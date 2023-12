Las series más pirateadas de 2023 fueron…

‘The Last of Us’ encabezó el listado de series más pirateadas de 2023 en las redes torrent, según el listado compilado por TorrentFreak.

La llegada de los servicios en streaming han conseguido reducir los índices de piratería de contenido multimedia y según los datos de tráfico recogidos por la compañía especializada en vigilancia de piratería, MUSO, el movimiento de material protegido por copyright en la red BitTorrent «solo» constituye hoy una pequeña fracción del total, sobre el diez por ciento. Pero todavía existe…

Hay que aclarar que la mayor parte del tráfico pirata se genera por servicios de streaming no autorizados y que los datos de TorrentFreak solo incluyen las estadísticas de los rastreadores públicos de BitTorrent, por lo que la lista puede quedarse alejada de la realidad. Además, los datos excluyen plataformas como Usenet y países como China que alcanzan el mayor nivel de piratería, por lo que el total del volumen del contenido pirata sería muy superior. Pero el listado nos ofrece una idea de lo que ha sucedido este año.

Series más pirateadas de 2023

Durante varios años seguidos, Juego de Tronos arrasó temporada tras temporada hasta su finalización. En los años siguientes, las series de Disney, ‘Wandavision’ y ‘The Mandalorian’, ocuparon su lugar hasta que el año pasado volvieron los dragones y ‘House of the Dragon’ tuvo el dudoso honor de recuperar la posición de privilegio.

En 2023 no hemos tenido dragones (volverán en 2024) y por ello era más difícil predecir quién se pondría al frente. Finalmente, TorrentFreak sitúa a ‘The Last of Us’ en la primera posición seguido de dos series de Disney.

House of the Dragon (HBO) The Lord of the Rings: The Rings of Power (Amazon Prime) The Boys (Amazon Prime) Moon Knight (Disney+) Halo (Paramount+) Obi-Wan Kenobi (Disney+) The Book of Boba Fett (Disney+) Stranger Things (Netflix) She-Hulk: Attorney at Law (Disney+) Andor (Disney+)

Aunque todavía no hay estadísticas finales de piratería en 2023, creemos que ha vuelto a aumentar por los motivos que hemos ido comentando a lo largo de este año. La fragmentación del contenido entre los servicios en streaming y el aumento de precios de casi todos ellos son responsables. Simplemente, los usuarios no tienen presupuesto para suscribirse a todo ellos y visualizar lo que les gusta.

En un listado de top-ten completamente dominado por el contenido de vídeo, sorprende que los estrenos de Netflix están notablemente ausentes. Es probable que su usuarios sean menos propensos a renunciar a sus suscripciones, ya que es la plataforma de streaming dominante en la mayor parte del mundo.