quieren una tarjeta gráfica de gama media económica con más de 8 GB de memoria gráfica. Con ella cubriría una parte muy importante del mercado de gama media, y podría convertirse en una de las gráficas más vendidas de su generación.

Posibles especificaciones de la GeForce RTX 5060 SUPER

Núcleo gráfico GB206 fabricado en el nodo N4P de TSMC.

4.096 shaders a una frecuencia de 2,3 GHz-2,6 GHz, modo normal y turbo.

128 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

32 núcleos RT de cuarta generación.

128 núcleos tensor de quinta generación.

Bus de 128 bits.

12 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps (448 GB/s de ancho de banda).

32 MB de caché L2.

TGP de 160 vatios.

Si la comparamos con la GeForce RTX 5060 vemos que la versión SUPER tendrá un ligero aumento del número de shaders, y que contará con 4 GB más de memoria gráfica, gracias al uso de chips con una densidad de 3 GB por unidad. Esto significa que será un poco más potente, y que al contar con más memoria gráfica podremos utilizarla para jugar sin problemas tanto en 1080p como en 1440p.

Con todo, tened claro que por potencia bruta la GeForce RTX 5060 SUPER seguirá siendo una tarjeta gráfica recomendada para 1080p. Esa será la resolución óptima para esta por rendimiento, aunque al tener 12 GB de memoria gráfica podremos utilizarla para jugar en 1440p sin que la VRAM sea un problema, en ese caso el limitante será la potencia de la gráfica.

Rendimiento estimado: un poco más cerca de la GeForce RTX 5060 Ti

El aumento del número de shaders, y una leve subida de frecuencias, debería colocar a la GeForce RTX 5060 SUPER entre un 3% y un 6% por encima del modelo estándar. Si la comparamos con otros modelos, como la GeForce RTX 5060 Ti, aquella será entre un 8% y un 11% más lenta en juegos con resolución 1080p bajo rasterización.

Haciendo números podemos calcular que la potencia bruta de una GeForce RTX 5060 SUPER con las especificaciones indicadas tendría una potencia de 21,29 TFLOPs en FP32. El modelo estándar tiene una potencia de 19,18 TFLOPs, y la GeForce RTX 5060 Ti alcanza los 23,70 TFLOPs, así que el posicionamiento de esta queda bastante claro.

Qué diferencia supondría tener 12 GB de VRAM

En 1080p la diferencia no sería grande, porque la mayoría de los juegos no necesitan más de 8 GB de memoria gráfica para funcionar correctamente en 1080p. Sí que es cierto que en algunos títulos el aumento a 12 GB de VRAM nos permitirá utilizar diferentes opciones gráficas, mejorará el rendimiento, y nos evitará tener que reducir la cantidad de memoria reservada a texturas.

Os pongo algunos ejemplos concretos de todas las opciones que nos abren esos 12 GB de VRAM en una GeForce RTX 5060 SUPER:

En Indiana Jones y el Gran Círculo podremos activar path tracing, y no tendremos que reducir la memoria reservada a texturas.

En DOOM The Dark Ages podremos jugar con todo al máximo, activando path tracing y sin tener que reducir al mínimo la memoria reservada a texturas.

En Dragon Age: The Veilguard tendremos una mejora importante de rendimiento en 1080p con calidad máxima, porque este juego necesita muchísima VRAM.

Otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta es que activar la multigeneración de fotogramas consume memoria gráfica, y pasar de 8 GB a 12 GB nos dejará mayor margen para utilizar esta tecnología en determinados escenarios, como por ejemplo cuando activamos trazado de rayos y calidades máximas en 1080p.

¿Quién sería el rival directo de la GeForce RTX 5060 SUPER de 12 GB?

La Radeon RX 9060 XT de 16 GB, sin ningún tipo de duda. Ambas estarían muy igualadas en potencia bruta bajo rasterización, pero la GeForce RTX 5060 SUPER debería ser superior en trazado de rayos, y también tendría la ventaja que supone todo el ecosistema DLSS 4.

Tener 16 GB de memoria gráfica en una tarjeta gráfica con la potencia de la Radeon RX 9060 XT no representa ninguna ventaja real frente a una configuración de 12 GB, porque es un modelo que, por potencia bruta, solo está realmente cómoda en 1080p, y permite jugar con ciertas garantías en 1440p, tirando de reescalado en juegos muy exigentes.

En 1440p contar con 12 GB de VRAM es más que suficiente para disfrutar de una experiencia óptima, y las configuraciones de 16 GB de VRAM solo marcan una clara diferencia s si vamos a jugar en 4K. La Radeon RX 9060 XT de 16 GB no tiene potencia suficiente para ofrecer una buena experiencia en 4K con calidades máximas, y la GeForce RTX 5060 SUPER también se quedará corta en 4K, así que 12 GB de memoria gráfica es, en ese nivel, una configuración perfecta.

Posible fecha de lanzamiento y precio

El lanzamiento de la GeForce RTX 5060 SUPER debería tener lugar entre el primer y el segundo trimestre de 2026, es decir, justo un año después del lanzamiento de la GeForce RTX 5060. Es la fecha que más sentido tiene por dos razones:

Deja margen suficiente a la GeForce RTX 5060 para que esté sola en el mercado para limpiar stock.

No se aleja demasiado para evitar que pueda quedar muy cerca del lanzamiento de la próxima generación de NVIDIA.

El precio de esta tarjeta gráfica es una de las cuestiones más importantes, pero no es complicado de «ajustar». Teniendo en cuenta lo que ofrece ahora mismo NVIDIA dentro de la gama media, y lo que tiene AMD, el precio ideal serían 349 dólares, cifra que podría convertirse en unos 359-369 euros.

Si llega al mercado a ese precio sería unos 50 euros más cara que la GeForce RTX 5060, quedaría como opción más económica a la GeForce RTX 5060 Ti de 8 GB, y sería también más barata que la Radeon RX 9060 XT de 16 GB.