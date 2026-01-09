Conecta con nosotros

Microsoft limita los métodos para activar Windows

9 enero, 2026
activar Windows

Microsoft ha eliminado uno de los métodos usados para activar Windows. Hasta ahora era posible activar una copia de Windows por teléfono, sin necesidad de una conexión a Internet activa. El pasado diciembre, algunos usuarios notaron que el servicio había dejado de funcionar y, un mes después, Microsoft finalmente ha reconocido que ya no es posible activar una copia de Windows por teléfono.

Un portavoz de Microsoft ha confirmado que la compañía ha eliminado este método para activar Windows. Aunque no era el método más utilizado, era una forma práctica y útil de hacerlo en sistemas sin acceso a internet o como una herramienta legal para activar versiones de Windows que ya se habían quedado sin soporte técnico.

Ahora, todo eso es historia, y cualquier intento de llamar a la línea de activación fuera de línea hace que un robot devuelva el siguiente mensaje: «El soporte para la activación del producto se ha trasladado a Internet. Para activar su producto de la forma más rápida y cómoda, visite nuestro portal de activación de productos en línea en aka.ms/aoh».

Afortunadamente, aún es posible activar Windows sin conexión o sin una cuenta Microsoft. Si solo quieres activar una copia de Windows con una cuenta local, simplemente puedes ir a Configuración > Activación e introducir tu clave de licencia, el product key de la licencia del sistema operativo que el fabricante del PC nos instaló de fábrica o la que nos entregaron cuando compramos licencias en retail.

Si necesitas activar Windows sin conexión a Internet, la situación es un poco más complicada, pero aún es posible. Microsoft afirma que la activación sin conexión sigue disponible, pero los usuarios necesitan un segundo dispositivo con conexión a Internet activa para iniciar sesión en el portal de activación en línea y desde ahí seguir las instrucciones. Lamentablemente, esto significa que la activación oficial de versiones antiguas de Windows, por cualquier motivo, ahora es prácticamente imposible.

