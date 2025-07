Estos son los dos próximos remakes de la saga Resident Evil, uno de ellos será revolucionario

La saga Resident Evil es una de las más populares y de las más importantes para Capcom. La compañía japonesa mantiene actualmente dos líneas de desarrollo dentro de dicha franquicia, las nuevas entregas, que amplían la línea argumental original y permiten la entrada de nuevos personajes de mayor o menor importancia, y los remakes, que nos permiten volver a jugar a entregas anteriores con un acabado gráfico propio de la generación actual.

Ya sabemos que Resident Evil Requiem (9) será la próxima entrega dentro de la línea principal, ¿pero cuáles serán los dos próximos remakes que está preparando Capcom? Un conocido insider, que acumula una racha de aciertos bastante respetable, asegura que tiene constancia de que los próximos remakes serán Resident Evil 0 y Core Veronica.

En teoría ese sería el orden de lanzamiento de ambos juegos. Resident Evil 0 llegará primero, y podría ser un juego de transición generacional, lo que significa que estaría disponible tanto para la generación actual como para la anterior, y que tendrá versiones para PS4, PS5, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch 2 y PC.

Dicho juego ha sido uno de los más polémicos dentro de la franquicia, sobre todo por los cambios que introdujo a nivel jugable, como la eliminación de los arcones interconectados y la posibilidad de controlar a dos jugadores diferentes. Capcom quiso innovar demasiado, pero a nivel de ambientación y de diseño es un gran juego, y muy recomendable, os lo dice alguien que ha jugado a todos los títulos de la franquicia desde 1996.

Resident Evil Code Veronica Remake: una revolución a nivel gráfico

Mucha gente cree que Resident Evil 4 fue el primero en abandonar los escenarios pre-renderizados a favor de los escenarios totalmente en 3D, pero están equivocados, el primero fue Code Veronica en su versión para Dreamcast, que llegó en el año 2000.

A nivel técnico esta entrega supuso una enorme revolución. Tuve la suerte de jugarlo en mi Dreamcast, y fue una experiencia única. El modelado de los personajes era espectacular, y los escenarios totalmente tridimensionales aprovechaban al máximo el potencial de la por entonces nueva consola de SEGA para crear una atmósfera única. Nunca olvidaré detalles como la entrada a la primera caseta de la prisión, y la lámpara moviéndose e iluminando la escena en tiempo real.

Quizá por esa razón Capcom quiere que el remake sea una «revolución gráfica», que cuente con las tecnologías más avanzadas, y que este sea precisamente uno de sus puntos fuertes a la hora de vender el juego. Si esto se confirma, por razones obvias sería exclusivo de la generación actual de consolas, o dependiendo de su fecha de lanzamiento quizá acabe llegando incluso a la próxima generación de consolas.

¿Qué ha pasado con el remake de la primera entrega?

Resident Evil 1 ya tuvo un remake en GameCube, y este fue posteriormente remasterizado en versión HD para PC y consolas, pero esto no significa que no vayamos a ver un nuevo remake de ese remake. La fuente dice que esto es algo que acabará sucediendo tarde o temprano, que pero que no tiene constancia de que este proyecto esté ahora mismo en desarrollo, así que tendremos que esperar.

Resident Evil 4 llegó mucho después del remake de la primera entrega, y sin embargo ya tiene un remake en la generación actual, así que las fechas de lanzamiento y las plataformas no son totalmente determinantes del orden que sigue Capcom a la hora de hacer sus remakes. La compañía va por libre, aunque parece que se centra primero en aquellos títulos más vendidos y mejor valorados por los jugadores.

En teoría acabaremos viendo remakes de casi todas las entregas de la franquicia, pero esto ocurrirá de forma gradual, y es muy probable que los títulos más recientes se acaben yendo a la próxima generación de consolas para conseguir un salto técnico que resulte más marcado, algo que es imprescindible cuando hablamos de remakes.