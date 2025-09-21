Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXC)

Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:

Entrevista con Ken O’Neill, ingeniero de soluciones espaciales de AMD. Charlamos con Ken O’Neill para conocer de primera mano cómo AMD está enfrentando los retos del software, hardware y conectividad espacial, además de su visión sobre el futuro de la computación en entornos extremos. Si te interesa lo que hay más allá de la tierra firme, esta entrevista te lleva a explorar esas fronteras tecnológicas.

Preguntas y respuestas sobre Xbox Next: especificaciones, fecha de lanzamiento y precio. Recogemos las dudas más habituales sobre Xbox Next: rendimiento, compatibilidad con juegos antiguos y posibles tarifas. Si te intriga cuándo podrías tenerla y si valdrá la pena, este artículo te da las claves para hacerte una idea de lo que podría llegar de la mano de la next-gen de Microsoft.

El fiasco de Borderlands 4 en PC, explicado. El lanzamiento de Borderlands 4 en PC ha sido recibido con críticas fortísimas: problemas de rendimiento, caídas de frames y quejas de jugadores incluso con hardware potente. En este artículo desgranamos qué está fallando, qué dice Gearbox sobre ello… y qué puede esperarse (o exigirse) para que el juego mejore pronto.

Precio de PS5 frente a PS4 a lo largo del tiempo: tenemos un gran problema. Hemos revisado cómo ha evolucionado el precio de PS5 desde su lanzamiento frente al de PS4, y lo que encontramos exige atención: no solo inflación, sino decisiones de mercado que están afectando lo que pagas realmente. Si estás evaluando si aún merece la pena dar el salto, este análisis te da argumentos sólidos para decidir.

¿Qué es exactamente la inteligencia artificial?. Despejamos confusiones y abordamos lo que de verdad significa la “IA”: qué capacidades tiene hoy, los límites actuales, y los debates que están centrando este campo. Si alguna vez te has preguntado qué hay de verdad tras ese término que todos usamos con tanta asiduidad, este artículo te ayudará a entenderlo de una manera más concreta.

Caché L3: qué es, qué hace y por qué es tan importante. Hay componentes del hardware que no se ven, pero marcan una gran diferencia, y la caché L3 es uno de ellos. En este artículo te explicamos cómo funciona, en qué escenarios aporta verdaderamente al rendimiento y por qué últimamente está cobrando tanto protagonismo en CPUs y GPUs modernas.

NVIDIA e Intel crearán SoCs x86 con chiplets RTX. Se acaba de anunciar una colaboración ambiciosa entre Intel y NVIDIA para desarrollar nuevos SoCs x86 que integren chiplets RTX, lo que podría marcar un antes y un después en CPUs para portátiles y dispositivos compactos. Si te preguntas cómo podría cambiar esto el rendimiento gráfico integrado, aquí te lo contamos.

ASUS V16, análisis del modelo con GeForce RTX 5060. Hemos probado este portátil ASUS V16 con RTX 5060 para ver si realmente justifica su nombre en gaming ligero‑moderado: buena pantalla de 16″ a 144 Hz, refrigeración decente y rendimiento sólido en juegos y tareas multimedia. Si buscas algo intermedio que rinda bien sin vaciar la cartera del todo, este artículo te ayuda a ver si este modelo puede ser ese punto medio ideal.

Intel y NVIDIA podrían cambiar para siempre las consolas. El reciente movimiento de NVIDIA e Intel nos invita a pensar a que Nintendo Switch 3 podría adoptar CPU de Intel y GPU de NVIDIA, lo que supondría un giro importante en cómo se diseñan las consolas. Si te intriga cómo podría afectar esto al futuro de de las consolas, este artículo plantea las implicaciones clave.

Otro contenido de MC que no debes perderte

Además de la selección anterior la semana ha dado para mucho y podemos destacar otros cuantos artículos que pensamos te van a gustar como:

Más artículos de TPNET que pueden interesarte

Si MC es el portal de consumo, seguro sabes que nuestra casa madre TPNET ofrece otros sitios web dedicados a empresas, profesionales, pymes y canal, además de los especializados en seguridad y Linux. Te dejamos con una selección de los mejores contenidos publicados que pueden ser de tu interés: