id Software ha presentado el Quake II remaster en la QuakeCon 2023, como la «versión auténtica, mejorada y completa del original» del juego de disparos en primera persona que a finales del siglo XX hizo las delicias de los amantes del género.

Quake II remaster sigue la estrategia del Quake original que fue recuperado hace un par de años. Como en todos los juegos remasterizados, los gráficos han sido el principal punto de atención y la versión ha renovado con tecnologías modernas el modelado, las animaciones de los enemigos, las sombras, el apartado del gore, los comportamientos de la IA, las cinemáticas, la iluminación y otros efectos visuales.

El juego soporta ahora las pantallas panorámicas con resoluciones hasta 4K en algunas de las plataformas soportadas. Más allá de los aspectos visuales, id Software ha añadido una parte del contenido no utilizado en la versión original, también restaurado para el lanzamiento, así como la banda sonora original de Sonic Mayhem para el apartado del audio.

Los jugadores pueden completar todas las campañas en acción individual o cooperativa, pero se han añadido nuevas mecánicas que incluyen archivos guardados, un sistema de reaparición, un sistema de señalización para la comunicación y otro de vidas opcional para los mayores desafíos.

El remaster también agrega funciones de accesibilidad, que incluyen alto contraste, un tipo de letra alternativo, la capacidad de leer chat de texto en voz alta, transcripción de chat de voz, personalizaciones de visualización de mensajes, configuraciones de control alternativas y más. Una brújula opcional puede ayudar a los jugadores a navegar por los niveles de la campaña.

Nuevo contenido en Quake II remaster

Los paquetes de misiones clásicos The Reckoning y Ground Zero también están incluidos y renovados, añadiendo más de 30 mapas para un solo jugador y más de 20 en las partidas multijugador deathmatch. El estudio de Wolfenstein, MachineGames, ha contribuido con una nueva expansión independiente para los más fanáticos llamada Call of the Machine, mientras que otro extra es el port de Nintendo 64 publicado por Midway del Quake II original, con la campaña de 28 niveles y un mapa de combate a muerte multijugador extra.

Hablando del multijugador, el estudio ha mejorado los combates a muerte o deathmatch con salas personalizadas y bots. También se pueden machacar enemigos con partidas a muerte por equipos o jugad a Captura la bandera en local o hasta con 15 jugadores más por Internet. Por supuesto, el juego local en pantalla dividida sigue siendo una característica soportada, con soporte para 8 jugadores simultáneo en las versiones para PCs y consolas Xbox Series X|S. Decir que todas las plataformas admiten juego cruzado entre ellas.

Quake II remaster ya está disponible para PCs, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch por 9,99 dólares. Hay que decir que algunos jugadores podrán acceder al juego totalmente gratis. Por una parte los suscriptores de Xbox y PC Game Pass y por otro los clientes de Steam que ya tuvieran el original recibirán gratuitamente Quake II remaster mediante una actualización.

Una gran ocasión para que los más ‘viejetes’ que tuvimos oportunidad de jugarlo en su día revivamos la experiencia y que los nuevos jugones puedan disfrutar de un FPS singular, sin el impacto de otros como DOOM del mismo estudio (un id Software que sigue trabajando realmente muy bien como vimos en el Doom Eternal), pero tremendamente divertidos y con una jugabilidad que pocos juegos actuales consiguen.