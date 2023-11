AMD Ryzen Threadripper 7980X, análisis: nada es imposible

El pasado 19 de octubre AMD presentó los Threadripper 7000, una nueva generación de procesadores de alto rendimiento dividida en dos familias, la PRO y la HEDT. En esta última posiciona como tope de gama el Ryzen Threadripper 7980X, una CPU que está configurada con 64 núcleos y 128 hilos, y que hemos tenido la suerte de probar a fondo durante la semana pasada.

Por conteo de núcleos e hilos el Ryzen Threadripper 7980X puede parecer una evolución menor del Ryzen Threadripper 5995WX, pero en realidad ocurre todo lo contrario, y de hecho sus diferencias van más allá de las especificaciones a nivel de hardware, ya que se encuadran en dos familias diferentes, como vamos a ver a continuación.

El primero es un modelo que está orientado al sector HEDT, es decir, a computación de alto rendimiento (profesionales independientes, pymes y usuarios entusiastas), mientras que el segundo tenía un enfoque más cercano al de los Ryzen Threadripper 7000 PRO, que se dirigen sobre todo a empresas y a estaciones de trabajo.

Con esto no quiero decir que el Ryzen Threadripper 7980X no se puede montar en una estación de trabajo, nada más lejos de la realidad, pero se trata de un modelo que carece de las funciones de gestión que tienen las versiones PRO, cuenta con menos líneas PCIe y también con menos canales de memoria. Sobre todo esto profundizaremos más adelante, pero he querido comentarlo en la introducción para que tengáis el contexto necesario para ubicar correctamente a este procesador.

AMD Ryzen Threadripper 7980X: análisis técnico y arquitectura

El Ryzen Threadripper 7980X está basado en la arquitectura Zen 4, lo que significa que tenemos de nuevo al chiplet como base del diseño del procesador y este se divide en dos grandes tipos, el chiplet I/O, donde se integra todo el sistema de conectividad, el subsistema PCIe y las controladores de memoria, y el chiplet CPU, que suma 8 núcleos y 16 hilos gracias a la tecnología SMT, e integra las cachés de primer, segundo y tercer nivel.

Empezamos con el chiplet I/O. Está fabricado en el nodo de 6 nm de TSMC y se coloca en posición central dentro del sustrato, lo que significa que está «rodeado» por los chiplets CPU. Esto tiene una explicación, y es que esta disposición facilita la implementación del sistema Infinity Fabric que interconecta y comunica a todos los chiplets.

En dicho chiplet podemos encontrar la controladora de memoria DDR5 de cuádruple canal (bus de 256 bits), y es compatible con módulos de DDR5 a 5.200 MHz, aunque gracias a los perfiles AMD EXPO puede soportar sin problema módulos a frecuencias mayores. También integra el subsistema PCIe Gen5 y todo el sistema de conectividad. El Ryzen Threadripper 7980X tiene 48 líneas PCIe Gen5 y 32 líneas PCIe Gen4, además de 8 líneas PCIe Gen3, y soporta cuatro conectores USB 3.1.

A su alrededor tenemos un total de 8 chiplets CPU fabricados en el nodo de 5 nm con 8 núcleos Zen 4 y 32 MB de caché L3 cada uno, lo que nos deja un total de 64 núcleos y 256 MB de caché L3. Cada núcleo puede trabajar con un proceso y un subproceso gracias a la tecnología SMT, lo que significa que tenemos 64 núcleos y 128 hilos.

Con la arquitectura Zen 4 se introdujeron mejoras importantes en la caché L2, que sube de 512 KB a 1 MB (en el Ryzen Threadripper 7980X tenemos 64 MB de caché L2) y en los motores de ejecución, en el predictor de saltos, en carga/almacenamiento y en el «front end». Todo esto ha hecho posible, en conjunto, una mejora del IPC de un 13% frente a Zen 3. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo, que un núcleo Zen 4 funcionando a la misma frecuencia que un núcleo Zen 3 rendirá un 13% más.

AMD también incrementó las frecuencias de trabajo con la arquitectura Zen 4, y esto se deja notar en el Ryzen Threadripper 7980X, que tiene una velocidad base de 3,2 GHz y puede llegar a los 5,1 GHz gracias al modo turbo. A efectos comparativos, el Ryzen Threadripper 5995WX funcionaba a 2,7 GHz-4,5 GHz en modo base y turbo.

La caché L3 no ha aumentado frente a Zen 3, pero la memoria caché L2 se ha duplicado, y AMD ha mejorado el funcionamiento de la jerarquía de la caché, de tal forma que ahora es posible trasladar una mayor cantidad de fallos de la L2 a la L3, reduciendo con ello la necesidad de llegar a la memoria RAM, lo que permite mejorar el rendimiento.

Como podemos ver, aunque AMD ha repetido su ya clásico diseño chiplet los cambios que ha introducido frente a la generación anterior son notables, y se traducirán en una mejora importante del rendimiento. No debemos olvidarnos además de que el Ryzen Threadripper 7980X soporta las instrucciones AVX-512.

Plataforma de última generación

Los nuevos procesadores Threadripper 7000 representan un salto importante a nivel de arquitectura, pero también de plataforma. Si comparamos con la generación anterior tenemos que destacar tres cambios que son, sin duda, los más importantes por la gran diferencia que marcan. El primero es el soporte del estándar PCIe Gen5 que, como sabrán nuestros lectores más avanzados, dobla el ancho de banda por línea.

Nada mejor que un ejemplo para entenderlo a la perfección. Un SSD PCIe Gen4 x4 (cuatro líneas) dispondrá de un ancho de banda máximo de 8 GB/s, mientras que un SSD PCIe Gen5 x4 (cuatro líneas) tendrá a su disposición un ancho de banda de hasta 16 GB/s. La diferencia es enorme, y esto aplica a cualquier dispositivo que conectemos y que utilice dicha interfaz (y que sea compatible con dicho estándar, obviamente).

La segunda gran diferencia que marca esta nueva plataforma la tenemos en el soporte de memoria DDR5. Esta es incompatible física y eléctricamente con el estándar DDR4, ya que el sistema de regulación de la alimentación pasa a estar implementado en cada módulo de forma individualizada y no en la placa base, y además tiene una disposición de pines distinta.

Con la memoria DDR5 la velocidad aumenta drásticamente, y con ello también mejora el ancho de banda. En este artículo ya os contamos las diferencias clave entre la memoria DDR5 y la memoria DDR4, así que os invito a echarle un vistazo si queréis profundizar en ello. La generación anterior podía montar memoria a 3.200 MHz, y con la nueva generación tenemos soporte nativo de memoria a 5.200 MHz.

No obstante, gracias a la introducción de los perfiles AMD EXPO, que es la tercera gran diferencia, podemos llegar a frecuencias mucho más altas. Sin ir más lejos en este análisis he podido utilizar 128 GB de RAM poblando las cuatro ranuras (cuádruple canal) y mantener una velocidad de 6.400 MHz con latencias CL32, un valor muy bueno que escala a la perfección desde el valor óptimo tradicional de 6.000 MHz y latencias CL30.

Ryzen Threadripper 7980X frente a Ryzen Threadripper 5995WX

Durante el apartado dedicado a la arquitectura hemos visto muchas de las diferencias más importantes que podemos encontrar entre los Threadripper de la generación anterior y los actuales, pero he querido centrarme específicamente en este tema con una sencilla comparativa a nivel de especificaciones para que lo tengáis más claro.

Es importante que tengáis en cuenta que el Ryzen Threadripper 7980X es un procesador HEDT, y que el Ryzen Threadripper 5995WX es un procesador de la serie «PRO», así que en el fondo no es del todo justo compararlos directamente. No obstante, son las alternativas más cercanas que tenemos, así que vamos a utilizarla teniendo siempre en cuenta lo que os acabo de decir, y los matices diferenciadores que hay entre ambas familias (HEDT y PRO).

Especificaciones del Ryzen Threadripper 7980X

Procesador HEDT.

Arquitectura Zen 4, 8 unidades CCD fabricadas en 5 nm y chiplet I/O en 6 nm, ambos de TSMC.

52.560 millones de transistores.

Superficie del CCD: 71 mm cuadrados.

Superficie del chiplet I/O: 388 mm cuadrados.

Socket sTR5 (chipset TRX50).

64 núcleos y 128 hilos.

Frecuencia de 3,2 GHz en modo base y 5,1 GHz en modo turbo.

Soporta overclock y es compatible con Ryzen Master.

4 MB de caché L1.

64 MB de caché L2.

256 MB de caché L3.

Admite memoria DDR5 a 5.200 MHz en cuádruple canal, hasta un máximo de 1 TB.

Soporta perfiles AMD EXPO, que permiten hacer overclock a la memoria RAM con un simple clic.

Instrucciones AVX-512.

48 líneas PCIe Gen5, 32 líneas PCIe Gen4 y 8 líneas PCIe Gen3.

Temperatura máxima: 95º C.

TDP de 350 vatios.

Precio: 4.999 dólares.

Especificaciones del Ryzen Threadripper 5995WX

Procesador de grado profesional.

Arquitectura Zen 3, 8 unidades CCD fabricadas en 7 nm y chiplet I/O en 14 nm, ambos de TSMC.

33.200 millones de transistores.

Superficie del CCD: 81 mm cuadrados.

Superficie del chiplet I/O: 416 mm cuadrados.

Socket sWRX8 (chipset TRX40).

64 núcleos y 128 hilos.

Frecuencia de 2,7 GHz en modo base y 4,5 GHz en modo turbo.

Soporta overclock.

4 MB de caché L1.

32 MB de caché L2.

256 MB de caché L3.

Admite memoria DDR4 a 3.200 MHz en ocho canales, hasta un máximo de 2 TB.

Instrucciones AVX-256.

128 líneas PCIe Gen4.

Temperatura máxima: 95º C.

TDP de 280 vatios.

Precio: 6.499 dólares en su lanzamiento.

En términos de potencia bruta el Ryzen Threadripper 7980X representa un salto importante frente al Ryzen Threadripper 5995WX gracias a dos grandes claves, ese aumento del IPC del 13% y la subida de las frecuencias de trabajo, que alcanza un pico de hasta 600 MHz más en modo turbo. El Ryzen Threadripper 7980X ofrece un rendimiento superior en multihilo a pesar de tener el mismo número de núcleos e hilos, y también rinde mucho mejor en monohilo.

La diferencia en densidad de transistores es clara y a favor del Ryzen Threadripper 7980X, que también está fabricado en un nodo más avanzado, se encuadra en una plataforma superior compatible con estándares de última generación y soporta, además, instrucciones AVX-512. Es cierto que el Ryzen Threadripper 5995WX gana en el soporte de configuraciones de memoria de hasta 8 canales y en la cantidad máxima de memoria soportada, pero ninguna de esas dos características son importantes para el perfil de usuario al que se dirige el Ryzen Threadripper 7980X.

Equipo de pruebas

Procesador Ryzen Threadripper 7980X con 64 núcleos y 128 hilos a 3,2 GHz-5,1 GHz.

Placa base ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno NZXT Kraken 360.

128 GB (4 x 32 GB) de memoria DDR5 G.Skill Zeta R5 Neo con perfil AMD EXPO a 6.400 MHz y latencias CL32.

Unidad SSD Corsair MP510 de 960 GB con interfaz PCIe Gen3 x4.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4.

Tarjeta gráfica Radeon RX 7900 XTX de referencia con 24 GB de memoria gráfica.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 Pro actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

El Ryzen Threadripper 7980X también se integra por completo en la aplicación Ryzen Master, lo que facilita enormemente tanto el overclock como la aplicación de los perfiles AMD EXPO. Cuenta con pruebas de estrés que nos permitirán asegurarnos de que los valores y perfiles seleccionados serán totalmente estables, y además integra un completo abanico de sensores para tener controlado el procesador en todo momento.

Especificaciones de la Radeon RX 7900 XTX

Núcleo gráfico Navi 31 con diseño Multi-chiplet Die.

GPU fabricada en 5 nm y caché L3 fabricada en 6 nm.

96 unidades de computación.

6.144 shaders.

384 unidades de texturizado.

192 unidades de rasterizado.

96 unidades para aceleración de trazado de rayos de segunda generación.

192 unidades para aceleración de inteligencia artificial.

GPU a 2.269 MHz-2.499 MHz, modo normal y turbo.

61,42 TFLOPs de potencia en FP32.

122,8 TFLOPs de potencia en FP16.

Bus de 384 bits.

24 GB de memoria GDDR6 a 20 GHz con un ancho de banda de 960 GB/s.

96 MB de caché infinita con un ancho de banda de 5,3 TB/s.

Interfaz PCIe Gen4 x16.

TBP de 355 vatios, requiere dos conectores de alimentación de 8 pines.

Rendimiento del Ryzen Threadripper 7980X en pruebas sintéticas y aplicaciones profesionales

Abrimos con nuestra clásica ronda de pruebas de rendimiento sintéticas y profesionales, aunque en esta ocasión hemos ampliado este apartado porque es, sin duda, el más importante para poder valorar adecuadamente a un procesador como el Threadripper 7980X. Ya os adelanto que los resultados son espectaculares, algo comprensible teniendo en cuenta que hablamos de una CPU de 64 núcleos y 128 hilos.

Rendimiento en Blender

Blender es una prueba de renderizado que está especializada en tarjetas gráficas, de hecho está optimizada para soluciones gráficas de NVIDIA, pero también se puede ejecutar por CPU. Es muy intensiva y muy exigente, pero el Ryzen Threadripper 7980X logra un resultado tan bueno que es capaz de triplicar el rendimiento del Intel Core i9-13900K, y supera incluso a la Radeon RX 7600.

Como vemos en la imagen obtuvo una puntuación de 776,96 muestras por minuto en «Monster», 518,65 muestras por minuto en «Junkshop» y 371,57 muestras por minuto en «ClassRoom». A efectos comparativos, el Intel Core i9-13900K consigue 264,75, 166,52 y 126,64 muestras por minuto en esas mismas pruebas.

Rendimiento en CPU-Z

En CPU-Z también nos encontramos con un rendimiento excelente en multihilo y bueno en monohilo. En multihilo esos casi 50.000 puntos vuelven casi a triplicar el resultado que obtendría un Intel Core i9-13900K, y en monohilo supera los 700 puntos, lo que lo coloca en la liga de los procesadores Zen 4 estándar.

Rendimiento en Cinebench R23

No os voy a mentir, ver al Ryzen Threadripper 7980X «mascar» hilos en esta prueba es de lo más satisfactorio. La imagen se va generando con una velocidad y de una manera hipnótica. Como podemos ver en la captura adjunta este procesador obtuvo 99.202 puntos en multihilo, una cifra mareante que confirma que estamos ante una solución extremadamente potente, y que multiplica por tres el rendimiento de un Threadripper 2990WX de 32 núcleos y 64 hilos.

En monohilo el resultado no destaca tanto, pero obvia decir que podemos considerarlo como bueno, ya que supera al Intel Core i5-12600K.

Rendimiento en Cinebench 2024

Esta prueba es una importante puesta al día de Cinebench R23 que resulta mucho más exigente, y que en teoría representa de una manera más precisa la potencia real de cada CPU. Utiliza el motor Redshift, es compatible con un conjunto de instrucciones más actuales y requiere mucha más potencia que la anterior. A pesar de todo, como podemos ver en la captura de pantalla el Ryzen Threadripper 7980X logra resultados excelentes en multihilo y muy buenos en monohilo.

Rendimiento en V-ray

Esta es otra prueba de renderizado muy exigente, y no hay duda de que el Ryzen Threadripper 7980X ha sacado pecho de una manera espectacular. Tenemos un total de 80.762 vsamples, que superan ampliamente los 27.195 vsamples que logra un Intel Core i9-13900K. Os doy estos datos porque, aunque no sean procesadores equivalentes ni por gama ni por precio, nos permiten ver lo bien que escalan esos 64 núcleos y 128 hilos.

Rendimiento en PassMark

En PassMark los resultados hablan por sí solos. El Ryzen Threadripper 7980X es uno de los procesadores más potentes en el ranking de dicha prueba. Con sus 132.166 puntos supera en más del doble los 64.197 puntos del Intel Core i9-13900K, que ya posicionaba entre el 1% de los más potentes, superando al 99% restante. Con este contexto, está claro que el procesador de AMD superaría al 99,9%.

Rendimiento en GeekBench 6

Una de las pruebas de rendimiento sintético más conocidas y utilizadas. No es un referente totalmente fiable y no permite establecer equivalencias precisas, pero nos sirve para tener datos comparativos aproximados y para ampliar el alcance de estas pruebas. Lo importante es que el resultado que logra es excelente, tanto que se coloca como uno de los procesadores más potentes del top 10 de esta prueba.

Rendimiento en NovaBench

Esta prueba es un clásico para medir el rendimiento de cualquier CPU partiendo de una valoración en aritmética, lógica, coma flotante y algoritmo MD5. Es cierto que ha sido «destronada» por otras más populares, pero sigue siendo una excelente alternativa para ver de qué es capaz cualquier procesador. El Ryzen Threadripper 7980X obtiene, como cabía esperar, un resultado sobresaliente.

Rendimiento en Corona 10 Benchmark

Otra prueba de renderizado que también es muy exigente y que nos permite llevar al límite a cualquier procesador actual. En ella el Ryzen Threadripper 7980X ha arrasado con sus 31.398.515 de rayos por segundo. La verdad es que no esperaba otra cosa, sobre todo tras ver los resultados obtenidos en Cinebench R23.

Rendimiento en 7-Zip

Esta prueba nos permite descubrir el rendimiento de un procesador en tareas de compresión y de descompresión. Los resultados confirman que el Ryzen Threadripper 7980X es un auténtico monstruo, y para muestra un botón, un Intel Core i9-13900K obtiene una media de 193.803 GIPs, mientras que el procesador de AMD alcanza los 419.930 GIPs. Tened en cuenta que en esta prueba, como en muchas otras, el escalado de núcleos y de rendimiento no es lineal porque incluyen muchos factores, como las frecuencias de trabajo, por ejemplo.

Rendimiento en 3DMark CPU

Sin duda una de las mejores pruebas no solo para medir el rendimiento de un procesador, también para valorar cómo se comporta con diferentes cargas de trabaja centrándonos en otros dos aspectos importantes: la velocidad de trabajo y la temperatura según el número de hilos utilizados en cada momento.

El Ryzen Threadripper 7980X tiene 64 núcleos y 128 hilos, así que podemos esperar fluctuaciones notables en función del número de hilos ocupados. No obstante, al ser una prueba que termina muy rápido con un alto número de hilos activos tampoco da tiempo a que el calor se dispare en la prueba con el máximo número de hilos, así que tenedlo en cuenta. Podéis ampliar la galería haciendo clic en ella.

Con un hilo activo la velocidad alcanza un pico máximo de 5,62 GHz y le temperatura llega a los 76,38 grados C. Gracias al modo turbo y a la tecnología PBO (Precision Boost Overdrive) el Ryzen Threadripper 7980X es capaz de ir más allá de su máximo de 5,1 GHz.

la velocidad alcanza un pico máximo de y le temperatura llega a los Gracias al modo turbo y a la tecnología PBO (Precision Boost Overdrive) el Ryzen Threadripper 7980X es capaz de ir más allá de su máximo de 5,1 GHz. Con dos hilos activos se repite el pico de 5,62 GHz , y la temperatura ronda los 76,63 grados. De nuevo tenemos unos valores sorprendentemente buenos gracias al PBO, y la refrigeración líquida utilizada no tienen ningún problema para mantener unas buenas temperaturas de trabajo.

se repite el pico de , y la temperatura ronda los De nuevo tenemos unos valores sorprendentemente buenos gracias al PBO, y la refrigeración líquida utilizada no tienen ningún problema para mantener unas buenas temperaturas de trabajo. Con cuatro hilos activos la velocidad media baja a 5,34 GHz y la temperatura sube a los 83,21 grados C de pico. Siguen siendo valores muy buenos, sobre todo las frecuencias de trabajo. La temperatura es totalmente segura.

la velocidad media baja a 5,34 GHz y la temperatura sube a los 83,21 grados C de pico. Siguen siendo valores muy buenos, sobre todo las frecuencias de trabajo. La temperatura es totalmente segura. Con ocho hilos activos la frecuencia baja de los 5 GHz y tenemos un pico de 4,95 GHz. La temperatura alcanza los 82,96 grados C . Seguimos en cifras excelentes para un procesador de este tipo.

la frecuencia baja de los 5 GHz y tenemos un pico de La temperatura alcanza los . Seguimos en cifras excelentes para un procesador de este tipo. Con 16 hilos activos la velocidad se reduce a 4,79 GHz que, la verdad, se mantienen de una manera muy estable, aunque recordad que la prueba dura muy poco tiempo . Por eso la temperatura es de solo 73,45 grados C.

la velocidad se reduce a que, la verdad, se mantienen de una manera muy estable, aunque recordad que . Por eso la temperatura es de solo Con todos los hilos activos la prueba dura apenas unos instantes, y por eso tenemos una frecuencia media de 4,79 GHz y una temperatura de 69,58 grados C. Cuando veamos los resultados de temperatura y frecuencias con Cinebench R23 tras 10 minutos continuados tendremos unos resultados más realistas. Esta información nos vale para ver cómo se comportaría el Ryzen Threadripper 7980X en ráfagas cortas que lo lleven al 100% de carga.

Rendimiento del Ryzen Threadripper 7980X en juegos

Ya hemos visto que en rendimiento sintético y en aplicaciones profesionales el Ryzen Threadripper 7980X es una auténtica bestia, ¿pero cómo se comporta en juegos? Vamos a descubrirlo ahora mismo. Lo he acompañado de una Radeon RX 7900 XTX de referencia, y en las pruebas he activado la tecnología SAM, que permite a la CPU acceder a la memoria gráfica de forma directa, algo que puede mejorar considerablemente el rendimiento.

Como ya os he comentado en ocasiones anteriores, cuanto más baja sea la resolución más dependencia tiene el juego de la CPU, y más marcará esta el cuello de botella. No obstante, siendo realistas nadie con un Ryzen Threadripper 7980X y una Radeon RX 7900 XTX va a jugar en 720p o en 1080p, así que he añadido también pruebas en 1440p y 2160p. De esta manera tendréis una visión más completa.

En A Plague Tale: Requiem vemos que el escalado de rendimiento es bueno en las cuatro resoluciones utilizadas. Es cierto que en resoluciones inferiores a 1440p el rendimiento del Ryzen Threadripper 7980X es más bajo que el de otros procesadores especializados en juegos, pero es comprensible porque no estamos ante una CPU queda lo mejor de sí en entornos multihilo, y que a pesar de todo es capaz de aguantar el tipo en este juego.

Vamos ahora con Red Dead Redemption 2, todo un clásico que no puede faltar en ningún banco de pruebas. En este caso el Ryzen Threadripper 7980X hace un trabajo excelente y consigue un rendimiento sorprendentemente bueno en todas las resoluciones utilizadas. Obvia decir que esto ha sido posible gracias al aumento de IPC y de frecuencias que ha introducido la arquitectura Zen 4.

Cyberpunk 2077 es uno de los juegos más exigentes del momento, y como podemos apreciar solo tenemos un cuello de botella marcado a nivel de CPU en 720p y en 1080p. A partir de 1440p el Ryzen Threadripper 7980X se mueve ya en un nivel óptimo, y en 4K la carga gráfica es tan intensa en la GPU que la CPU pasa a un segundo plano.

Dying Light 2 es uno de mis juegos favoritos de la generación anterior, y uno de los juegos de zombis que más me han gustado. En este título el Ryzen Threadripper 7980X se desenvuelve mucho mejor que en los anteriores, y es que incluso en 720p y 1080p tenemos un escalado de rendimiento muy bueno, cosa que vuelve a confirmar lo que os he dicho anteriormente, que este procesador también tiene mucho que decir en juegos.

Saltamos ahora a uno de los grandes abanderados del Unreal Engine 4, y nos encontramos con claros cuellos de botella en 720p y 1080p, y también hay cierto cuello de botella en 1440p. En este caso es normal, porque es un título que depende muchísimo de las frecuencias de reloj y del IPC, más que de la cantidad de núcleos de la CPU. En cualquier caso, los resultados en 1440p y 2160p son óptimos.

Para añadir un poco de «color» a la comparativa he querido añadir un juego que utiliza trazado de rayos, Metro Exodus Enhanced Edition. Debido a lo exigente que resulta dicha tecnología vemos que hay un buen escalado de rendimiento CPU en todas las resoluciones, y que en líneas generales el Ryzen Threadripper 7980X se desenvuelve a la perfección en este título.

Las pruebas que hemos realizado en juegos nos llevan a una conclusión muy clara, el Ryzen Threadripper 7980X representa una mejora muy grande frente a la generación anterior en este tipo de escenarios, y esto lo convierte en una solución mucho más versátil con un valor claramente superior, sobre todo para aquellos que quieran montar un único PC para trabajo y ocio, puesto que esta CPU dará la talla en ambos frentes.

Consumo, temperatura y análisis del escalado de frecuencias

Ya tenemos claro todo lo que es capaz de ofrecer el Ryzen Threadripper 7980X en términos de rendimiento, ¿pero qué coste tiene esto en términos de consumo y temperaturas? Es una excelente pregunta, y en este apartado la vamos a contestar con todo lujo de detalle. Vamos a empezar con la temperatura, ya que creo que es uno de los apartados que más interés suscita.

Los resultados que vimos en la prueba 3DMark CPU no son del todo precisos porque, como os dije en su momento, la duración de la misma era demasiado corta cuando se utilizaban todos los núcleos e hilos del Ryzen Threadripper 7980X, lo que impedía que el calor llegase a acumularse. Para hacer una medición más fiable he utilizado la prueba multihilo de Cinebench R23, y la he programado para una ejecución continuada durante 10 minutos sin descanso.

Como podemos ver en la gráfica adjunta el Ryzen Threadripper 7980X no tuvo ningún problema de temperatura y se mantuvo siempre en valores totalmente seguros. Esto dice mucho del buen trabajo que ha hecho AMD con este procesador, ya que estamos hablando de una bestia de 64 núcleos y 128 hilos que hemos podido «domar» con una «simple» refrigeración líquida AIO comercial con tres ventiladores de 120 mm. Os puedo confirmar que con una refrigeración líquida más avanzada y potente podríamos reducir la temperatura hasta en 10 grados C.

En cuanto al consumo tenemos unos valores sobresalientes para un procesador de 64 núcleos y 128 hilos. Fijaos que el pico máximo de consumo que tiene esta CPU solo es ligeramente superior al de un Intel Core 9-14900K, un procesador que solo tiene 24 núcleos (8 núcleos P y 16 núcleos E) y 32 hilos. Podemos hacer overclock fácilmente a través de la herramienta Ryzen Master, pero en este caso no tenía sentido intentarlo porque me limitaba el kit de refrigeración líquida utilizado.

No quiero terminar sin hablar del escalado de frecuencias. Gracias a la tecnología PBO el Ryzen Threadripper 7980X es capaz de escalar por encima de sus frecuencias máximas con uno, dos y hasta cuatro hilos activos, y aguanta bastante bien el tipo en tareas que podemos considerar como «de consumo general», ya que se mantiene cerca de los 5 GHz incluso con ocho hilos activos.

Como cabía esperar, en el momento en el que podemos el procesador a trabajar con todos los núcleos e hilos activos, es decir, cuando alcanzamos una saturación del 100%, los valores medios de frecuencia se sitúan por debajo de los 4 GHz, y se van ajustando en tiempo real para equilibrar la temperatura y el rendimiento.

Normalmente se mueven en la franja de los 3,5 GHz-3,7 GHz con una carga del 100% sostenida durante largo tiempo. La alimentación y el consumo son los dos factores limitantes más importantes en este sentido, aunque en nuestro banco de pruebas la clave estuvo en la temperatura, como ya os he explicado. Podría haber elevado el consumo máximo disponible y haber intentado hacer overclock, pero el margen que me dejaba la refrigeración líquida utilizada no era seguro salvo para cargas de trabajo ejecutadas en pequeñas ráfagas.

Notas finales: el milagro del chiplet en su máxima expresión

El Ryzen Threadripper 7980X es un procesador todoterreno que parte de un concepto que ha sido diseñado y ejecutado con total maestría, y que demuestra una vez más que el chiplet es capaz de hacer milagros. La mejora en términos de rendimiento que ha conseguido AMD gracias a la arquitectura Zen 4 se deja notar tanto en escenarios multihilo como en monohilo, y esto es precisamente lo que le confiere esa enorme versatilidad.

Uno de los grandes problemas que solían tener los Ryzen Threadripper cuando se orientaban a usuarios entusiastas, y también a profesionales que quisieran montar equipos para unificar trabajo y ocio, era que su rendimiento en aplicaciones multihilo exigentes era muy bueno, pero en juegos no terminaban de dar del todo la talla por el menor rendimiento de las configuraciones con alta cantidad de unidades CCD (chiplets) y por sus menores frecuencias de trabajo.

El Ryzen Threadripper 7980X ha superado ese problema. No solo estamos ante un monstruo de 64 núcleos y 128 hilos que puede con cualquier cosa, sino que además gracias a la mejora a nivel de IPC que introduce la arquitectura Zen 4 y a su importante subida en las frecuencias de reloj es capaz también de ofrecer un rendimiento óptimo en juegos.

No debemos olvidarnos, además, de que este procesador se integra en una plataforma de última generación compatible con DDR5 y con el estándar PCIe Gen5, y que a sus frecuencias de casa es bastante asequible tanto a nivel de refrigeración como de alimentación. Dependiendo de la configuración que queramos montar (tarjeta gráfica sobre todo) podríamos acompañarlo de fuentes de alimentación relativamente asequibles, siempre que sean de calidad. Por ejemplo, una Corsair de 1.000 vatios serviría como punto de partida, siempre dependiendo del resto de componentes.

Si buscas un procesador que pueda con todo y que tenga unas exigencias razonables no lo dudes, el Ryzen Threadripper 7980X es una de las mejores opciones que encontrarás ahora mismo en el mercado. Muy recomendable, sobre todo para profesionales que dependan de un multihilo intensivo a nivel de CPU y que quieran dar el salto a una plataforma de última generación sin hacer grandes sacrificios a nivel de consumo ni de temperaturas.