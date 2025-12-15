Así se ve el nuevo Zenbook Duo 2026, ¡espectacular!

ASUS ha publicado un pequeño clip para adelantar el lanzamiento del Zenbook Duo 2026, una de las series de portátiles más espectaculares de la industria cuya presentación oficial se espera para la feria de Las Vegas (CES 2026) que se celebrará a comienzos de enero.

La compañía taiwanesa ha venido utilizando esta serie para desplegar innovación en formatos y diseños para portátiles. Si la versión original de 2020 apostaba por una pantalla secundaria encima del teclado y la versión de 2022 las aumentó y mejoró, la última versión volvió a renovar el concepto, manteniendo un diseño impresionante, pero haciéndolo también más útil.

Zenbook Duo 2026, más y mejor

ASUS ha anunciado cambios en el sistema de bisagras para llevar la durabilidad a «un nuevo nivel» reforzando aún más el componente más delicado de los portátiles plegables o con doble pantalla. También ha reducido el grosor del bisel de las pantallas hasta un grado que se acerca al mínimo absoluto. Por supuesto, se mantiene la calidad de los paneles OLED y la tecnología multitáctil y el soporte para lápices ópticos.

A new chapter is unfolding. Are you ready to witness the future of #ASUS Zenbook DUO? Witness the #AlwaysIncredible reveal on January 6, 9.00 a.m. (PST) during our ASUS #CES2026 Livestream. Visit our CES event site! 👉 https://t.co/xJbeu2uDdC pic.twitter.com/yfp2gbAyKm — ASUS (@ASUS) December 12, 2025

El fabricante ha redistribuido la selección de puertos del portátil y ha añadido la opción de un nuevo teclado, que incluye cambios en un trackpad más grande en tamaño y con teclas más hundidas. Otra de las novedades tiene que ver con la autonomía, ya que la compañía ha montado una configuración de batería dual que debe mejorar en varios grados la capacidad de 75 Wh de la versión actual.

También habrá cambios en su motor interno, con los nuevos procesadores ‘Panther Lake’ de Intel que deben ser un cambio de rumbo para el gigante del chip por la mejora del rendimiento y eficiencia energética. Se esperan puertos USB con Thunderbolt 5 y las últimas versiones en normas de conectividad: Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

A buen seguro el Zenbook Duo 2026 será una de las estrellas en las múltiples presentaciones de portátiles que esperamos para la feria de Las Vegas. No estará solo, porque Lenovo, otro de los mejores en innovación de portátiles, desplegará el Legion Pro Rollable, su portátil con pantalla enrollable, ahora para juegos.