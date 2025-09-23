Steam Deck baja de precio a solo 335,20 euros

Valve ha reducido, de forma temporal, el precio de Steam Deck, una consola que ya es toda una veterana, y que sigue ofreciendo un rendimiento lo suficientemente bueno como para mover la mayoría de los juegos actuales, siempre que utilicemos los ajustes gráficos adecuados a las exigencias de cada título.

Steam Deck está disponible en dos variantes, una con panel LCD y otra con panel OLED. Ambas tienen también otras diferencias en sus especificaciones, como el soporte de Wi-Fi 6E y la tasa de refresco de 90 HZ en la versión OLED, pero comparten la misma CPU y GPU, así que no ofrecen diferencias importantes a nivel de rendimiento.

El modelo que está rebajado a 335,20 euros es el que monta un panel LCD y cuenta con 256 GB de capacidad de almacenamiento. Su precio normal es de 419 euros, así que tenemos una rebaja de 84 euros, y la recibiremos en casa en un periodo de entre 3 y 5 días sin gastos de envío.

Especificaciones de la Steam Deck

APU AMD Aerith, que integra una CPU Zen 2 de cuatro núcleos y ocho hilos, una GPU Radeon RDNA 2 con 512 shaders.

16 GB de RAM.

Wi-Fi 5.

Pantalla LCD de 7 pulgadas con resolución de 1.280 x 800 píxeles y tasa de refresco es de 60 Hz.

Unidad SSD de 256 GB.

Batería de 40 Wh (autonomía de entre 2 y 8 horas de juego).

SteamOS.

Por 335,20 euros esta consola es una buena compra. Vale la pena, no solo por el amplio catálogo de juegos de PC que soporta, sino también porque también tiene una compatibilidad excelente con numerosos emuladores.

Qué rendimiento ofrece esta consola

Su rendimiento en juegos de PC puede variar mucho dependiendo de la optimización y la exigencia de cada título. Por ejemplo, Dying Light 2 The Beast funciona sin problemas a 30 FPS estables en calidad baja con texturas en medio y FSR en modo rendimiento.

Sin embargo, Borderlands 4 está tan mal optimizado que no es posible lograr 30 FPS estables con esa misma configuración. Cada juego es un mundo, y el rendimiento puede variar bastante.

Con juegos de transición generacional, y con títulos de la generación anterior (era PS4 y Xbox One), la Steam Deck va mucho más suelta, y rinde bastante mejor. Ahora que ha bajado de precio es una alternativa interesante a Nintendo Switch 2. Si quieres ver cómo se compara con la consola de Nintendo echa un vistazo a este artículo.