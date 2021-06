Brutal Wolfenstein: ÜBER HERO Edition, más sangre que nunca

El nombre Brutal Wolfenstein puede sonar a pleonasmo, especialmente si nuestra opinión se sostiene en las sensaciones que nos provocó Wolfenstein 3D allá por el primer lustro de los noventa (aunque algunos seguimos jugándolo, muy activamente, mucho más cerca del cambio de milenio. Sus creadores todavía no lo sabían, pero con este título dieron el pistoletazo de salida para los shooters en tres dimensiones, un género que nos sigue acompañando a día de hoy.

Con Wolfenstein 3D muchos conocimos, por primera vez, nombres como John Carmack, John Romero y Tom Hall, y también supuso la presentación en sociedad de un pequeño estudio, nacido a la sombra de una revista mensual llamada Softdisk. Ese pequeño estudio firmó Wolfenstein 3D en 1992, y solo un año después repitió la fórmula con Doom, del que poco podemos decir que no se haya dicho ya. Hablo, por supuesto, de ID Software.

Han pasado ya cerca de 30 años (casi me mareo al pensarlo) desde el lanzamiento de Wolfenstein 3D y, para muchos, sigue siendo un título imprescindible en la historia de los juegos. No obstante, como decía al principio, volver a jugarlo a día de hoy nos muestra un juego bastante menos violento de lo que recordamos de aquellos tiempos. Y eso es lo mismo que ha debido pensar el modder WitheredPoppiMk-4, que ha decidido darle un toque más actual en este sentido, creando el mod Brutal Wolfenstein: ÜBER HERO Edition.

Brutal Wolfenstein UBER HERO Edition V0.5 is out now!!!!! https://t.co/XDxRXsJTUR — 🎄 WitheredPoppiMk-4🎄 (@WiPoppimk4) June 5, 2021

Brutal Wolfenstein mantiene, por supuesto, la estética original del juego, no encontraremos texturas en HD, sonidos Hi-Fi ni nada que haga parecer que Wolfenstein es un juego de este siglo. No, nada de eso es necesario, lo que propone este mod es un conjunto de nuevas armas, un nuevo y temible enemigo, el súper soldado nazi de Wolfenstein: The New Order y nuevos mapas para el episodio 2, Operation: Eisenfaust. Gran parte de las nuevas armas vienen de otros títulos de la saga.

Armas de Brutal Wolfenstein: ÜBER HERO Edition

StG46-T de Wolfenstein: The Old Blood.

Pistola 1960 (más cercana a Wolfenstein 2 Pistol Magnam Upgrade) de Wolfenstein The New Order

Nuevo rifle de plasma

ShockHammerX de Wolfenstein II: The New Colossus

Nuevos sprites de pistola

Kampfpistole de Wolfenstein II: The New Colossus

Además, y para que los interesados pueden hacerse una idea más concreta de lo que se encontrarán al jugar a Brutal Wolfenstein: ÜBER HERO Edition, su creador ha publicado un vídeo en el que se muestran las nuevas armas, el súper soldado y los nuevos mapas. Y no sé tú, pero yo no creo que pase de hoy mismo el volver a visitar la fortaleza. Si tú también te sientes tentado, puedes descargar Brutal Wolfenstein: ÜBER HERO Edition desde este enlace.