Xbox Game Pass ya cuenta con más de 30 títulos de Bethesda

El crecimiento del catálogo de Xbox Game Pass no deja de crecer. Es cierto, sí, que también salen títulos del mismo de manera periódica, pero por norma general la diferencia entre el debe y el haber arroja siempre un saldo positivo. Esta segunda quincena de agosto, por ejemplo, sumará nueve nuevos títulos, que ya te contamos aquí, por su parte, si revisamos los títulos que la aplicación de Xbox Game Pass afirma que desaparecerán próximamente del catálogo, nos encontramos con tres juegos:

Así, aunque otros meses salen más títulos y entra alguno menos, desde que lo vengo observando siempre se ha incrementado el número total de juegos disponibles en Xbox Game Pass. Una muestra más de que, como ya venimos afirmando desde su origen, Microsoft ha decidido no ir a medio gas con su servicio de suscripción de juegos. Y no solo por catálogo, sino también por opciones, en su intento por llegar a la mayor cantidad posible de plataformas, algo para lo que Xbox Cloud es un elemento clave.

Una de las grandes bazas con las que cuenta Microsoft es, claro, su adquisición de Zenimax el año pasado, pues de esta manera pasaba a tener el control sobre el catálogo de Bethesda, Id Software y Obsidian. Desde el primer momento en el que supimos de esta compra, todos empezamos a pensar si todos los clásicos y novedades de estos estudios llegarían, antes o después, a la oferta de Xbox Game Pass. Y no hemos tenido que esperar mucho para comprobarlo.

Quiso Microsoft, y personalmente me parece una buena elección, que el primer título de Bethesda que llegara a Xbox Game Pass fuera nada menos que Doom Eternal, su gran lanzamiento del año pasado y, desde entonces, no han parado de ir sumándose más títulos de Zenimax al servicio de suscripción de juegos de Microsoft. Algunas adiciones han sido más sonadas, otras han pasado más desapercibidas, pero el desembarco no se ha detenido.

El último ejemplo de ello lo encontramos precisamente este fin de semana, coincidiendo con la celebración de la QuakeCon 2021, que además de alguna más que agradable sorpresa, también ha traído de la mano la llegada de Quake, Quake II y Quake III Arena a Xbox Game Pass, tal y como podemos leer en un tweet de la cuenta oficial del evento:

In celebration of #QuakeCon, Quake, Quake II, and Quake III Arena join @XboxGamePass today! More than 30 Bethesda titles are now available on Game Pass. pic.twitter.com/jAbZ949jCM

— QuakeCon (@QuakeCon) August 19, 2021