Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (DII)

Qué es MCP y por qué marcará el futuro del software. Explicamos qué es el Model Context Protocol (MCP) y cómo redefine la forma en la que los asistentes de IA se conectan con aplicaciones y servicios a través de un estándar común. También analizamos por qué esta capa de integración puede marcar el futuro del software, habilitando asistentes más útiles y un ecosistema de herramientas mucho más conectado.

La IA amenaza con colapsar la electrónica de consumo. El auge de la inteligencia artificial está tensionando la cadena de suministro de memorias, desviando la producción hacia los centros de datos y dejando al mercado de consumo sin recursos. Esta escasez ya se traduce en subidas de precios en PCs, móviles y otros dispositivos, y podría anticipar una crisis sin precedentes en la electrónica de consumo.

Steam Machine está limitada a HDMI 2.0, pero esto no es un problema. Valve ha confirmado que su Steam Machine solo incluye soporte para HDMI 2.0, una decisión que ha despertado dudas entre los usuarios. El artículo explica por qué esta limitación no debería preocupar demasiado y qué hay realmente detrás de esta elección técnica.

Filtración masiva de secretos de Resident Evil Requiem: todo lo que sabemos. Una nueva filtración ha dejado al descubierto numerosos detalles sobre Resident Evil Requiem, el esperado próximo título de la saga. El artículo recopila la información más relevante y analiza qué podría significar para el futuro de la franquicia.

Corsair prepara una blanca Navidad llena de ofertas. Corsair ha lanzado su tradicional campaña navideña con descuentos en componentes, periféricos y otros productos para entusiastas del hardware. El artículo repasa las promociones más destacadas y las fechas clave para aprovecharlas.

Microsoft va a transformar por completo el gaming en PC: así es como piensa lograrlo. Microsoft ha anunciado una ambiciosa estrategia para redefinir la experiencia de juego en PC, con cambios que afectarán tanto al ecosistema de Windows como a Xbox. El artículo detalla las claves de esta transformación y las medidas con las que la compañía planea hacerla realidad.

FSR Redstone ya disponible: todo lo que debes saber. AMD ha presentado oficialmente FSR Redstone, su gran apuesta por la inteligencia artificial aplicada al gaming. El artículo repasa las novedades que incorpora este nuevo ecosistema de tecnologías y explica por qué supone un paso decisivo para las futuras gráficas Radeon.

Cómo recuperar equipos con el Google ChromeOS Flex. Ponemos a prueba Chrome OS Flex para mostrar cómo este sistema operativo de Google puede rejuvenecer ordenadores antiguos o con problemas para ejecutar sistemas modernos. El artículo detalla la experiencia de uso y explica por qué puede ser una alternativa ligera y funcional para recuperar equipos.

Wi-Fi Mesh: qué es, qué ventajas ofrece y qué necesitas para crear una fácilmente. Te explicaos de forma clara qué es una red Wi-Fi Mesh y cómo puede mejorar la cobertura y estabilidad de la conexión en casa u oficina. También detallamos los elementos necesarios para montarla y añadimos consejos prácticos para configurarla sin complicaciones.

The Game Awards: un GOTY esperado, otros ganadores y los mejores juegos para 2026. La gala de The Game Awards ha dejado un ganador del año sin sorpresas y un buen puñado de anuncios que apuntan a un 2026 cargado de lanzamientos destacados. Repasamos los premiados más relevantes y los títulos que ya empiezan a marcar tendencia para el próximo año.

iPhone 18: modelos posibles, especificaciones, diseño, fecha de lanzamiento, precio y todo lo que sabemos. Analizamos toda la información disponible sobre el futuro iPhone 18, desde los cambios de diseño y hardware hasta las previsiones de lanzamiento y precios. Una guía completa con las claves y rumores más sólidos sobre la próxima generación del smartphone de Apple.

Diez errores frecuentes al montar un PC que debes evitar. Montar un PC es mucho más accesible que hace unos años, pero sigue siendo fácil cometer fallos que complican el proceso o lastran el resultado final. El artículo repasa los errores más habituales al escoger componentes y ensamblarlos, y ofrece recomendaciones claras para evitarlos desde el principio.

