AMD Ryzen Threadripper 7970X, análisis: gran valor con un precio equilibrado

Hace cosa de un par de semanas compartimos con vosotros el análisis del Ryzen Threadripper 7980X, un procesador dirigido al sector HEDT que posiciona como el más potente de esta nueva generación de AMD, y que está acompañado de otros tres modelos que se colocan en la gama media, el Ryzen Threadripper 7970X, y en la gama de entrada, el Ryzen Threadripper 7960X, siempre teniendo en cuenta que hablamos de una familia de procesadores de alto rendimiento.

Teníamos pendiente el análisis del Ryzen Threadripper 7970X, un procesador que, a mi juicio, es el más interesante de esta nueva familia para el perfil de usuario medio que necesita de una CPU de alto rendimiento con un gran potencial en multihilo, pero que al mismo tiempo no quiere tener que hacer una enorme inversión, y que tampoco desea renunciar a un buen rendimiento monohilo ni a unos valores equilibrados de consumo y de temperatura.

El Ryzen Threadripper 7970X es el «sucesor» del Ryzen Threadripper 5975WX, aunque como os dije cuando analicé el Ryzen Threadripper 7980X debemos tener en cuenta que el modelo WX es una solución «Pro» y no HEDT, y que por tanto presenta algunas diferencias importantes que son consecuencia de ese enfoque más centrado en el sector profesional, donde el perfil de usuario y sus necesidades son distintas.

En cualquier caso, por número de núcleos y especificaciones clave no hay ninguna duda de que el Ryzen Threadripper 7970X tiene como antecesor más cercano al Ryzen Threadripper 5975WX, ya que ambos cuentan con 32 núcleos y 64 hilos. El primero utiliza la arquitectura Zen 4, mientras que el segundo está basado en la arquitectura Zen 3.

AMD Ryzen Threadripper 7970X: análisis técnico y arquitectura

A nivel técnico el Ryzen Threadripper 7970X de AMD es, en esencia, un Ryzen Threadripper 7980X con 32 núcleos y 64 hilos menos, sin más. Esto se aprecia claramente en la propia estructura interna del procesador, que está configurado con un total de cuatro chiplets o unidades CCD y un chiplet I/O. Cada unidad CCD cuenta con 8 núcleos y 16 hilos, lo que nos deja un total de 32 núcleos y 128 hilos gracias a la tecnología SMT.

Cada unidad CCD tiene 8 MB de caché L2, lo que equivale a 1 MB por núcleo, y 32 MB de caché L3 accesible por los ocho núcleos. Si hacemos cuentas nos encontramos con un total de 32 MB de caché L2 y 128 MB de caché L3. Estos chiplets están fabricados en el nodo de 5 nm de TSMC, mientras que el chiplet I/O ha sido fabricado en el nodo de 6 nm de TSMC. En la imagen adjunta podéis ver perfectamente identificados cada grupo de chiplets.

La colocación que ha utilizado AMD, con las unidades CCD en los laterales y el chiplet I/O en el centro, facilita la interconexión de todos ellos mediante un sistema Infinity Fabric de última generación que ha mejorado tanto a nivel de estabilidad como de latencia. Como consecuencia de ello AMD ha podido aumentar la velocidad de trabajo máxima de las unidades CCD, y esto ha hecho posible una mejora del rendimiento en bruto.

Además de esa mejora de potencia bruta gracias al aumento de las frecuencias de trabajo AMD también ha conseguido incrementar el IPC con el salto a la arquitectura Zen 4, aunque antes de entrar a ver este tema quiero desglosaros las claves del chiplet I/O, ya que juega un papel muy importante dentro de esta nueva arquitectura. Este chiplet incluye una controladora de memoria de 256 bits (cuatro canales) compatible con DDR5 a 5.200 MHz, aunque gracias a los perfiles AMD EXPO puede superar los 6.000 MHz sin problema.

El chiplet I/O incorpora también todo el subsistema de conectividad, y en el caso del Ryzen Threadripper 7970X nos encontramos con un total de 48 líneas PCIe Gen5, 32 líneas PCIe Gen4 y 8 líneas PCIe Gen3. Tenemos un total de 88 líneas PCIe utilizables, y soporte de cuatro conectores USB 3.2. No hay duda de que el Ryzen Threadripper 7970X es un procesador de última generación, ya que soporta los últimos estándares del sector y su subsistema de conectividad raya a un gran nivel.

Claves de la arquitectura Zen 4

El Ryzen Threadripper 7970X utiliza, como os dije en el apartado anterior, la arquitectura Zen 4. Esto representa sin duda uno de los cambios más importantes si lo comparamos con la generación anterior, junto con el soporte de los estándares DDR5 y PCIe Gen5. La arquitectura Zen 4 representó el salto al nodo de 5 nm de TSMC, y también trajo otras mejoras de gran calado que, en conjunto, permitieron a AMD conseguir un aumento del IPC de un 13% frente a Zen 3.

Ese incremento del IPC representa una diferencia importante, ya que implica que un núcleo Zen 4 rendirá un 13% más que un núcleo Zen 3 funcionando a la misma frecuencia. Si a este aumento del IPC sumamos el incremento de las frecuencias de trabajo nos encontramos con un salto de potencia muy grande que coloca al Ryzen Threadripper 7970X muy por encima de su antecesor más cercano, el Ryzen Threadripper 5975WX.

Bien, ¿y cómo ha logrado AMD un salto tan grande a nivel de rendimiento? Los cambios introducidos a nivel de arquitectura, y también la madurez del nuevo Infinity Fabric, han permitido subir las frecuencias máximas de trabajo por encima de los 5 GHz. Por otro lado, la nueva arquitectura Zen 4 trae cambios importantes que han sido fundamentales para aumentar el IPC en un 13%. Entre ellos podemos destacar:

Aumento de la caché L2 de 512 KB a 1 MB por núcleo.

Mejoras en los motores de ejecución

Refinamientos en el predictor de saltos.

Mejoras en los procesos de carga y almacenamiento, y en el front end.

Jerarquía de cachés mejorada para pasar más fallos a la L3 tras buscar primero en la L2.

El Ryzen Threadripper 7970X tiene un modo turbo de hasta 5,3 GHz, cifra que supera a los 5,1 GHz que alcanza como máximo el Ryzen Threadripper 7980X. Esto tiene una explicación, y es una consecuencia directa del diseño chiplet. Al tener menos chiplets CPU, o unidades CCD, como queráis llamarlas, es posible conseguir un pico máximo de frecuencia mayor porque es más fácil mantener la estabilidad en la comunicación de cuatro chiplets que hacerlo en la comunicación de ocho chiplets.

Por último, aunque no por ello menos importante, hay que tener en cuenta que el Ryzen Threadripper 7970X soporta las instrucciones AVX-512, al igual que su hermano mayor, lo que significa que puede trabajar con instrucciones de 512 bits.

Una plataforma a la última: DDR5 y PCIe Gen5

Ya os conté en el análisis del Ryzen Threadripper 7980X que esta nueva generación de procesadores de AMD utiliza una plataforma a la última, y esto se deja notar en todos los sentidos. El Ryzen Threadripper 7970X, al igual que su hermano mayor, ofrece una enorme cantidad de líneas PCIe Gen5 y cuenta también con muchas líneas PCIe Gen4, lo que se traduce en una enorme versatilidad a nivel de conectividad.

El estándar PCIe Gen5 dobla el ancho de banda por línea frente al estándar PCIe Gen4, lo que significa que con el mismo número de líneas podemos conseguir un ancho de banda mucho mayor. Por ejemplo, un SSD PCIe Gen5 x4 dispone de un ancho de banda de 16 GB/s, mientras que un SSD PCIe Gen4 x4 solo llegaría a 8 GB/s. A efectos comparativos, un SSD PCIe Gen3 x4 vería reducido su ancho de banda a 4 GB/s. Recordad que otros componentes, incluyendo las tarjetas gráficas, utilizan el sistema de conectividad PCIe.

Otro de los avances más importantes que ha conseguido AMD con los Ryzen Threadripper 7000 es el salto a la memoria DDR5. El Ryzen Threadripper 7970X soporta hasta 1 TB de DDR5 a 5.200 MHz configurada en cuatro canales, lo que supone contar con un bus de memoria de 256 bits. A efectos comparativos os recuerdo que un PC de consumo general de alto rendimiento configurado en doble canal solo tendría un bus de 128 bits, y como mucho podríamos montar 192 GB de RAM.

Debemos tener en cuenta también que la memoria DDR5 viene integra su propio sistema de regulación de la alimentación en cada uno de sus módulos, lo que permite afinar mejor el voltaje, y su ancho de banda es mucho mayor que el de la memoria DDR4. Como os he dicho anteriormente, el Ryzen Threadripper 7970X soporta memoria DDR5 a 5.200 MHz, pero gracias a la implementación de los perfiles AMD EXPO podemos utilizar módulos a frecuencias mucho mayores.

Para este análisis utilicé el mismo kit de 128 GB de DDR5 a 6.400 MHz con latencias CL32 que empleé con el Ryzen Threadripper 7980X, y os puedo adelantar que todo funcionó a la perfección. No tuve el más mínimo problema de estabilidad. Dicho kit está dividido en cuatro módulos para poder activar el modo de cuatro canales, es decir, para contar con un bus de 256 bits. Si hubiese utilizado dos módulos solo habría tenido una configuración de doble canal y un bus de 128 bits.

Ryzen Threadripper 7970X frente a Ryzen Threadripper 5975WX

Aunque ya hemos visto las diferencias más importantes entre una y otra generación (Zen 4 frente a Zen 3) en el análisis técnico que acabamos de hacer, creo que es buena idea realizar un enfrentamiento más directo entre estos dos procesadores para que podáis apreciar de una manera más clara las diferencias que existen entre ambos.

Ya os lo he dicho anteriormente, pero es importante que tengáis en cuenta que el Ryzen Threadripper 7970X es un procesador HEDT y que el Ryzen Threadripper 5975WX es un procesador para el sector «Pro», así que la comparativa tampoco es del todo justa. Con todo, tiene un importante valor informativo, y por eso he querido compartirla con vosotros. Si tenéis cualquier duda, podéis dejarla en los comentarios y os ayudaré a resolverla.

Especificaciones del Ryzen Threadripper 7970X

Procesador HEDT.

Arquitectura Zen 4, 4 unidades CCD fabricadas en 5 nm y chiplet I/O en 6 nm, ambos de TSMC.

26.280 millones de transistores.

Superficie del CCD: 71 mm cuadrados.

Superficie del chiplet I/O: 388 mm cuadrados.

Socket sTR5 (chipset TRX50).

32 núcleos y 64 hilos.

Frecuencia de 4 GHz en modo base y 5,3 GHz en modo turbo.

Soporta overclock y es compatible con Ryzen Master.

2 MB de caché L1.

32 MB de caché L2.

128 MB de caché L3.

Admite memoria DDR5 a 5.200 MHz en cuádruple canal, hasta un máximo de 1 TB.

Soporta perfiles AMD EXPO, que permiten hacer overclock a la memoria RAM con un simple clic.

Instrucciones AVX-512.

48 líneas PCIe Gen5, 32 líneas PCIe Gen4 y 8 líneas PCIe Gen3.

Temperatura máxima: 95º C.

TDP de 350 vatios.

Precio: 2.499 dólares.

Especificaciones del Ryzen Threadripper 5975WX

Procesador de grado profesional.

Arquitectura Zen 3, 4 unidades CCD fabricadas en 7 nm y chiplet I/O en 14 nm, ambos de TSMC.

16.600 millones de transistores.

Superficie del CCD: 81 mm cuadrados.

Superficie del chiplet I/O: 416 mm cuadrados.

Socket sWRX8 (chipset TRX40).

32 núcleos y 64 hilos.

Frecuencia de 3,6 GHz en modo base y 4,5 GHz en modo turbo.

Soporta overclock.

2 MB de caché L1.

16 MB de caché L2.

128 MB de caché L3.

Admite memoria DDR4 a 3.200 MHz en ocho canales, hasta un máximo de 2 TB.

Instrucciones AVX-256.

128 líneas PCIe Gen4.

Temperatura máxima: 95º C.

TDP de 280 vatios.

Precio: 3.299 dólares en su lanzamiento.

Aunque ambos procesadores tienen el mismo número de núcleos e hilos el Ryzen Threadripper 7970X es un modelo mucho más avanzado, tanto por el nodo que utiliza como por la arquitectura en la que se basa, y también por el soporte que ofrece de los últimos estándares del sector, incluyendo la memoria DDR5 y PCIe Gen5. Las instrucciones AVX-512 representan un claro valor añadido, aunque es cierto que el Ryzen Threadripper 5975WX tiene como ventaja su soporte de hasta ocho canales de memoria.

Podemos ver también que tiene una mayor densidad de transistores, y que gracias a su mayor IPC y a sus altas frecuencias de trabajo es capaz de ofrecer un rendimiento monohilo mucho mayor que el Ryzen Threadripper 5975WX. No estamos hablando de una diferencia pequeña en términos de IPC y de frecuencias, ya que el Ryzen Threadripper 7970X ofrece hasta un 13% más de IPC y su frecuencia máxima es un 17,78% mayor.

Equipo de pruebas utilizado

Procesador Ryzen Threadripper 7970X con 32 núcleos y 64 hilos a 4 GHz-5,3 GHz.

Placa base ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno NZXT Kraken 360.

128 GB (4 x 32 GB) de memoria DDR5 G.Skill Zeta R5 Neo con perfil AMD EXPO a 6.400 MHz y latencias CL32.

Unidad SSD Corsair MP510 de 960 GB con interfaz PCIe Gen3 x4.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4.

Tarjeta gráfica Radeon RX 7900 XTX de referencia con 24 GB de memoria gráfica.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 Pro actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Desde que publiqué el análisis del Ryzen Threadripper 7980X sé que más de uno ha tenido curiosidad sobre cómo se debe aplicar la pasta térmica en un procesador como este, y como el Ryzen Threadripper 7970X, así que he querido aprovechar este nuevo análisis para resolveros esa duda con una imagen muy clara donde podéis ver cómo apliqué la pasta térmica en estas CPUs.

El equipo de pruebas estaba actualizado con la última BIOS oficial, y aunque los tiempos de entrenamiento, así como los de inicio y apagado, son bastante largos debo decir que no tuve ningún problema de estabilidad, y que pude aplicar el perfil AMD EXPO a 6.400 MHz con latencias CL32 a la primera y sin ninguna complicación.

Especificaciones de la Radeon RX 7900 XTX

Núcleo gráfico Navi 31 con diseño Multi-chiplet Die.

GPU fabricada en 5 nm y caché L3 fabricada en 6 nm.

96 unidades de computación.

6.144 shaders.

384 unidades de texturizado.

192 unidades de rasterizado.

96 unidades para aceleración de trazado de rayos de segunda generación.

192 unidades para aceleración de inteligencia artificial.

GPU a 2.269 MHz-2.499 MHz, modo normal y turbo.

61,42 TFLOPs de potencia en FP32.

122,8 TFLOPs de potencia en FP16.

Bus de 384 bits.

24 GB de memoria GDDR6 a 20 GHz con un ancho de banda de 960 GB/s.

96 MB de caché infinita con un ancho de banda de 5,3 TB/s.

Interfaz PCIe Gen4 x16.

TBP de 355 vatios, requiere dos conectores de alimentación de 8 pines.

Rendimiento del Ryzen Threadripper 7970X en pruebas sintéticas y aplicaciones profesionales

Empezamos con nuestra clásica ronda de pruebas sintéticas y profesionales, que en este caso son fundamentales para descubrir el potencial y el valor real que ofrece el Ryzen Threadripper 7970X, ya que se trata de un procesador con un gran rendimiento multihilo que es capaz de trabajar con hasta 64 procesos de forma simultánea.

Los juegos son incapaces de escalar en una cantidad tan grande de hilos, así que no aprovecharían el verdadero potencial de este procesador. Con las pruebas de rendimiento sintético ocurre precisamente todo lo contrario, y por eso son tan importantes. Tened en cuenta, no obstante, que no todas reflejan de la misma manera la potencia bruta real de un procesador, y que por eso debemos valorarlas todas en conjunto para tener una visión más realista.

Rendimiento en Blender

Esta prueba de renderizado mide la potencia de un procesador partiendo del valor de muestras por minuto. Cuanto más alto sea este número mayor será su potencia. En el caso del Ryzen Threadripper 7970X tenemos un valor muy bueno, ya que obtiene 484,15 muestras por minuto en «Monster», 318,36 muestras por minuto en «Junkshop» y 237,71 muestras por minuto en «Classroom».

A efectos comparativos el Ryzen Threadripper 7980X obtuvo 776,96 muestras por minuto en «Monster», 518,65 muestras por minuto en «Junkshop» y 371,57 muestras por minuto en «ClassRoom». Esto significa que el Ryzen Threadripper 7970X escala muy bien con su configuración de 32 núcleos y 64 hilos.

Rendimiento en CPU-Z

Saltamos ahora a CPU-Z y tenemos un valor que entra dentro de lo esperado. El Ryzen Threadripper 7970X rinde un poco mejor que el Ryzen Threadripper 7980X en monohilo gracias a su modo turbo, que es capaz de llegar hasta los 5,3 GHz, mientras que el segundo alcanza los 5,1 GHz.

En multihilo la diferencia es clara y totalmente normal dado que el Ryzen Threadripper 7970X tiene la mitad de núcleos e hilos, pero el resultado es excelente ya que consigue 28.795 puntos, algo más de la mitad de la puntuación de su hermano mayor, que arañó los 50.000 puntos.

Rendimiento en Cinebench R23

Esta es una prueba excelente y muy fiable para medir el rendimiento de un procesador tanto en monohilo como en multihilo, y podemos ver que se mantiene la tendencia de las pruebas anteriores. El Ryzen Threadripper 7970X rinde un poco mejor que el Ryzen Threadripper 7980X en monohilo gracias a la mayor frecuencia pico de su modo turbo con un hilo activo, y posiciona también muy bien en multihilo, donde consigue 64.133 puntos.

A efectos comparativos el Ryzen Threadripper 7980X logra 1.831 puntos en monohilo y 99.202 puntos en multihilo. El Ryzen Threadripper 7970X dobla el rendimiento de un Ryzen Threadripper 2990WX de 32 núcleos y 64 hilos. No hay duda de que estamos ante un procesador muy potente en todos los sentidos, y que representa un salto generacional importante.

Rendimiento en Cinebench 2024

En esta prueba el Ryzen Threadripper 7970X se alza con la corona del rendimiento monohilo de entre todos los procesadores de referencia que muestra Cinebench 2024 gracias a sus 118 puntos, algo que no había conseguido el Ryzen Threadripper 7980X, ya que este logró una puntuación de 111. En multihilo logra también una puntuación excelente gracias a sus 3.630 puntos, justo por detrás de los 5.502 puntos del Ryzen Threadripper 7980X.

Rendimiento en V-ray

Otra prueba de renderizado que escala a la perfección con procesadores multihilo. Como podemos ver en la gráfica el Ryzen Threadripper 7970X consigue una puntuación muy buena, y gracias a sus mayores frecuencias de trabajo es capaz de rendir más de lo que cabría esperar de un procesador que tiene la mitad de núcleos de su hermano mayor.

Rendimiento en PassMark

Esta prueba deja claro lo que ya habíamos visto anteriormente, que el Ryzen Threadripper 7970X es un procesador muy potente, y que sus 32 núcleos y 64 hilos escalan de maravilla gracias a sus elevadas frecuencias de trabajo. El Ryzen Threadripper 7980X consiguió 132.166 puntos, aunque en monohilo gana el Ryzen Threadripper 7970X por 3.953 a 3.903 puntos.

Rendimiento en GeekBench 6

En GeekBench 6 tenemos más de lo mismo, el Ryzen Threadripper 7970X rinde mejor en monohilo que el Ryzen Threadripper 7980X y un poco peor en multihilo, lo que lo convierte en uno de los procesadores más potentes del top 10 de esta prueba. No es una de las pruebas más fiables, pero nos permite ampliar la comparativa y darle mayor contexto.

Rendimiento en NovaBench

Estamos ante una prueba clásica que mide el rendimiento de una CPU partiendo de una valoración general centrada en aritmética, lógica, coma flotante y algoritmo MD5. Ya no se utiliza tanto como antes, pero sigue siendo una excelente alternativa para ver de qué es capaz un procesador. El Ryzen Threadripper 7970X consigue un resultado excelente, tal y como cabía esperar, de hecho gracias a su mayor rendimiento monohilo supera ligeramente al Ryzen Threadripper 7980X en la puntuación media.

Rendimiento en Corona 10 Benchmark

Una prueba de renderizado tremendamente exigente con la que hemos podido llevar de nuevo al límite al Ryzen Threadripper 7970X. Su puntuación de 22.678.246 rayos por segundo es excelente, y demuestra una vez más que este procesador escala de maravilla comparado con el Ryzen Threadripper 7970X, que consiguió un resultado en esta prueba de 31.398.515 rayos por segundo.

Rendimiento en 7-Zip

Con esta prueba podemos medir el rendimiento de una CPU en tareas de compresión y de descompresión. El Ryzen Threadripper 7970X logra una media de 411.373 GIPs, un resultado excelente que queda muy cerca de los 419.930 GIPs del Ryzen Threadripper 7980X. Un Intel Core i9-13900K consigue una media de 193.803 GIPs. Podemos ver, como ya os dije en su momento al analizar el Ryzen Threadripper 7980X, que en esta prueba el escalado de núcleos no es lineal.

Rendimiento en 3DMark CPU

En esta prueba el escalado de núcleos tiene un componente más lineal, y por tanto es bastante más fiable para medir el rendimiento en bruto de un procesador. También nos permite ver el escalado de frecuencias y de temperaturas con diferentes cargas de trabajo, y hacer un desglose individualizado con cada uno de los resultados. La puntuación que ha obtenido el Ryzen Threadripper 7970X es, como podemos ver en la imagen superior, excelente tanto en monohilo como en multihilo.

Como el Ryzen Threadripper 7970X tiene 32 núcleos y 64 hilos podemos esperar también una fluctuación considerable de las frecuencias de trabajo, especialmente cuando se incrementa la cantidad de hilos activos. Tened en cuenta que, como os dije en el análisis del Ryzen Threadripper 7980X, las pruebas con 16 hilos y con el máximo número de hilos se pasan muy rápido, y que por ello no da tiempo a que la temperatura se dispare.

Con un hilo activo en este caso la frecuencia de trabajo máxima llega a superar los 5,6 GHz, aunque se trata de picos continuados que comparten protagonismo con valores puntuales de 5,58 GHz. La temperatura toca techo en los 76,88 grados C. Gracias a la tecnología PBO el Ryzen Threadripper 7970X es capaz de superar el máximo de 5,3 GHz de su modo turbo.

en este caso la frecuencia de trabajo máxima llega a superar los 5,6 GHz, aunque se trata de picos continuados que comparten protagonismo con valores puntuales de 5,58 GHz. La temperatura toca techo en los 76,88 grados C. Gracias a la tecnología PBO el Ryzen Threadripper 7970X es capaz de superar el máximo de 5,3 GHz de su modo turbo. Con dos hilos activos tenemos de nuevo picos de hasta 5,61 GHz y la temperatura alcanza un valor máximo de 77,38 grados C. Los valores mínimos rondan los 5,5 GHz, y de nuevo es la tecnología PBO la que dispara las frecuencias de esa manera.

tenemos de nuevo picos de hasta 5,61 GHz y la temperatura alcanza un valor máximo de 77,38 grados C. Los valores mínimos rondan los 5,5 GHz, y de nuevo es la tecnología PBO la que dispara las frecuencias de esa manera. Con cuatro hilos activos tenemos una importante fluctuación de las frecuencias, que llegan a superar los 5,5 GHz pero también registran mínimos de 5,03 GHz. La temperatura alcanza los 83,50 grados C.

tenemos una importante fluctuación de las frecuencias, que llegan a superar los 5,5 GHz pero también registran mínimos de 5,03 GHz. La temperatura alcanza los 83,50 grados C. Con ocho hilos activos el valor de frecuencia cae a 4,78 GHz y la temperatura se sitúa en los 70,14 grados C. Está claro que el aumento del número de núcleos e hilos ya se empieza a notar en este nivel, y que implica una reducción de la frecuencia de trabajo.

el valor de frecuencia cae a 4,78 GHz y la temperatura se sitúa en los 70,14 grados C. Está claro que el aumento del número de núcleos e hilos ya se empieza a notar en este nivel, y que implica una reducción de la frecuencia de trabajo. Con 16 hilos activos la velocidad de trabajo empieza en 5,5 GHz pero rápidamente cae a 4,79 GHz. Las temperaturas de trabajo se ajustan en consecuencia y tenemos un valor medio de 70 grados C.

la velocidad de trabajo empieza en 5,5 GHz pero rápidamente cae a 4,79 GHz. Las temperaturas de trabajo se ajustan en consecuencia y tenemos un valor medio de 70 grados C. Con todos los hilos activos ocurre algo similar a lo que vimos en la prueba con 16 hilos. La frecuencia de trabajo arranca en 5,5 GHz y cae casi al instante a los 4,79 GHz. Las temperaturas fluctúan un poco y se sitúan ligeramente por debajo de los 70 grados C. Tened en cuenta, no obstante, lo que os he dicho anteriormente, que esta prueba dura muy poco tiempo y que por tanto no da tiempo a que la temperatura suba de una manera realista.

Podéis ampliar la galería situada justo encima de estas líneas haciendo clic en ella.

Rendimiento del Ryzen Threadripper 7970X en juegos

Hemos terminado nuestra ronda de pruebas en aplicaciones sintéticas y profesionales, y estamos listos para entrar a ver el rendimiento del Ryzen Threadripper 7970X en juegos. Es importante que antes de ver los resultados tengáis claro que este procesador no está especializado en juegos, es una solución que da lo mejor de sí en aplicaciones y herramientas que necesiten de un alto grado de paralelizado.

No obstante, gracias al alto IPC que ofrece la arquitectura Zen 4 y a sus mayores frecuencias de trabajo es capaz de ofrecer un rendimiento muy bueno en juegos, de hecho supera ligeramente al Ryzen Threadripper 7980X, lo que lo convierte en una opción más equilibrada e interesante para aquellos que buscan un procesador para trabajar y para jugar. Obviamente, si solo quieres un procesador para jugar deberías poner el ojo en el Ryzen 7 7800X3D.

Como de costumbre he pasado las pruebas en 720p, 1080p, 1440p y 2160p. En las dos primeras resoluciones son en las que más podemos notar el cuello de botella producido por la CPU, ya que en esos niveles la Radeon RX 7900 XTX va extremadamente sobrada y será el procesador el que marque el ritmo. Las diferencias en 2160p se deben, normalmente, a leves oscilaciones que son totalmente normales, aunque en estas pruebas me he llevado alguna que otra sorpresa.

En Metro Exodus Enhanced Edition, configurado en calidad ultra y con trazado de rayos al máximo, el Ryzen Threadripper 7970X pierde en 720p frente al Ryzen Threadripper 7980X pero gana en el resto de resoluciones por una media que oscila entre 1 y 5 FPS, siendo en 1080p donde vemos la diferencia más grande a su favor.

Con A Plague Tale. Requiem tenemos unos valores muy curiosos que confirman que este título tiene una mayor dependencia de la GPU que de la CPU. En general el Ryzen Threadripper 7970X rinde prácticamente al mismo nivel que el Ryzen Threadripper 7980X, aunque el primero logra 2 FPS más en 2160p, algo que parece atribuible a una simple oscilación.

Con Red Dead Redemption 2 el impacto de la mayor frecuencia del Ryzen Threadripper 7970X se deja notar más, y vemos que este logra 10 FPS más en 720 y 8 FPS más en 1080p que el Ryzen Threadripper 7980X. En 1440p el primero gana por 2 FPS más y en 2160p consigue 1 FPS más. Un resultado muy positivo para el modelo de 32 núcleos y 64 hilos.

Gears 5 es otro juego donde el Ryzen Threadripper 7970X tiene un impacto considerable en el rendimiento, y supera de forma clara al Ryzen Threadripper 7980X. En 720p obtiene 18 FPS más, en 1080p le gana por 4 FPS, en 1440p consigue 5 FPS más y en 2160p gana por 2 FPS. Queda claro, de nuevo, que el Ryzen Threadripper 7970X se comporta un poco mejor en juegos.

Con Cyberpunk 2077 los resultados son curiosos, puesto que el Ryzen Threadripper 7970X rinde solo un poco menos (entre 1 y 2 FPS) que el Ryzen Threadripper 7980X, pero logra 2 FPS más en 2160p. Me inclino a pensar que son meras fluctuaciones, sobre todo teniendo en cuenta los resultados obtenidos en otros títulos.

Terminamos con Dying Light 2, un título muy exigente que hemos probado en calidad máxima, y donde el Ryzen Threadripper 7970X logró 5 FPS más que el Ryzen Threadripper 7980X en 720p, 1 FPS menos en 1080p, 1 FPS más en 1440p y los mismos FPS en 2160. Un resultado muy bueno para un procesador HEDT especializado en multihilo.

De todos estos resultados debemos concluir que, en líneas generales, el Ryzen Threadripper 7970X se comporta un poco mejor en juegos, gracias a sus mayores frecuencias de trabajo. Como dije al principio de este apartado, esto lo convierte en una solución muy interesante para trabajo y ocio, ya que ofrece un rendimiento muy bueno en ambos niveles.

Consumo, temperatura y análisis del escalado de frecuencias

Los resultados de rendimiento que ha conseguido el Ryzen Threadripper 7970X constatan que estamos ante un procesador muy potente tanto en monohilo como en multihilo, ¿pero cómo se comporta este procesador en lo que a temperaturas y consumos se refiere? Es una pregunta muy importante, y vamos a descubrirlo ahora mismo.

El Ryzen Threadripper 7970X registra unos valores de temperatura muy buenos ya que, incluso trabajando a plena carga, se mantiene siempre en valores totalmente seguros, incluso bajo la prueba multihilo de Cinebench R23, que es una de las más exigentes que podemos utilizar a día de hoy. Como de costumbre, pasé dicha prueba durante un ciclo continuado de diez minutos para hacer una medición realista de la temperatura, y en ningún momento tuve problemas de estabilidad y de estrangulamiento térmico.

Es importante que tengáis en cuenta que el Ryzen Threadripper 7970X va a ajustando progresivamente, y en tiempo real, las frecuencias de trabajo del procesador para adaptarlas a la situación térmica y mantenerse en valores térmicos seguros. Como el Ryzen Threadripper 7980X puede alcanzar picos elevados, pero tanto esos picos como los valores medios se mantienen en niveles perfectamente seguros.

Con respecto a las frecuencias de trabajo, el Ryzen Threadripper 7970X se mueve entre los 3,9 GHz y los 4,6 GHz con todos los núcleos activos y una carga del 100%. Estos números son muy positivos, y nos permiten entender por qué en las pruebas donde el escalado de núcleos e hilos es lineal el Ryzen Threadripper 7970X supera el valor lógico del 50% del rendimiento del Ryzen Threadripper 7980X.

Para terminar vamos a repasar los valores de consumo del Ryzen Threadripper 7970X. Las cifras son, en general, muy buenas, y se mantienen dentro del valor máximo de 350 vatios de TDP que anuncia AMD. Esto es especialmente importante porque a mayor consumo mayor calor generado. Con el kit de refrigeración líquida que he utilizado en mis pruebas no tenemos margen suficiente para hacer overclock, pero a sus frecuencias por defecto el Ryzen Threadripper 7970X funciona a la perfección, al igual que el Ryzen Threadripper 7980X.

Como ocurrió con el Ryzen Threadripper 7980X el Ryzen Threadripper 7970X puede escalar por encima de su modo turbo máximo con cargas de trabajo muy bajas gracias a la tecnología PBO, especialmente en entornos monohilo y con entre dos y cuatro hilos activos, algo que ya pudimos ver en 3D Mark CPU. Obvia decir que esto tiene también un impacto positivo no solo en juegos que escalen en menos de 8 hilos, sino también en aquellas aplicaciones con una mayor dependencia del rendimiento monohilo.

Notas finales: un valor equilibrado

Con el Ryzen Threadripper 7970X en AMD han dado forma a un procesador que es, en mi humilde opinión, más interesante que el Ryzen Threadripper 7980X desde una perspectiva precio-rendimiento. Su configuración de 32 núcleos y 64 hilos lo convierte en una solución muy capaz en entornos profesionales, pero al mismo tiempo tiene mucho que decir en juegos gracias a su alto IPC y a sus elevadas frecuencias de trabajo.

Normalmente los procesadores con un alto número de núcleos e hilos solían pecar de unas bajas frecuencias de trabajo, y por tanto de un rendimiento en juegos que no llegaba a ser del todo óptimo cuando utilizábamos tarjetas gráficas tope de gama. Con el Ryzen Threadripper 7970X no tendremos ese problema, y esto lo convierte en una solución muy versátil y muy interesante para aquellos que quieran unir trabajo y ocio en un único PC.

A nivel generacional no hay duda de que el Ryzen Threadripper 7970X representa una evolución importante tanto en potencia bruta como a nivel de plataforma, y que el soporte de memoria DDR5 y del estándar PCIe Gen5 lo colocan a la vanguardia de su mercado. Hay que tener en cuenta, además, que es un procesador relativamente asequible tanto a nivel de consumo como de refrigeración, ya que tiene un pico de 350 vatios y podemos «domarlo» sin problemas con un kit de refrigeración líquida AIO de 360 mm.

Esto quiere decir que para montar un Ryzen Threadripper 7970X no necesitamos una fuente de alimentación de 1.500 vatios, y tampoco un kit de refrigeración líquida personalizado y de alto coste, dos claves que obviamente reducen el coste de acceso a esta nueva generación de CPUs HEDT. Sin duda una opción muy interesante y muy recomendable si buscas un procesador potente y equilibrado que te dé acceso a una plataforma de última generación, y que no te obligue a hacer una inversión enorme.