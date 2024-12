Adiós a los exclusivos en Xbox, el final de una era, ¿cómo afectará a la consola?

Los juegos exclusivos siempre han sido una parte muy importante de la estrategia de las grandes marcas en el mundillo de las videoconsolas, y Xbox no ha sido la excepción. Recuerdo perfectamente que cuando tomé la decisión de comprar la primera Xbox lo hice porque me enamoré de Halo, una franquicia exclusiva de dicha plataforma que no ha evolucionado nada bien, por desgracia.

La Xbox original tuvo bastantes franquicias exclusivas que aprovecharon al máximo su potencia gráfica, y que le permitieron mostrar al mundo su superioridad frente a PS2. El tema de los juegos exclusivos vivió un momento dorado con Xbox 360, gracias a la llegada de maravillas como Gears of War, y se mantuvo con Xbox One y Xbox Series X y Series S, que son las consolas de la generación actual.

Sony también tiene sus propios juegos exclusivos, y si nos remontamos a la era de los 8 y 16 bits nos daremos cuenta de que tanto SEGA como Nintendo se preocupaban de ofrecer juegos exclusivos en sus sistemas para marcar la diferencia. La primera tenía joyas como Golden Axe, Streets of Rage y Sonic, entre muchos otros, y la gran N contaba con auténticas obras de arte, como la saga Mario Bros y sus derivados, The Legend of Zelda, Donkey Kong y muchos más.

Las exclusividades llevan con nosotros prácticamente desde el nacimiento de los videojuegos, pero a pesar de su importancia Microsoft está dispuesta a llevar a cabo un cambio muy importante en su estrategia, ya que el gigante de Redmond tiene pensado acabar con los juegos exclusivos en Xbox. En esa dirección apuntan las últimas informaciones que tenemos, y son bastante fiables.

No más exclusivos en Xbox, salvo casos «incidentales»

Ese sería el resumen de la nueva estrategia de Microsoft con los juegos exclusivos de Xbox. Se acabarán los juegos exclusivos permanentes, y como mucho tendremos exclusivas temporales, es decir, juegos que llegarán a estas consolas y unos meses después estarán disponibles para otras consolas. Indiana Jones y el Gran Círculo es uno de los ejemplos más actuales, ya que estará disponible en PS5 a partir del año que viene.

Otros nuevos lanzamientos, como el nuevo Fable, también acabarán llegando a la consola de Sony, y serán exclusivas temporales. Puede que Microsoft mantenga alguna exclusiva definitiva en Xbox, pero será la excepción a la regla general y algo ocasional que se estudiará caso por caso. Quizá esto se aplique a la franquicia Halo y también a Gears of War, pero puede que incluso estas acaben llegando a PlayStation.

Si te preguntas por qué hará esto Microsoft la respuesta es muy simple, por dinero. Las ventas de Xbox Series S y Series X han quedado por debajo de sus expectativas, y obviamente esto afecta a la cantidad de juegos vendidos. Por otro lado, el desarrollo de los juegos de la generación actual es cada vez más caro, y Microsoft tiene que intentar rentabilizarlos aumentando dichas ventas.

Con los juegos exclusivos la única manera de aumentar las ventas es hacer que estén disponibles en otras plataformas. Por otro lado no debemos olvidarnos de que Microsoft tiene en su haber una gran cantidad de estudios de desarrollo de videojuegos, y que la rentabilidad de estos depende de las ventas que consigan.

¿Cómo afectará esto a la consola de Microsoft?

La verdad es que es algo muy difícil de predecir, porque nos encontramos en un momento en el que incluso Sony ha tenido que ceder a la presión que supone el incremento de los costes de desarrollo, y esto ha hecho que muchos de sus juegos triple A estén disponibles en PC, algo que hace unos años habría sido impensable.

Sony no es Microsoft, y PlayStation no es Xbox. La primera ha ganado las dos últimas guerras de las consolas, y de momento está aguantando tan bien el tipo que no se ha planteado llevar sus franquicias exclusivas a Xbox. Esto le permite seguir diferenciándose de la consola de Microsoft, algo que obviamente es positivo.

Si todos los juegos exclusivos de Xbox acaban llegando a PlayStation, la primera perdería casi todo su valor. Nos encontramos en una época en la que ambas consolas han llegado a una cierta paridad de hardware, y esto hace que las diferencias de valor más importantes que nos motivan a la hora de comprar una u otra estén en los juegos exclusivos.

Una consola sin juegos exclusivos y con un nivel de prestaciones casi idéntico a la otra a nivel de hardware quedará en una clara desventaja, sobre todo si su rival sí mantiene ciertos exclusivos. Esto colocaría a la consola de Microsoft en una posición complicada, y obviamente podría afectar negativamente a las ventas de Xbox.