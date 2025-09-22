Xbox Series X-S se hunden, pero Microsoft sube el precio de sus consolas

En sus últimos resultados trimestrales de Microsoft se confirmó que las ventas de Xbox Series X y Series S bajaron un 22%. Esta es una caída notable, sobre todo si comparamos con las del trimestre anterior, cuando se produjo una caída del 6%.

La tendencia a la baja que han experimentado las ventas de consolas Xbox Series X y Series S es clara, y se ha vuelto más acentuada trimestre a trimestre, confirmando con ello la mayor derrota que ha sufrido Microsoft hasta el momento en una generación de consolas.

A pesar de todo, Microsoft no solo no baja precios, sino que ha decidido aumentarlos. La última subida de precio de Xbox Series X y Series S es notable, pero solo afecta de momento a Estados Unidos, y como habréis podido imaginar está motivada por los nuevos aranceles de Trump.

Sony también ha subido el precio de PS5 en varias ocasiones, y el último cambio se produjo el pasado mes de agosto con una subida del precio de la consola en Estados Unidos, motivado también por la subida de aranceles de Trump.

Nuevos precios de Xbox Series X y Series S

Xbox Series S de 512 GB: pasa de 379,99 dólares a 399,99 dólares.

Xbox Series S de 1 TB: pasa de 429,99 dólares a 449,99 dólares.

Xbox Series X digital: pasa de 549,99 dólares a 599,99 dólares.

Xbox Series X: pasa de 599,99 dólares a 649,99 dólares.

Xbox Series X de 2 TB Galaxy Edition: sube de 729,99 dólares a 799,99 dólares.

Estos nuevos preciso son una auténtica locura, porque Xbox Series S en su versión de 1 TB pasa a costar casi lo mismo que una PS5 digital, una consola que es mucho más potente, y porque Xbox Series X en su versión de 2 TB cuesta más que una PS5 Pro, que también es superior técnicamente.

Como os dije anteriormente, estos nuevos precios no afectan al mercado español, y no debería producirse una subida de precios ni a corto ni a medio plazo, ya que no hay ninguna justificación. Con todo, los precios de las consolas de Microsoft están ahora mismo bastante altos, y esto le complica mucho las cosas frente a PS5.

Por ejemplo, Xbox Series X cuesta 599,99 euros en su versión estándar, mientras que PS5 con unidad óptica cuesta 549,99 euros. Xbox Series S con SSD de 1 TB cuesta 399,99 euros, y se mantiene a una distancia de 100 euros de PS5 Digital, pero por esa diferencia de precio la consola de Sony es una compra más interesante, porque ofrece una diferencia de rendimiento muy grande.

Creo firmemente que Microsoft debería replantearse su estrategia, y que bajar el precio de sus consolas podría ayudarle a dar un un empujón a las ventas y a reducir un poco de distancia con PS5, una consola que va camino de triplicar las ventas combinadas de Series X y Series S.