Xbox Next rendirá mejor que PS6 en todos los juegos

Todos los rumores dicen que Xbox Next va a ser más potente que PS6, pero esto ha generado muchas dudas, porque ya vimos que Xbox Series X también es más potente que PS5, y que a pesar de todo la consola no ha demostrado una superioridad clara frente al modelo de Sony, ya que rinde mejor en algunos juegos y peor en otros.

¿Qué ha pasado con Xbox Series X y su superioridad?

Aunque Xbox Series X tiene una GPU más potente y totalmente compatible con RDNA 2, la configuración de memoria que utilizó Microsoft, con un bloque lento y otro rápido, ha acabado pasando factura al sistema, y ha tenido un impacto negativo en el rendimiento real de la consola en juegos.

Por otra parte, también da la sensación de que Microsoft no ha hecho todo lo posible para aprovechar al máximo la potencia y las capacidades reales de Xbox Series X, y que al final nos hemos acabado encontrando con una cierta paridad entre ambos sistemas que ha beneficiado a Sony, y que ha perjudicado a Microsoft.

Xbox Next no repetirá los errores de Xbox Series X

Parece que Microsoft ha aprendido de sus errores, y que no los repetirá con su próxima consola. Las filtraciones que hemos visto, y los últimos comentarios de KeplerL2, una fuente muy fiable dentro del mundillo de las consolas, indican que esta vez PS6 no tendrá nada que hacer, y que no podrá superar a la nueva consola de Microsoft.

Esto quiere decir que Xbox Next rendirá mejor que PS6 en todos los frentes, porque:

Tendrá una CPU más potente.

Contará con más memoria unificada, y esperamos que esta vez no esté separada en dos bloques con distintos niveles de ancho de banda.

Su GPU será mucho más potente.

Tendrá más caché, velocidades de trabajo más altas y un mayor ancho de banda.

Esas diferencias en las especificaciones a favor de Xbox Next le permitirá rendir mejor en todos los juegos de próxima generación, salvo que los desarrolladores fuercen la paridad entre ambas.

No sería la primera vez que ocurre esto, ya vimos que los juegos multiplataforma se veían casi igual en Xbox y PS2, mientras que los juegos desarrollados para aprovechar la mayor potencia de Xbox eran muy superiores a los de la consola de Sony, tanto que casi parecía que eran de generaciones diferentes.