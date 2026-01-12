GeForce RTX 60: posibles especificaciones y fecha de lanzamiento

NVIDIA trabaja en las GeForce RTX 60, su próxima generación de tarjetas gráficas para gaming. Su lanzamiento se esperaba para finales de 2026 o principios de 2027, pero la crisis que vive el mercado de la DRAM ha obligado a NVIDIA a posponer su lanzamiento, y esto ha generado mucha incertidumbre.

Todavía no tenemos información oficial, pero gracias a nuevas filtraciones que vienen de fuentes fiables tenemos una idea bastante clara de cuándo podrían llegar al mercado, y también de sus posibles especificaciones.

En este artículo vamos a compartir con vosotros una recopilación de toda la información que tenemos hasta el momento sobre las GeForce RTX 60, limitándonos únicamente a aquella que procede de fuentes que han demostrado ser fiables con los aciertos que han conseguido en ocasiones anteriores.

Arquitectura y especificaciones de las GeForce RTX 60

Se rumorea que NVIDIA va a utilizar la arquitectura Rubin en las GeForce RTX 60. Esta arquitectura está especialmente diseñada para IA, así que podemos esperar que las GPUs utilizadas en esas tarjetas gráficas tengan cambios importantes para adaptarlas a las necesidades particulares que tiene un PC para gaming.

Las GeForce RTX 50 utilizaron el nodo de 5 nm de TSMC. Para conseguir un salto importante con las GeForce RTX 60 se debería utilizar el nodo de 3 nm de TSMC. Este nodo permitirá reducir el tamaño de los transistores, aumentar la densidad de estos y mejorar la relación de rendimiento por vatio consumido.

Todas las especificaciones que vamos a ver a continuación son una estimación realizada sobre la filtración reciente que ha publicado RedGamingTech. Este medio ha compartido la cantidad de unidades SM que podría tener cada una de las cinco GPUs que podría utilizar NVIDIA.

Como sabemos que cada unidad SM de NVIDIA tiene 128 shaders, 4 unidades de textura, 4 núcleos tensor y un núcleo RT he podido deducir las especificaciones completas de cada núcleo gráfico. Tened en cuenta que las especificaciones se corresponden con la configuración de cada núcleo gráfico completo, y que los modelos finales utilizados en las GeForce RTX 60 podrían traer recortes considerables.

Posibles especificaciones de la GeForce RTX 6090

Núcleo gráfico GR202 en 3 nm.

192 unidades SM.

24.576 shaders.

768 unidades de texturizado.

192 unidades de rasterizado.

192 núcleos RT de quinta generación.

768 núcleos tensor de sexta generación.

Bus de 512 bits.

48 GB de memoria gráfica.

16 líneas PCIe Gen5.

Posibles especificaciones de la GeForce RTX 6080

Núcleo gráfico GR203 en 3 nm.

96 unidades SM.

12.288 shaders.

384 unidades de texturizado.

128 unidades de rasterizado.

96 núcleos RT de quinta generación.

384 núcleos tensor de sexta generación.

Bus de 256 bits.

24 GB o 32 GB de memoria gráfica.

16 líneas PCIe Gen5.

Este núcleo gráfico también se utilizaría, en una versión recortada, para crear la GeForce RTX 6070 Ti, que tendría menos shaders y menos memoria gráfica que la GeForce RTX 6080.

Posibles especificaciones de la GeForce RTX 6070

Núcleo gráfico GR205 en 3 nm.

60 unidades SM.

7.680 shaders.

240 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

60 núcleos RT de quinta generación.

240 núcleos tensor de sexta generación.

Bus de 192 bits.

18 GB de memoria gráfica.

16 líneas PCIe Gen5.

Posibles especificaciones de la GeForce RTX 6060 Ti

Núcleo gráfico GR206 en 3 nm.

48 unidades SM.

6.144 shaders.

192 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

48 núcleos RT de quinta generación.

192 núcleos tensor de sexta generación.

Bus de 128 bits.

16 GB de memoria gráfica.

8 líneas PCIe Gen5.

Esta GPU tendría una versión recortada que se utilizaría para crear la GeForce RTX 6060. Sus posibles especificaciones todavía no se han filtrado, pero podemos esperar menos de 5.000 shaders y una configuración de 12 GB de memoria gráfica, gracias al uso de chips de 3 GB.

Posibles especificaciones de la GeForce RTX 6050

Núcleo gráfico GR207 en 3 nm.

30 unidades SM.

3.840 shaders.

120 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

30 núcleos RT de quinta generación.

120 núcleos tensor de sexta generación.

Bus de 96 bits.

8 GB de memoria gráfica.

8 líneas PCIe Gen5.

Fecha de lanzamiento: la incertidumbre de las GeForce RTX 50 SUPER

Tras el retraso de las GeForce RTX 50 SUPER, que podrían incluso acabar siendo canceladas, se ha especulado mucho con la posible fecha de lanzamiento de las GeForce RTX 60.

Como os dije al principio de este artículo se ha rumoreado la posibilidad de que sean presentadas a finales de 2026, con un lanzamiento en el primer trimestre de 2027. También se ha barajado un posible retraso por dos razones: dejar espacio para lanzar las GeForce RTX 50 SUPER y esquivar la crisis de la DRAM.

Esta última opción es la que está sonando con más fuerza, y apunta a que las GeForce RTX 60 no llegarán hasta la segunda mitad de 2027. Esto quiere decir que podrían ser presentadas a finales de 2027, y que su lanzamiento debería tener lugar también antes de terminar dicho año.

Si esto se cumple, tendremos GeForce RTX 50 para rato. Esta generación se convertirá en una de las más longevas de la historia de las tarjetas gráficas, algo que también tiene sentido, no solo por todo lo que sabemos de la crisis de la DRAM, sino también por la estrategia de AMD, y es que la compañía de Sunnyvale podría posponer el lanzamiento de sus Radeon RX 10000 (RDNA 5) hasta finales de 2027 o incluso irse a 2028.

Con todo esto en mente, es lógico que NVIDIA no tenga ninguna prisa por lanzar su próxima generación de tarjetas gráficas. No obstante, es importante que tengáis en cuenta que todavía no hay nada confirmado, y que por tanto puede que nos acabemos llevando alguna sorpresa.