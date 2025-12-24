AMD Threadripper 9980X y Threadripper 9970X análisis completo

En este artículo analizamos los nuevos procesadores Threadripper 9980X y Threadripper 9970X de AMD, dos modelos que orientados principalmente a estaciones de trabajo, pero que por sus especificaciones y características también tienen su espacio en el mercado de consumo general, donde existen muchos profesionales independientes y autónomos que necesitan CPUs muy potentes para trabajar.

Los Threadripper 9000 se diferencian de los Threadripper 9000 Pro en cosas muy importantes, como os contamos en su momento en este artículo. Los modelos Pro tienen más núcleos e hilos en sus versiones tope de gama, y además ofrecen una mayor seguridad, soportan más canales de memoria y cuentan con más líneas PCIe.

Todo esto establece una clara línea divisoria entre ambas gamas que coloca a los Threadripper 9000 Pro como una opción más adecuada para empresas y servidores, y a los Threadripper 9000 como una opción mejor ajustada para estaciones de trabajo, profesionales independientes e incluso para usuarios entusiastas que quieran unificar trabajo y ocio en un único equipo.

Threadripper 9000 frente a Threadripper 7000

Hace ya un par de años tuve la oportunidad de analizar los Ryzen Threadripper 7980X y Ryzen Threadripper 7970X, dos procesadores que tienen como sucesores directos a los Threadripper 9980X y Threadripper 9970X. Mantienen las configuraciones de 32 núcleos y 64 hilos, y de 64 núcleos y 128 hilos.

Ambas generaciones tienen más cosas en común, ya que conservan el mismo formato, utilizan el mismo socket y utilizan memoria DDR5. Sin embargo, también tienen diferencias importantes, ya que están basados en arquitecturas diferentes: los Threadripper 7000 se basan en la arquitectura Zen 4, y los Threadripper 9000 se basan en la arquitectura Zen 5.

A nivel interno el diseño no hay cambiado. Los Threadripper 9000 utilizan un diseño de tipo chiplet con dos componentes básicos, la unidad CCD, también conocida como chiplet CPU, que integra 8 núcleos Zen 5 con SMT para manejar dos hilos por núcleo y 32 MB de caché L3, y el chiplet I/O, que integra todo el sistema de entrada y salida, la controladora de memoria y el subsistema PCIe.

Los Threadripper 9000 incorporan todas las mejoras que introdujo AMD con la arquitectura Zen 5, lo que significa que ofrecen un mayor rendimiento por núcleo activo trabajando a la misma frecuencia, es decir, tienen un mayor IPC, y están fabricados en un nodo más avanzado, lo que mejora la densidad de transistores y la eficiencia.

Novedades de la arquitectura Zen 5

Predictor de saltos con menos latencia, más precisión y más capacidad de salida.

Sistema de decodificación dual integrado.

Aumento del rendimiento por núcleo frente a Zen 4.

Mejoras en la unidad de ejecución de enteros, con seis ALU y tres multiplicadores.

Seis pipelines, dos de ellos FADD con latencia de dos ciclos.

Pipeline optimizado para cargas de trabajo intensivas.

Unidad de coma flotante mejorada que puede trabajar con un número mayor de instrucciones.

Dobla el ancho de banda máximo de la unidad de coma flotante.

Mejoras en la precarga de datos en la unidad de carga y almacenamiento.

La caché L1 aumenta de 32 KB a 48 KB y pasa a tener 12 direcciones.

Mejoras en la caché con reducción de latencias.

Se ha doblado el ancho de banda de la caché L2, y se ha reducido la latencia de la caché L3.

Capacidades ISA mejoradas.

Instrucciones AVX512 en una pasada (ruta de datos 512 bits).

Unidad CCD fabricada en el nodo de 4 nm de TSMC. El chiplet I/O repite el nodo de 6 nm de TSMC.

Mejora el sistema de líneas PCIe a 80 de tipo PCIe Gen5.

Los Threadripper 9000 mantienen la controladora de memoria de cuatro canales, pero esta es compatible de forma nativa con módulos a 6.400 MT/s, un nivel que podemos considerar como óptimo para este tipo de procesadores. En los Threadripper 7000 el soporte nativo de RAM solo llegaba a 5.200 MT/s, así que para superar esa cifra había que activar un perfil AMD EXPO.

Se mantiene también sin cambios la capacidad de las cachés L2 y L3, lo que significa que tenemos 8 MB de L2 (1 MB por núcleo) y 32 MB de L3 compartida en cada unidad CCD. El sistema de intercomunicación que coordina todos los chiplets que dan vida a un Threadripper 9000 es el clásico Infinity Fabric de AMD.

Especificaciones del Threadripper 9980X

Arquitectura Zen 5, 8 unidades CCD fabricadas en 4 nm y chiplet I/O en 6 nm, ambos de TSMC.

66.520 millones de transistores.

Superficie del CCD: 70,6 mm cuadrados.

Superficie del chiplet I/O: 388 mm cuadrados.

Socket sTR5 (chipset TRX50).

64 núcleos y 128 hilos.

Frecuencia de 3,2 GHz en modo base y 5,4 GHz en modo turbo.

Soporta overclock y es compatible con Ryzen Master.

4 MB de caché L1.

64 MB de caché L2.

256 MB de caché L3.

Admite memoria DDR5 a 6.400 MT/s en cuádruple canal, hasta un máximo de 1 TB (RDIMM ECC).

Soporta perfiles AMD EXPO, que permiten hacer overclock a la memoria RAM con un simple clic.

Instrucciones AVX-512 en una sola pasada.

80 líneas PCIe Gen5.

Temperatura máxima: 95º C.

TDP de 350 vatios.

Precio de lanzamiento: 4.999 dólares.

Especificaciones del Threadripper 7980X

Arquitectura Zen 4, 8 unidades CCD fabricadas en 5 nm y chiplet I/O en 6 nm, ambos de TSMC.

52.560 millones de transistores.

Superficie del CCD: 71 mm cuadrados.

Superficie del chiplet I/O: 388 mm cuadrados.

Socket sTR5 (chipset TRX50).

64 núcleos y 128 hilos.

Frecuencia de 3,2 GHz en modo base y 5,1 GHz en modo turbo.

Soporta overclock y es compatible con Ryzen Master.

4 MB de caché L1.

64 MB de caché L2.

256 MB de caché L3.

Admite memoria DDR5 a 5.200 MT/s en cuádruple canal, hasta un máximo de 1 TB (RDIMM ECC).

Soporta perfiles AMD EXPO, que permiten hacer overclock a la memoria RAM con un simple clic.

Instrucciones AVX-512.

48 líneas PCIe Gen5 y 32 líneas PCIe Gen4.

Temperatura máxima: 95º C.

TDP de 350 vatios.

Precio de lanzamiento: 4.999 dólares.

Comparar de forma directa las especificaciones de ambos procesadores nos permite ver de una forma muy clara las diferencias que hay entre ellos. El Threadripper 9980X:

Utiliza la arquitectura Zen 5, con todas las novedades que ya hemos visto. Pasa del nodo de 5 nm al de 4 nm en el chiplet CPU. Funciona a mayor frecuencia en modo turbo. Tiene una mayor densidad de transistores. Soporta memoria DDR5 a mayor velocidad. Soporta AVX-512 en una sola pasada. Cuenta con una mayor cantidad de líneas PCIe Gen5.

Especificaciones del Threadripper 9970X

Arquitectura Zen 5, 8 unidades CCD fabricadas en 4 nm y chiplet I/O en 6 nm, ambos de TSMC.

33.260 millones de transistores.

Superficie del CCD: 70,6 mm cuadrados.

Superficie del chiplet I/O: 388 mm cuadrados.

Socket sTR5 (chipset TRX50).

64 núcleos y 128 hilos.

Frecuencia de 4 GHz en modo base y 5,4 GHz en modo turbo.

Soporta overclock y es compatible con Ryzen Master.

2 MB de caché L1.

32 MB de caché L2.

128 MB de caché L3.

Admite memoria DDR5 a 6.400 MT/s en cuádruple canal, hasta un máximo de 1 TB (RDIMM ECC).

Soporta perfiles AMD EXPO, que permiten hacer overclock a la memoria RAM con un simple clic.

Instrucciones AVX-512 en una sola pasada.

80 líneas PCIe Gen5.

Temperatura máxima: 95º C.

TDP de 350 vatios.

Precio de lanzamiento: 2.499 dólares.

Especificaciones del Threadripper 7970X

Arquitectura Zen 4, 4 unidades CCD fabricadas en 5 nm y chiplet I/O en 6 nm, ambos de TSMC.

26.280 millones de transistores.

Superficie del CCD: 71 mm cuadrados.

Superficie del chiplet I/O: 388 mm cuadrados.

Socket sTR5 (chipset TRX50).

32 núcleos y 64 hilos.

Frecuencia de 4 GHz en modo base y 5,3 GHz en modo turbo.

Soporta overclock y es compatible con Ryzen Master.

2 MB de caché L1.

32 MB de caché L2.

128 MB de caché L3.

Admite memoria DDR5 a 5.200 MT/s en cuádruple canal, hasta un máximo de 1 TB (RDIMM ECC).

Soporta perfiles AMD EXPO, que permiten hacer overclock a la memoria RAM con un simple clic.

Instrucciones AVX-512.

48 líneas PCIe Gen5 y 32 líneas PCIe Gen4.

Temperatura máxima: 95º C.

TDP de 350 vatios.

Precio de lanzamiento: 2.499 dólares.

Como en el caso anterior, esta comparativa directa de especificaciones deja bien claras las diferencias más importantes que trae el Threadripper 9970X frente al modelo de la generación anterior, y estas son:

Utiliza la arquitectura Zen 5, con todas las novedades que ya hemos visto. Pasa del nodo de 5 nm al de 4 nm en el chiplet CPU. Funciona a mayor frecuencia tanto en modo base como en modo turbo. Tiene una mayor densidad de transistores. Soporta memoria DDR5 a mayor velocidad. Soporta AVX-512 en una sola pasada. Cuenta con una mayor cantidad de líneas PCIe Gen5.

Los Threadripper 9000 utilizan la misma plataforma y el mismo socket que los Threadripper 7000, así que en este sentido no se ha producido ningún cambio importante. Esto tiene un lado positivo, y es que aquellos que tengan un equipo configurado con un Threadripper 7000 podrán actualizar a un Threadripper 9000 sin tener que cambiar la placa base ni la memoria.

Banco de pruebas

Procesador Ryzen Threadripper 9980X con 64 núcleos y 128 hilos.

Procesador Ryzen Threadripper 9970X con 32 núcleos y 64 hilos.

Placa base ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Silverstone de alto rendimiento con tres ventiladores.

128 GB (4 x 32 GB) de memoria DDR5 G.Skill Zeta R5 Neo con perfil AMD EXPO a 6.400 MHz y latencias CL32.

Unidad SSD Corsair MP700 Pro PCIe Gen5 x4.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 5090 Founders Edition.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 Pro actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Hemos utilizado un banco de pruebas equilibrado y compuesto por componentes de alto rendimiento para que los Threadripper 9000 puedan desarrollar todo su potencial, y para asegurarnos de que no tendrán ningún tipo de cuello de botella ni problemas de temperatura o de falta de potencia.

Rendimiento del Ryzen Threadripper 9980X en aplicaciones y pruebas

Estas pruebas nos permiten valorar el rendimiento que es capaz de ofrecer el Ryzen Threadripper 9980X en escenarios de uso profesional, donde podemos llevarlo al 100% de carga sin esfuerzo. También nos sirven para analizar la estabilidad del procesador, su consumo y sus valores de temperatura, así que son muy importantes.

Rendimiento en Blender

En esta prueba de renderizado por CPU el Ryzen Threadripper 9980X logra 862 muestras por minuto en «Monster», 626 muestras por minuto en «JunkShop» y 441 muestras por minuto en «ClassRoom». Estos resultados son superiores a los del Ryzen Threadripper 7980X, que consigue 776, 518 y 371 muestras por minuto.

Rendimiento en CPU-Z

Una prueba sencilla para medir el rendimiento de la CPU en monohilo y multihilo. El Ryzen Threadripper 9980X consigue 850 puntos y 57.358 puntos, respectivamente, superando al modelo de la generación anterior, que obtiene 707 y 49.685 puntos.

Rendimiento en Cinebench R23

Una de las pruebas de renderizado por CPU más exigentes y más importantes, ya que sirve también como prueba para medir la temperatura máxima y la estabilidad de un procesador. El Ryzen Threadripper 9980X logra 2.051 puntos en monohilo y 114.072 puntos en multihilo, y confirma que es una auténtica bestia, superando al Ryzen Threadripper 7980X, que obtuvo 1.831 puntos en monohilo y 99.202 puntos en multihilo.

Rendimiento en Cinebench 24

Esta es una versión más actual de la anterior, y también renderiza por CPU una escena exigente. En monohilo tenemos 119 puntos, y en multihilo 6.413 puntos. El Ryzen Threadripper 7980X queda en 111 puntos y 5.502 puntos en esa misma prueba.

Rendimiento en V-Ray CPU

Otra prueba de renderizado por CPU que es muy exigente, y en la que el Ryzen Threadripper 9980X arrasa con 151.459 «vsamples». Para que os hagáis una idea, el Ryzen 9 9950X3D consigue 51.986 «vsamples».

Rendimiento en PassMark

Esta es una prueba sencilla que mide el rendimiento en general de un procesador analizando diferentes puntos, como enteros, coma flotante y físicas. El Ryzen Threadripper 9980X consigue 145.810 puntos, superando los 132.166 puntos del modelo de la generación anterior.

Rendimiento en 7-Zip

Con esta prueba medimos el rendimiento de una CPU en compresión y descompresión. El Ryzen Threadripper 9980X obtiene una valoración de tasa total de 5.987% y 470.179 GIPS, superando claramente la tasa de 4.884% y los 419.930 GIPS del Ryzen Threadripper 7980X. Un rendimiento excelente, sin duda.

Rendimiento en Corona

Vamos ahora a medir el rendimiento renderizando una imagen en rayos por segundo. El resultado, tras una prueba de un minuto de duración, fue de 39.835.192 rayos con el Ryzen Threadripper 9980X, una cifra espectacular, ya que un Ryzen 9 9950X3D solo llega a los 15.578.506 rayos por segundo.

Rendimiento en 3DMark CPU

Con esta prueba medimos el rendimiento del procesador con diferentes cargas de trabajo, que van desde un hilo activo hasta todos los hilos activos. Durante cada subprueba se mide también el escalado de la frecuencia y la temperatura de trabajo.

Las puntuaciones que ha obtenido el Ryzen Threadripper 9980X son espectaculares, y lo convierten en el procesador más potente que ha pasado por mis manos hasta el momento.

Vamos a ver ahora cómo escalan la velocidad de trabajo y la temperatura en función del número de hilos activos:

Con un hilo activo tenemos una velocidad pico de 5,4 GHz con algunas fluctuaciones, y una temperatura media que ronda los 53 grados C.

tenemos una velocidad pico de 5,4 GHz con algunas fluctuaciones, y una temperatura media que ronda los 53 grados C. Con dos hilos activos se alcanza una velocidad pico de 5,37 GHz, pero con fluctuaciones importantes. La temperatura máxima es de 59,50 grados C.

se alcanza una velocidad pico de 5,37 GHz, pero con fluctuaciones importantes. La temperatura máxima es de 59,50 grados C. Con cuatro hilos activos la frecuencia de trabajo es mucho más estable, y se mueve en 5,03 GHz. La temperatura máxima es de 60,88 grados C.

la frecuencia de trabajo es mucho más estable, y se mueve en 5,03 GHz. La temperatura máxima es de 60,88 grados C. Con ocho hilos activos tenemos un pico de frecuencia de 5,41 GHz, pero con muchas fluctuaciones. La temperatura toca techo en 60,13 grados C.

tenemos un pico de frecuencia de 5,41 GHz, pero con muchas fluctuaciones. La temperatura toca techo en 60,13 grados C. Con 16 hilos activos la velocidad más estable es de 4,69 GHz, y la temperatura no llega a superar los 50 grados C.

la velocidad más estable es de 4,69 GHz, y la temperatura no llega a superar los 50 grados C. Con todos los hilos activos la prueba dura muy poco tiempo, y la velocidad más estable vuelve a ser de 4,69 GHz. La temperatura media es de 46 grados C.

El escalado de frecuencia del Ryzen Threadripper 9980X es óptimo, y las temperaturas son fantásticas para un procesador de 64 núcleos y 128 hilos. AMD ha hecho un buen trabajo. Podéis ampliar las imágenes haciendo clic en la galería.

Rendimiento del Ryzen Threadripper 9970X en aplicaciones y pruebas

Ahora vamos a pasar la misma ronda de pruebas al Ryzen Threadripper 9970X. Podemos esperar unas puntuaciones en multihilo intensivo, ya que es un procesador que tiene 32 núcleos y 64 hilos, pero mantiene el pico máximo de frecuencia de 5,4 GHz y tiene una velocidad base superior, así que espero un buen nivel de rendimiento.

Rendimiento en Blender

En esta prueba tenemos 500 muestras por minuto en «Monster», 362 muestras por minuto en «Junkshop» y 255 muestras por minuto en «ClassRoom». El Ryzen Threadripper 7970X obtiene en esta misma prueba 484 muestras por minuto, 318 muestras por minuto y 237 muestras por minuto, una diferencia pequeña pero suficiente para darle la victoria al Ryzen Threadripper 9970X.

Rendimiento en CPU-Z

El Ryzen Threadripper 9970X consigue 840 puntos en monohilo y 33.036 puntos en multihilo, superando los 741 puntos y 28.795 puntos del Ryzen Threadripper 7970X.

Rendimiento en Cinebench R23

En esta prueba el Ryzen Threadripper 9970X logra un resultado sorprendentemente bueno en monohilo, 2.151 puntos, y 76.304 puntos en multihilo. Para que podáis comparar, el Ryzen Threadripper 7970X logra 1.947 puntos en monohilo y 64.133 puntos en multihilo, así que la diferencia aquí es mucho más clara a favor del modelo de nueva generación.

Rendimiento en Cinebench 24

Tenemos 125 puntos en monohilo y 4.090 puntos en multihilo, cifras que superan los 118 puntos y 3.630 puntos del Ryzen Threadripper 7970X.

Rendimiento en V-Ray CPU

El Ryzen Threadripper 9970X aguanta muy bien el tipo en esta prueba, consiguiendo 90.631 «vsamples», lo que significa que a pesar de contar con la mitad de los núcleos e hilos del Ryzen Threadripper 9980X no es un 50% más lento que este en esta prueba.

Rendimiento en PassMark

Los 108.419 puntos que consigue el Ryzen Threadripper 9970X en esta prueba dejan claro que es un procesador extremadamente rápido, y supera los 99.048 puntos del Ryzen Threadripper 7970X.

Rendimiento en 7-Zip

En esta prueba la valoración que obtiene el Ryzen Threadripper 9970X es muy buena, con un total de 440.043 GIPS, superando los 411.373 GIPS del Ryzen Threadripper 7970X.

Rendimiento en Corona

El Ryzen Threadripper 9970X consigue 28.056.838 rayos por segundo, quedando a muy por encima del Ryzen Threadripper 7970X, y a una distancia de casi 12 millones de rayos por segundo del modelo superior, el 9980X.

Rendimiento en 3DMark CPU

Las puntuaciones que obtiene el Ryzen Threadripper 9970X en esta prueba lo convierten en el modelo de 32 núcleos y 64 hilos más rápido que he probado hasta el momento.

Vamos a ver cómo se comporta este procesador en cada subprueba, y cómo escala:

Con un hilo activo se producen fluctuaciones importantes, pero tenemos un pico máximo de casi 5,4 GHz. La temperatura se mantiene por debajo de los 50 grados C.

se producen fluctuaciones importantes, pero tenemos un pico máximo de casi 5,4 GHz. La temperatura se mantiene por debajo de los 50 grados C. Con dos hilos activos la velocidad es muy estable en 5,41 GHz, y la temperatura tiene un pico máximo de 66,27 grados C.

la velocidad es muy estable en 5,41 GHz, y la temperatura tiene un pico máximo de 66,27 grados C. Con cuatro hilos activos la velocidad se mantiene estable en 5,41 GHz, y la temperatura máxima es de 72,23 grados C.

la velocidad se mantiene estable en 5,41 GHz, y la temperatura máxima es de 72,23 grados C. Con ocho hilos activos la velocidad no se reduce, y se mantiene estable en 5,41 GHz. La temperatura llega a superar los 70 grados de máximo.

la velocidad no se reduce, y se mantiene estable en 5,41 GHz. La temperatura llega a superar los 70 grados de máximo. Con 16 hilos activos la velocidad de trabajo alcanza un pico de 5,41 GHz, y la temperatura se mantiene por debajo de los 60 grados C.

la velocidad de trabajo alcanza un pico de 5,41 GHz, y la temperatura se mantiene por debajo de los 60 grados C. Con todos los hilos activos la prueba dura muy poco. La velocidad alcanza también un pico de 5,41 GHz, y la temperatura se mueve en poco más de 50 grados C.

Como el Ryzen Threadripper 9970X tiene menos núcleos e hilos es capaz de mantener velocidades de trabajo mucho más elevadas, incluso cuando trabaja con cargas multihilo intensivas. Los valores de temperatura son óptimos, pero más altos que los del Ryzen Threadripper 9980X. Podéis ampliar las imágenes haciendo clic en ellas.

Rendimiento de los Ryzen Threadripper 9980X y Ryzen Threadripper 9970X en juegos

Ninguno de estos procesadores están diseñados para jugar, pero son modelos de alto rendimiento que AMD enfoca como soluciones «todoterreno», y que por tanto nos permiten montar equipos para trabajo y ocio, así que he querido comprobar qué es lo que pueden dar de sí en juegos utilizando la GeForce RTX 5090, que es la tarjeta gráfica más potente que existe.

A Plague Tale Requiem

Vemos un cuello de botella importante tanto en 720p como en 1080p, que se alivia un poco en 1440p y desaparece por completo en 4K. El Ryzen Threadripper 9970X rinde un poco mejor por su menor número de núcleos, que reduce la paralelización entre los distintos chiplets CPU.

Alan Wake 2

En este juego el cuello de botella está presente en 720p y 1080p con el Ryzen Threadripper 9980X, pero es mucho menos marcado con el Ryzen Threadripper 9970X, y desaparece en 1440p y en 4K.

Cyberpunk 2077

De nuevo tenemos un cuello de botella marcado en 720p y 1080p, que en este juego se mantiene incluso en 1440p, y no desaparece hasta que no llegamos a 4K. El Ryzen Threadripper 9970X rinde mejor por lo que ya os he explicado, porque tiene un menor número de núcleos, lo que reduce la comunicación entre hilos en diferentes chiplets y minimiza el problema de la latencia, y también porque es capaz de mantener una velocidad máxima más alta en multihilo.

Dying Light 2

Vemos cuello de botella grave en 720p y 1080p, así que no hay sorpresas, y el Ryzen Threadripper 9970X rinde mejor en esas dos resoluciones. En 1440p y 2160p el cuello de botella desaparece y ambas CPUs igualan su rendimiento.

Gears 5

El Ryzen Threadripper 9970X rinde mejor en 720p, 1080p y 1440p, tres resoluciones en las que el cuello de botella por CPU es más que evidente, y solo desaparece en 4K.

Indiana Jones y el Gran Círculo

En este juego, que es muy exigente, no tenemos cuello de botella grave por CPU, ni siquiera en 720p. El Ryzen Threadripper 9970X rinde un poco mejor, pero la diferencia entre ambos es muy pequeña.

¿Puedo jugar con los Ryzen Threadripper 9980X y 9970X?

Las pruebas realizadas en este análisis dejan claro que sí, que son dos procesadores con los que es viable jugar, pero es importante tener claro que en resoluciones inferiores a 4K nos encontraremos con cuellos de botella más o menos marcados dependiendo de la optimización de cada juego en concreto.

Por tanto, lo ideal si tenemos pensado montar un Ryzen Threadripper 9970X o un Ryzen Threadripper 9980X para trabajar y jugar sería hacerlo en 4K.

Consumo y temperatura de ambos procesadores

Los niveles de consumo de ambas CPUs son muy parecidos, y tenemos unos valores que, en general, se mantienen sin cambios importantes frente a la generación anterior, lo que significa que AMD ha sido capaz de aumentar el rendimiento sin incrementar el consumo.

El pico máximo de consumo con ambas CPUs es de 349 vatios, lo que significa que se mantienen dentro del nivel recomendado de TDP, que son 350 vatios. Obvia decir que esto facilita la disipación del calor, y hace que sea posible mantener bajo control las temperaturas con un buen kit de refrigeración líquida todo en uno.

Utilizando la aplicación Ryzen Master podemos modificar los ajustes, hacer overclock de forma manual y liberar el PBO para que las frecuencias de trabajo escalen al máximo. Esto aumentará el rendimiento, pero también disparará el consumo y el calor generado, pudiendo llegar a picos de más de 600 vatios.

En mi opinión, no vale la pena, la relación de rendimiento, eficiencia y temperatura que ofrecen los Ryzen Threadripper 9970X y Ryzen Threadripper 9980X de casa está perfectamente equilibrada, y es la configuración que ofrece el mejor valor y la mejor experiencia de uso.

En cuanto a temperaturas, AMD ha hecho un trabajo excelente con los Ryzen Threadripper 9980X y Ryzen Threadripper 9970X, ya que como podemos ver los picos máximos se mueven en valores óptimos incluso con un kit de refrigeración líquida AIO de 360 mm.

Tenemos 66 grados C de pico con el Ryzen Threadripper 9980X, y 72 grados C de pico con el Ryzen Threadripper 9970X, números que indican que ambos pueden trabajar a plena potencia sin ningún tipo de problema, que pueden escalar al máximo el modo turbo incluso con cargas del 100% de saturación de hilos, y que no se produce ningún tipo de estrangulamiento térmico.

En aplicaciones y juegos que no saturan estos procesadores al máximo las temperaturas son fantásticas. Mención especial merecen los 52 grados C del Ryzen Threadripper 9980X en Cyberpunk 2077, un juego que escala bien en CPUs multihilo. El Ryzen Threadripper 9970X registra 58 grados C en ese mismo juego, un valor superior porque su frecuencia de trabajo multihilo es más alta que la de su hermano mayor.

Rendimiento comparativo monohilo y multihilo

Para contextualizar mejor toda la información que hemos visto en este análisis vamos a comparar los Ryzen Threadripper 9980X y Ryzen Threadripper 9970X con la generación anterior, los Ryzen Threadripper 7980X y Ryzen Threadripper 7970X.

El Ryzen Threadripper 9970X supera al Ryzen Threadripper 7970X en Cinebench R23 en un 18,55%, manteniendo el pico de consumo de 349 vatios, y sin disparar la temperatura de trabajo. En 3DMark CPU el primero gana por un 23,21%, y en Cinebench 24 la mejora es de un 12,67%.

En aplicaciones y pruebas intensivas vemos que el Ryzen Threadripper 9980X gana de forma clara al Ryzen Threadripper 7980X en multihilo, y también lo consigue manteniendo un consumo máximo de 349 vatios. Por ejemplo, en Cinebench R23 gana por un 14,99%, en Cinebench 24 la diferencia es de 16,55%, y en 3DMark CPU gana por un 20%.

Hay un salto generacional claro con los Ryzen Threadripper 9980X y 9970X en multihilo intensivo, y también en monohilo, como podemos ver en las dos gráficas que encontraréis justo debajo de estas líneas. Esa diferencia en monohilo ilustra la mejora de rendimiento que ha conseguido AMD por núcleo con la arquitectura Zen 5, que trae un incremento significativo del IPC.

Rendimiento en juegos frente al Ryzen 7 9800X3D: «empate» en 4K

Ya os he dicho que los Threadripper 9000 no son procesadores especializados en gaming, todo lo contrario, pero no he querido perder la oportunidad de compararlos con el mejor procesador para juegos que tiene AMD en el mercado ahora mismo, el Ryzen 7 9800X3D.

En 720p, 1080p y 1440p vemos que el Ryzen Threadripper 9970X pierde de forma clara con el Ryzen 7 9800X3D, y que crea un cuello de botella a la GeForce RTX 5090 que se va reduciendo conforme aumenta la resolución. En 4K dicho cuello desaparece, y ambos procesadores rinde casi igual.

El Ryzen Threadripper 9980X rinde un poco peor que el Ryzen Threadripper 9970X en juegos por las razones que ya os he explicado, y esto hace que la diferencia con el Ryzen 7 9800X3D llegue a ser de un 19,55% en 1080p, pero en 4K esa diferencia desaparece casi por completo, ya que este gana por solo un 0,85% de media con dicha resolución.

Esta comparativa dice mucho, y la verdad es que ilustra a la perfección lo que podemos esperar de los Ryzen Threadripper 9980X y Ryzen Threadripper 9970X si tenemos pensado utilizarlos para jugar y para trabajar: son viables en gaming, pero si tenemos una tarjeta gráfica tope de gama solo nos libraremos del cuello de botella en 4K.

Con tarjetas gráficas menos potentes el cuello de botella no será tan marcado, y las diferencias se irán reduciendo significativamente, incluso con resoluciones inferiores a 4K, porque el rendimiento de esas tarjetas gráficas es inferior y necesitan por tanto menos potencia a nivel de CPU.

Conclusiones y valoración

AMD ha hecho un gran trabajo con los Ryzen Threadripper 9980X y Ryzen Threadripper 9970X. Ha conseguido una mejora de rendimiento multihilo que, en algunas pruebas, supera el 20% frente a la generación anterior, y lo mejor es que lo ha hecho sin tener que aumentar el consumo, lo que se traduce en una mayor eficiencia.

La estabilidad de ambos procesadores fue perfecta en todas mis pruebas, la RAM funcionó sin problema a 6.400 MT/s con latencias CL32 en todo momento, algo lógico teniendo en cuenta que esa velocidad está soportada ahora de forma nativa, y como hemos visto las temperaturas de trabajo son muy buenas a pesar del alto número de núcleos e hilos que tienen ambas CPUs.

Tampoco podemos pasar por alto el aumento del número de líneas PCIe Gen5 disponibles, un detalle que destaca el lado profesional de los Ryzen Threadripper 9000, y es todo un acierto que AMD haya mantenido el precio de venta recomendado que tuvo la generación anterior en el momento de su lanzamiento.

Los Ryzen Threadripper 9000 no son procesadores especializados en gaming, pero como hemos visto se defienden bien en este tipo de aplicaciones, y son una opción viable si queremos montar un PC para unificar trabajo y juegos, siempre que nos movamos en resolución 1440p o superior si tenemos una tarjeta gráfica de gama alta para minimizar el cuello de botella.

En general, los Ryzen Threadripper 9980X y Ryzen Threadripper 9970X no son una revolución, pero sí que merecen ser considerados como una evolución notable frente a la generación anterior, sobre todo en relación rendimiento por vatio consumido. Son muy versátiles, fáciles de configurar, de refrigerar y de alimentar, ya que no consume más de 349 vatios en pico, y tienen un precio razonable para lo que ofrecen.

Valoración final 9.7 NOTA NOS GUSTA Rendimiento. Temperatura. Rendimiento por vatio. Plataforma estable. Viable para gaming en 1440p+. Muy versátil. A MEJORAR Tiempos de inicio largos. RESUMEN El Ryzen Threadripper 9980X es una evolución importante frente al Ryzen Threadripper 7980X. Rinde mucho mejor en monohilo y en multihilo manteniendo el mismo consumo, también rinde mejor en juegos, y sus temperaturas de trabajo son muy buenas. Su precio de salida es el mismo que el del modelo de la generación anterior, lo que lo convierte en una opción muy recomendable. Rendimiento 10 Temperaturas 10 Escalado modo turbo 10 Calidad / Precio 9 Plataforma 9.5