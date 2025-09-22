Rendimiento de FSR 4 en una Radeon RX 6800 XT: vale la pena

Ya hemos visto que el rendimiento de FSR 4 en las Radeon RX 7000 no es tan bueno como el de FSR 3. Dependiendo de cómo se ejecute esta tecnología el rendimiento, comparado con FSR 3, se puede reducir entre un 7% (utilizando INT8) y un 33% (emulando FP8 vía FP16).

La forma más eficiente de utilizar FSR 4 en una tarjeta gráfica RDNA 3 o RDNA 2 es recurrir a la versión basada en INT8, un tipo de operaciones que tienen un soporte mucho más amplio, y que como vemos reduce notablemente la pérdida de rendimiento.

Utilizando FSR 4 bajo INT8, ¿es posible conseguir una buena experiencia con una Radeon RX 6800 XT? La respuesta es un sí, rotundo, porque las primeras pruebas que hemos visto en Stellar Blade confiram que se produce una pérdida de rendimiento de entre un 10% y un 20% frente a FSR 3.

Con FSR 3 en modo calidad este juego funciona a una media de 110 FPS, y con FSR 4 el rendimiento baja a entre 100 y 107 FPS. Es un sacrificio perfectamente aceptable, porque el juego se mantiene por encima de los 100 FPS, y porque a cambio conseguimos una gran mejora en la calidad de imagen del juego.

Esa es precisamente la gran ventaja que tiene FSR 4 frente a FSR 3, que al utilizar algoritmos de IA es capaz de conseguir una imagen más nítida, limpia y definida. También conserva un mayor nivel de detalle, mantiene una imagen más estable y reduce los fallos y problemas gráficos, lo que se traduce, en conjunto, en una mayor calidad de imagen.

FSR 4 no solo reduce el rendimiento frente a FSR 3 en las Radeon RX 6000 y RX 7000. Cuando se utiliza en las Radeon RX 9000 también vemos una pérdida de rendimiento, aunque es mucho más pequeña, y de media suele rondar el 2%.

Esta tecnología, cuando se ejecuta en las Radeon RX 9000, utiliza instrucciones FP8, que tienen soporte nativo en los núcleos para acelerar IA de dichas tarjetas gráficas. Estas instrucciones también tiene soporte nativo en las GeForce RTX 40 y superiores. Las GeForce RTX 30 están limitadas a FP16, como las Radeon RX 7000.

Se rumorea que AMD está trabajando para llevar FSR 4 a las Radeon RX 6000 y Radeon RX 7000 de forma oficial con una versión compatible con INT8. Esta versión podría traer cambios más o menos importantes frente a la versión basada en FP8, pero en cualquier caso siempre será mejor en calidad de imagen que FSR 3, y será una tecnología que mejorará el valor de esas tarjetas gráficas.