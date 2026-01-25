A Fondo
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (DVIII)
Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:
Cuando los GHz lo eran todo: Intel quiso fabricar un Pentium 5 capaz de llegar a los 7 GHz. En este artículo exploramos un proyecto histórico de Intel en el que la compañía persiguió alcanzar frecuencias de reloj muy altas con un Pentium 5 que se quedó en el camino. Una mirada retrospectiva a una época en la que los gigahercios dominaban el discurso sobre rendimiento y cómo evolucionó esa mentalidad con el tiempo.
Corsair suaviza la cuesta de enero con ofertas y personalización a lo grande. Recopilamos algunas de las promociones y propuestas de personalización que Corsair ha lanzado para arrancar el año con descuentos interesantes en componentes y periféricos.Estas ofertas pueden ser un buen momento para actualizar equipos o añadir toques únicos con accesorios a medida.
Los mejores DNS para navegar por Internet. Esta selección repasa varias alternativas de DNS que pueden aportar mayor velocidad, privacidad o estabilidad frente a los servidores configurados por defecto. También se explican las diferencias entre cada propuesta para ayudarte a elegir la que mejor encaje con tu forma de navegar.
35 juegos que puedes disfrutar con la gráfica integrada de Intel. Este repaso reúne una selección de títulos que funcionan bien incluso en equipos modestos con GPU integrada, ideal para quienes quieren jugar sin necesidad de una gráfica dedicada. Además, te ofreceemos una orientación general sobre el tipo de experiencias que puedes esperar en este tipo de hardware.
Mucho cuidado si vas a comprar una tarjeta gráfica: aumentan las estafas y las falsificaciones. Te contamos por qué conviene extremar precauciones si estás buscando una GPU, dado el auge de ofertas fraudulentas y productos falsificados que circulan en el mercado. Además, te ofrecemos pautas para identificar señales de alerta y protegerte ante posibles engaños al comprar hardware.
Todo lo que sabemos, creemos y sospechamos sobre GTA VI. Hacemos un repaso actualizado de la información y los rumores en torno a GTA VI, uno de los juegos más esperados del momento, entre lo confirmado por Rockstar y las especulaciones de la comunidad. También te ofrecemos perspectiva sobre qué datos parecen asentados y cuáles siguen siendo pura conjetura mientras la espera por su lanzamiento continúa.
Cómo mejorar el rendimiento al usar las redes BitTorrent. Te ofrecemos consejos prácticos para optimizar descargas y conexiones cuando utilizas clientes BitTorrent, desde ajustes de red hasta parámetros de configuración que pueden marcar la diferencia. También te explicamos de forma clara qué factores influyen más en la velocidad y estabilidad de tus transferencias.
Los 10 videojuegos más esperados en 2026. Recogemos una selección de títulos que están generando mayor atención y expectativas entre jugadores de todo tipo para este año. Te contamos qué características o propuestas han despertado interés y por qué estos juegos están entre los más aguardados de 2026.
PlayStation 6: especificaciones, tecnologías, fecha de lanzamiento, precio y todo lo que sabemos. Este especial recopila la información y los rumores más consistentes sobre PlayStation 6, desde las especificaciones y tecnologías que se barajan hasta su posible ventana de lanzamiento y rango de precio. Te ayudamos a poner orden entre filtraciones y expectativas para que sepas qué parece realista.
