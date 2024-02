GeForce RTX 4080 SUPER frente a PS5, la diferencia es enorme

Es la segunda tarjeta gráfica más potente que tiene NVIDIA en el mercado, ¿pero cómo posiciona la GeForce RTX 4080 SUPER frente a PS5? Los que nos leéis a diario ya sabéis que la GPU de la consola de Sony tiene un nivel de rendimiento, que por lo general, suele ser comparable a una Radeon RX 6600, aunque es importante que tengáis en cuenta que esto puede cambiar ligeramente en función de cada juego y de su optimización.

Con esto en mente sería fácil establecer una comparativa de rendimiento relativo y determinar la diferencia que existe en este duelo de la GeForce RTX 4080 SUPER frente a PS5, ya que sabemos cómo rinde la primera y cómo rinde la Radeon RX 6600. La diferencia aproximada sería de un 316%, es decir, la GeForce RTX 4080 SUPER sería más de tres veces más potente que la GPU de la consola de Sony, ¿pero realmente es tan grande la diferencia?

Un análisis en vídeo que ha compartido el equipo de DigitalFoundry lo confirma, y de una manera muy clara. La GeForce RTX 4080 SUPER supera en un 320% el rendimiento de la GPU de PS5 en A Plague Tale: Requiem utilizando DLSS 2 en modo calidad. Con la generación de fotogramas de DLSS 3 la diferencia sería aún mayor, obviamente, y la diferencia en fotogramas por segundo sería de un 390%.

En Cyberpunk 2077 Phantom Liberty la GeForce RTX 4080 SUPER rinde un 300% mejor que PS5 utilizando FSR 2 en modo calidad, y con DLSS 2 en modo calidad la diferencia sube a un 320%. Esto demuestra también lo que os he comentado muchas veces, que esas tecnologías de reescalado no escalan de la misma manera, y que no ofrecen el mismo valor en juegos. De nuevo, si activamos DLSS 3 (generación de fotogramas) la diferencia a nivel de fluidez se vuelve mucho más grande.

Alan Wake 2 es otro de los juegos más exigentes que existen actualmente, y es un problema para PS5, que tiene que renderlizarlo en 1270p y reescala a 2160p, todo con un modo de calidad que oscila entre medio y alto. Con esa configuración no es capaz de mantener 30 FPS estables. La GeForce RTX 4080 SUPER es un 310% más rápida con DLSS 2 activado en modo equilibrado, y la diferencia se vuelve aún más grande con generación de fotogramas. En PS5 es normal jugar a menos de 30 FPS, y con la GeForce RTX 4080 SUPER el juego se mueve a más de 90 FPS.

Hay que tener en cuenta además algo muy importante, y es que la GeForce RTX 4080 SUPER cuenta con una tecnología superior en general, y es capaz de mover de verdad trazado de rayos y trazado de caminos en juegos, algo que la GPU de PS5 no puede hacer ni siquiera en configuraciones muy bajas y con un nivel de calidad muy limitado.

Recordad, por ejemplo, el horrible trazado de rayos que introdujo Capcom en Devil May Cry 5, o el enorme impacto que tiene esa tecnología en cualquier juego compatible con PS5, como Dying Light 2 por ejemplo, que solo lo aplica a sombras y oclusión ambiental, y reduce la resolución a 1080p con una tasa de 30 FPS.