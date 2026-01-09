Noticias
Microsoft limita los métodos para activar Windows
Microsoft ha eliminado uno de los métodos usados para activar Windows. Hasta ahora era posible activar una copia de Windows por teléfono, sin necesidad de una conexión a Internet activa. El pasado diciembre, algunos usuarios notaron que el servicio había dejado de funcionar y, un mes después, Microsoft finalmente ha reconocido que ya no es posible activar una copia de Windows por teléfono.
Un portavoz de Microsoft ha confirmado que la compañía ha eliminado este método para activar Windows. Aunque no era el método más utilizado, era una forma práctica y útil de hacerlo en sistemas sin acceso a internet o como una herramienta legal para activar versiones de Windows que ya se habían quedado sin soporte técnico.
Ahora, todo eso es historia, y cualquier intento de llamar a la línea de activación fuera de línea hace que un robot devuelva el siguiente mensaje: «El soporte para la activación del producto se ha trasladado a Internet. Para activar su producto de la forma más rápida y cómoda, visite nuestro portal de activación de productos en línea en aka.ms/aoh».
Afortunadamente, aún es posible activar Windows sin conexión o sin una cuenta Microsoft. Si solo quieres activar una copia de Windows con una cuenta local, simplemente puedes ir a Configuración > Activación e introducir tu clave de licencia, el product key de la licencia del sistema operativo que el fabricante del PC nos instaló de fábrica o la que nos entregaron cuando compramos licencias en retail.
Si necesitas activar Windows sin conexión a Internet, la situación es un poco más complicada, pero aún es posible. Microsoft afirma que la activación sin conexión sigue disponible, pero los usuarios necesitan un segundo dispositivo con conexión a Internet activa para iniciar sesión en el portal de activación en línea y desde ahí seguir las instrucciones. Lamentablemente, esto significa que la activación oficial de versiones antiguas de Windows, por cualquier motivo, ahora es prácticamente imposible.
Intel Panther Lake promete batalla en consolas portátiles: «AMD está vendiendo silicio antiguo»
Xbox mostrará más de Fable muy pronto
No, Twitter no ha arreglado Grok
Ofertas de enero ¡Aprovecha antes de que los precios se pongan imposibles!
Cómo elegir la app de control horario que necesita tu negocio
ASUS Chromebook CM32, un ChromeOS versátil en formato 2 en 1
Las mejores alternativas a las aplicaciones predeterminadas de Windows 11
¿Cómo reducir el consumo de memoria en Google Chrome?
Cómo desactivar Microsoft Copilot de Windows 11
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (DV)
ASUS ROG impresiona en el CES 2026
El futuro del Vision Pro, un fracaso comercial poco común en Apple
Intel Panther Lake promete batalla en consolas portátiles: «AMD está vendiendo silicio antiguo»
El futuro del Vision Pro, un fracaso comercial poco común en Apple
Aerominum, el material clave de los LG gram 2026
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (DV)
GIGABYTE lanza cuatro placas base con memorias DDR4 ¿Solución al Memopocalipsis?
NVIDIA prepara soporte completo y nativo del GeForce Now para Linux
Lo más leído
-
GuíasHace 5 días
Las mejores alternativas a las aplicaciones predeterminadas de Windows 11
-
PrácticosHace 1 día
¿Cómo reducir el consumo de memoria en Google Chrome?
-
PrácticosHace 7 días
Cómo desactivar Microsoft Copilot de Windows 11
-
A FondoHace 6 días
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (DV)