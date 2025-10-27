Xbox ya no compite con otras consolas: su mayor rival es Tik Tok, y no es una broma

Las últimas noticias que nos han llegado desde la división Xbox me han dado mucho que pensar, y la verdad es que me han llevado a la conclusión de que dicha división ha perdido el norte, y que por desgracia no está dando más que palos de ciego en un intento por incrementar los ingresos a cualquier precio.

La enorme subida de precio de sus consolas, con una Xbox Series X Galaxy Edition que en Estados Unidos cuesta más que una PS5 Pro, el hecho de que la propia Sarah Bond, presidenta de la división Xbox, haya dicho que los juegos exclusivos están obsoletos, y que ahora venga Matt Booty, presidente de contenido de juegos y estudios en Xbox, a decir que su mayor rival es TikTok y no otras consolas no auguran nada bueno.

Su mayor rival, guste o no a la cúpula de Xbox, es PlayStation. Esa es la realidad, y es algo que no va a cambiar por muchos intentos de disfrazarlo que han en un intento de disimular la tremenda derrota que se han llevado en esta generación, con una PS5 que pronto ganará por tres a uno en ventas a Xbox Series S y Series X juntas.

Las declaraciones que Booty ha realizado en una entrevista son más que cuestionables para una persona de su cargo. Cree que compiten con todo, desde TikTok hasta las películas, y se olvida de las dos grandes bases que en realidad determinan el éxito de una consola: el hardware y los juegos.

No creo que una persona que quiere una consola vaya a dejar de comprarla por TikTok, para eso tiene el smartphone, o por poder ver películas, ya que para eso tiene su Smart TV y diferentes plataformas de contenidos en streaming.

Una consola es un sistema para jugar. Esa es su finalidad principal, y olvidarse de ello o dejarlo en segundo plano es lo mismo que derribar los cimientos que hicieron de Xbox y Xbox 360 dos de las mejores consolas de la historia.

Está claro que algo no va bien en la división Xbox, y parece que parte del problema está precisamente en la cúpula, que tiene una visión distorsionada de la realidad.

Creo que hablo en nombre de muchos jugadores al decir que, cuando compré la Xbox original en su momento, lo hice por su potencia y por esa maravilla llamada Halo, y cuando me hice con una Xbox 360 fueron Halo y Gears los que me hicieron decantarme por ella y no irme a por una PS3.

Buen hardware, un precio razonable y buenos juegos exclusivos. Xbox no necesita más para volver a recuperar la gloria perdida.