Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (DI)

Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana

Windows 11 necesita un Service Pack, dice un ingeniero de Windows XP. Windows 11 está en el ojo del huracán. No son pocos los que califican el sistema operativo como ‘desastre’ y el futuro de su desarrollo no se presenta esperanzador para los usuarios que suplicamos por un sistema ligero, rápido y sin errores. Todo lo contrario de lo que hasta ahora ha sido Windows 11, un desarrollo que necesita un arreglo general con urgencia.

Netflix compra Warner Bros. Netflix, las plataforma decana de los servicios de streaming, ha dado un paso de formidables dimensiones que, como vamos a ver a continuación, apunta a una nueva reconfiguración del panorama de los contenidos audiovisuales y, especialmente, de la competición por atraer al máximo número de suscriptores. 82.700 millones de dólares tienen la culpa.

X870E AORUS XTREME X3D AI TOP. Analizamos a fondo una placa base espectacular que se posiciona como tope de gama de GIGABYTEy que por especificaciones y su diseño tiene todo para convertirse en la placa base AM5 definitiva para los procesadores Ryzen X3D de AMD.

PC frente a PS6: qué debe tener un PC gaming para superar el próximo salto generacional. ¿Cómo se compara un PC frente a una PS6? Sé que muchos de vosotros os hacéis esta pregunta, sobre todo tras las diferentes filtraciones que han ido apareciendo sobre sus posibles especificaciones. Por esta razón, he decidido dar forma a este artículo a modo de guía.

Evita los riesgos de los activadores «pirata» este Black Friday con una licencia de por vida de Windows 11, por tan solo 13,3 euros. Se trata de claves legítimas, permanentes y 100% funcionales, pensadas para usuarios que quieren disfrutar del sistema operativo más avanzado de Microsoft sin complicaciones legales ni técnicas.

Deep Web frente a Dark Web, un vistazo a la Internet más desconocida. ‘Deep Web’ y ‘Dark Web’ son términos que se usan para referirse a la parte de la World Wide Web más desconocida. Aunque frecuentemente se utilizan como si fueran lo mismo, son totalmente diferentes. Para entender sus diferencias hay que sumergirse en la verdadera profundidad de la Web y de Internet, como vamos a hacer en este artículo especial.

EBO Air 2 Plus. Analizamos este pequeño robot doméstico de Enabot. Un simpático dispositivo con forma esférica y ruedas omnidireccionales apunta a un mercado cada vez más amplio: hogares conectados que buscan no solo seguridad, sino también compañía y entretenimiento.

Últimas horas de Cyber Week 2025. La campaña de ofertas por el Cyber Monday 2025 es la última oportunidad de comprar tecnología con descuento antes de que suban los precios en la campaña navideña y terminen de dispararse en 2026 por el aumento de costes de la memorias informáticas. Un aspecto que los compradores deberán tener muy en cuenta.

