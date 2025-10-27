Ryzen 5 7500X3D en camino, AMD quiere romper la gama media

AMD quiere ampliar su catálogo de procesadores con el Ryzen 5 7500X3D, un modelo de gama media que ha generado mucho interés porque podría convertirse en el más potente para juegos dentro de su rango de precio.

El Ryzen 5 7500X3D será el sucesor del Ryzen 5 5500X3D, ha sido filtrado por varias fuentes de confianza y también lo hemos visto listado en algunos minoristas, aunque todavía no está disponible. Esto sugiere que su lanzamiento estaría mucho más cerca de lo esperado.

A nivel de especificaciones, el Ryzen 5 7500X3D estará basado en la arquitectura Zen 4, lo que significa que su IPC estará por encimad el Ryzen 5 5500X3D, tendrá 6 núcleos y 12 hilos, contará con 32 MB de caché L3 en el chiplet CPU y sumará otros 64 MB de caché L3 que irán apilados encima de la unidad CCD.

En total contará con 96 MB de caché L3, una cifra muy elevada que le permitirá ofrecer un alto rendimiento en juegos.

Estoy seguro de que esas especificaciones os resultan familiares, y es normal, porque en general el Ryzen 5 7500X3D va a ser una versión del Ryzen 5 7600X3D funcionando a menor velocidad, y tendrá un precio más bajo que aquel.

El TDP de este procesador será de 65 vatios. Su velocidad de trabajo todavía no se ha filtrado, pero como será más lento que el Ryzen 5 7600X3D, y este funciona a 4,7 GHz, podemos esperar que tenga una velocidad máxima en modo turbo de entre 4,2 y 4,4 GHz.

Cuando hablamos de procesadores Ryzen X3D la velocidad de trabajo pasa a un segundo plano. Ya hemos visto que incluso modelos como el Ryzen 5 5500X3D, basado en Zen 3 y funcionando a una velocidad máxima de 4 GHz, es capaz de superar en juegos a procesadores que, sobre el papel, deberían ser más rápidos, como el Intel Core Ultra 7 265K, por ejemplo. Eso es posible gracias a la gran cantidad de caché L3 que monta este procesador.

No tenemos información sobre la posible fecha de lanzamiento del Ryzen 5 7500X3D, pero por fechas puede que AMD decida esperar al CES para mostrarlo como uno de sus anuncios más importantes dentro de la gama media de cara a 2026.

El precio de venta todavía no se ha confirmado, pero para que este procesador tenga una buena posición en el mercado debería colocarse entre los 250 y los 299 euros, como máximo, ya que de lo contrario se acercaría demasiado al Ryzen 7 7800X3D, que es más potente y se puede comprar ahora mismo por 375 euros.