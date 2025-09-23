Cyberpunk 2 Orion: todo lo que sabemos en 10 preguntas y respuestas

Cyberpunk 2, también conocido como proyecto Orion, es uno de los juegos en desarrollo más importantes en los que trabaja CD Projekt RED, y también es uno de los juegos más esperados del momento.

En mi caso, este juego me interesa mucho más que GTA VI, aunque entiendo que no todos nuestros lectores pensarán de la misma manera. Qué puedo decir, el original me gustó tanto que todavía lo juego ocasionalmente, y hasta volvería a jugarlo desde cero si no fuera porque tengo muy poco tiempo libre para otras cosas más importantes.

Aunque todavía faltan unos años para que Cyberpunk 2 se convierta en realidad ya tenemos bastante información disponible, y creo que es un buen momento para hacer una recopilación con todo lo que sabemos de forma oficial gracias a CD Projekt RED, y lo que creemos saber gracias a otras fuentes.

1.- ¿En qué estado se encuentra Cyberpunk 2?

Hace solo unos meses CD Projekt RED confirmó que el juego había entrado en fase de preproducción, lo que significa que ya está en desarrollo, pero que se encuentra en una fase muy temprana, y que por tanto todavía faltan varios años para que veamos las primeras imágenes con juego real.

Para que nos entendamos, en esta fase tiene lugar la planificación de todo lo relacionado con el juego, desde los conceptos básicos del mismo hasta la historia, los puntos básicos a nivel de diseño y la base general sobre la que basará este desarrollo, que incluye:

La historia y la narrativa.

La planificación de recursos económicos y humanos.

Los tiempos estimados de desarrollo.

Análisis de mercado y de plataformas.

Detalles técnicos del juego y recursos de apoyo.

Creación de prototipos.

Resolución de desafíos tempranos.

2.- ¿Cuál es el nombre oficial de este proyecto?

CD Projekt RED se refiere a Orion como Cyberpunk 2, lo que indica que este nuevo título se concibe como una secuela de Cyberpunk 2077. Sin embargo, debemos tomar esta información con mucho cuidado por dos razones.

La primera es que esto no significa que el nombre final del juego vaya a ser Cyberpunk 2. Este nombre podría cambiar, y podría adoptarse un año posterior a 2077 para indicar que se trata de un juego que transcurre después de los hechos del primero.

En segundo lugar hay que tener en cuenta que aunque se presente como una secuela esto no significa que vaya a continuar directamente desde los hechos ocurridos en Cyberpunk 2077. Puede que tenga en cuenta algunos acontecimientos, y que nos presente varias referencias a dicho juego, pero la historia podría ser totalmente independiente.

3.- ¿Qué motor gráfico utilizará Cyberpunk 2?

El original está basado en el REDEngine, pero este motor ha sido abandonado y no se utilizará en los próximos juegos de CD Projekt RED. El estudio polaco ha confirmado que Cyberpunk 2 utilizará el Unreal Engine 5, lo que ha hecho saltar todas las alarmas por los problemas de rendimiento y de optimización que suele tener este motor gráfico.

Este motor gráfico también será utilizando por CD Projekt RED en The Witcher IV, y el estudio ha confirmado que está trabajando para resolver esos problemas de rendimiento, y para optimizar bien el juego, dando a entender que en teoría no tenemos nada de lo que preocuparnos.

Es lógico pensar que lo mismo debería ocurrir con Cyberpunk 2, y que este juego podría llegar bien optimizado y con un buen rendimiento, a pesar del salto al Unreal Engine 5. Tendremos que esperar a ver qué ocurre.

4.- ¿Qué sabemos sobre su historia y su ambientación?

Muy poco, la verdad. Philipp Weber, director de narrativa, dijo en 2023 durante un podcast oficial que uno de los elementos que se podría mejorar en Cyberpunk 2 es el sistema de elección de vida del juego original, que estaba muy limitado y tenía muy poca influencia real en el juego.

Los que hayáis jugado a Cyberpunk 2077 recordaréis que al empezar puedes elegir entre ser una «corporrata», una persona de la calle o un nómada Esto determina la zona de inicio, pero la propia CD Projekt RED ha reconocido que no supieron darle el peso suficiente, y que es una de las cosas que podrían mejorar con la segunda entrega.

Sabemos también por CD Projekt RED que esperan que Cyberpunk 2 se sienta «más americano», que tenga un toque más auténtico y fiel a la esencia de Estados Unidos, y que se mantendrá la estética futurista con ese toque cyberpunk que tanto nos gustó del original.

Se rumorea que en este nuevo juego tendremos dos ciudades diferentes que podremos visitar, una de ellas será Night City en una versión del futuro, es decir, años después de lo ocurrido en el primer juego, y la segunda podría ser una versión apocalíptica de Chicago.

5.- ¿Veremos cambios en la jugabilidad de Cyberpunk 2?

Hemos podido confirmar, gracias a varias ofertas de trabajo aparecidas en LinkedIn (ya eliminadas) que en un principio no veremos grandes cambios. En una de esas ofertas CD Projekt RED buscaba a un animador especializado en primera persona, lo que sugiere que Cyberpunk 2 mantendrá la perspectiva subjetiva.

Esto no quiere decir que no se pueda introducir una cámara opcional en tercera persona, pero la base del juego seguirá siendo la cámara en primera persona. También podemos esperar que se repita esa combinación de acción con toques de rol y desarrollo del personaje con diferentes habilidades, así como las opciones de personalización y de creación del personaje.

Una novedad muy importante es que Cyberpunk 2 tendría, además del modo campaña para un jugador, un modo multijugador. Esta fue sin duda una de las ausencias más importantes de Cyberpunk 2077, que nunca llegó a tener un modo online, a pesar de que esta posibilidad se tuvo en cuenta y entraba dentro de los planes iniciales del estudio polaco.

6.- ¿En qué sistemas estará disponible?

Podemos estar seguros de que Cyberpunk 2 llegará a Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 (con versión optimizada para PS5 Pro) y PC. Dependiendo de la fecha de lanzamiento, este juego podría llegar también a las consolas de próxima generación con una versión optimizada y adaptada para aprovechar su mayor nivel de rendimiento.

No parece probable que veamos una versión de este juego para Nintendo Switch 2, debido a las limitaciones técnicas que tiene esta consola por el bajo rendimiento de su CPU ARM. Con todo, no hay nada confirmado, así que esto no es algo que podamos tomar como seguro.

7.- ¿Qué requisitos podría tener la versión para PC?

Como Cyberpunk 2077 va a estar desarrollado bajo el Unreal Engine 5, y como llegará a las consolas de la generación actual, sabemos que la base mínima de este juego a nivel de hardware va a ser Xbox Series S.

Si CD Projekt RED optimiza este juego para que pueda funcionar en Xbox Series S, sus requisitos mínimos en PC no serán muy altos. Con todo, la optimización y el desarrollo de bajo nivel que es posible en consolas podría hacer que los requisitos para jugar en PC no sean exactamente iguales al hardware de dicha consola, y que acabemos necesitando un equipo más potente.

Partiendo de esta base, creo que los requisitos mínimos para poder mover el juego sin problemas en 1080p, con fluidez y un nivel de calidad aceptable, serán algo parecido a esto:

Windows 11 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-12400F o AMD Ryzen 5 5600X. Seis núcleos y doce hilos.

16 GB de RAM en doble canal.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2070 SUPER o AMD Radeon RX 6650 XT. 8 GB de VRAM.

100 GB o más de espacio libre. Unidad PCIe NVMe SSD requerida.

Para jugar de forma óptima necesitaremos contar con un PC más potente, eso está claro. Creo que los requisitos recomendados quedarán establecidos más o menos a este nivel:

Windows 11 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-14600KF o AMD Ryzen 7 9700X. Ocho núcleos y dieciséis hilos.

32 GB de RAM en doble canal.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4080 SUPER o AMD Radeon RX 7900 XTX. 16 GB de VRAM.

100 GB o más de espacio libre. Unidad PCIe NVMe SSD requerida.

8.- ¿Qué tecnologías tendrá Cyberpunk 2?

Cyberpunk 2077 fue uno de los grandes abanderados del trazado de rayos, y también destacó por su excelente soporte de tecnologías como NVIDIA DLSS, AMD FSR e Intel XeSS, así que es muy probable que su secuela repita ese mismo enfoque, y que cuente con soporte de todas esas tecnologías.

El trazado de rayos marcó una gran diferencia en Cyberpunk 2077, y le ha permitido mantenerse como uno de los juegos más avanzados y más exigentes de esta generación. Con la introducción del trazado de trayectorias, y de la reconstrucción de rayos, el juego volvió a subir de nivel técnicamente, y hoy en día sigue teniendo un acabado técnico espectacular.

Creo que Cyberpunk 2 seguirá esa misma estela, y que podemos esperar que llegue con trazado de rayos completo y soporte de todas las tecnologías clave que estén disponibles en su momento en NVIDIA DLSS, AMD FSR e Intel XeSS.

9.- ¿Cuándo llegará Cyberpunk 2?

Es la pregunta que todos nos hacemos, y la verdad es que responderla es muy complicado. Dado que el juego se encuentra en preproducción, y que ya tiene a 116 personas trabajando en él, está claro que el ciclo de trabajo ya está funcionando a buen ritmo, y que estamos hablando de una distancia de varios años hasta su lanzamiento.

Antes que él se producirá el lanzamiento de The Witcher IV, un juego que podría llegar en 2027 (en el mejor de los casos). Si esta fecha se cumple, y no hay ningún retraso, el lanzamiento de Cyberpunk 2 podría producirse entre 2029 y 2030.

Para cuando llegue Cyberpunk 2 tanto Microsoft como Sony ya tendrán en el mercado sus consolas de nueva generación, previstas para 2027-2028. Por esa razón os he dicho que CD Projekt RED podría lanzar también una versión del juego optimizada para esa nueva generación de consolas.

10.- ¿Quién trabaja en este proyecto?

El desarrollo de Cyberpunk 2 está en manos de CD Projekt Red North America. Entre los miembros del equipo de desarrollo se encuentran: