FRITZ!Mesh Set 1600: lleva tu red Wi-Fi a cualquier rincón

Si queremos disfrutar de una buena cobertura y de un buen alcance con nuestro Wi-Fi crear una red mallada es, sin duda, la mejor opción. Para ello necesitamos un router y varios nodos, algo que a priori puede parecer complicado y caro, pero que en realidad hoy es más sencillo que nunca, sobre todo tras la llegada de kits como el FRITZ!Mesh Set 1600.

El FRITZ!Mesh Set 1600 incluye todo lo necesario para crear una red mallada en tan solo unos minutos, y de una manera sencilla, pero sin tener que renunciar a un buen rendimiento ni a un completo soporte de funciones avanzadas, incluyendo cifrado WPA3 para reforzar la seguridad de nuestra red.

Podemos elegir entre dos versiones, una que trae dos nodos y otro que trae tres nodos. El kit se integra en un ecosistema de software muy completo, lo que nos permitirá controlarlo con nuestro smartphone, y es compatible con cualquier router, aunque da lo mejor de sí cuando se combina con un FRITZ!Box.

Especificaciones del FRITZ!Mesh Set 1600

Kit con dos o tres repetidores FRITZ!Repeater 1200 AX.

Cada repetidor es compatible con Wi-Fi 6 (y anteriores), tiene una velocidad pico de 2.400 Mbps en la banda de 5 GHz y hasta 600 Mbps en la banda de 2,4 GHz.

Tecnología OFDMA, que mejora el rendimiento y la gestión en entornos con muchos dispositivos conectados al mismo tiempo.

Compatibilidad, que permite integrarlos en nuestra red con solo pulsar un botón.

Indicador luminoso de intensidad Wi-Fi que nos ayuda a encontrar el punto óptimo de colocación.

Puerto LAN Gigabit para conexiones cableadas.

Tecnologías Beamforming, que concentra y dirige mejor la señal a los dispositivos conectados, de repetición de banda cruzada (Crossband-Repeating), selección automática de banda (Bandsteering) y búsqueda automática de canal.

5 años de garantía.

FRITZ!OS como sistema operativo, con soporte y actualizaciones periódicas.

Integración total en el ecosistema de aplicaciones FRITZ!Apps.

Precio: desde 149 euros el pack de dos dispositivos, 209 euros el pack de tres dispositivos.

El kit con dos repetidores es perfecto para crear una red mallada y cubrir de forma óptima una vivienda u oficina con hasta cinco habitaciones. Si queremos cubrir un espacio más amplio, ya sea por número de habitaciones o por el número total de plantas, el kit de tres repetidores será nuestra mejor elección.

Cada repetidor tiene un consumo medio de solo 6 vatios. Son muy eficientes, así que apenas notaremos su impacto en la factura de la luz.