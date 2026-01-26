Resident Evil Code Veronica Remake llega en 2027

Con Resident Evil Requiem cada vez más cerca de su lanzamiento todas las miradas se han puesto ahora en el próximo proyecto de Capcom dentro de la franquicia. Fuentes de confianza aseguran que la compañía japonesa está trabajando en Resident Evil Code Veronica Remake, y que su anuncio oficial se producirá a finales de este año.

Hace unos días hablamos de los posibles requisitos de este esperado remake, y también de su posible fecha de lanzamiento, que podíamos intuir precisamente por la fecha de presentación. Os dije que lo más probable era que Resident Evil Code Veronica Remake llegase en la primera mitad de 2027, una fecha que ha sido respaldada por varios insiders con un alto grado de credibilidad.

Sabemos que Capcom lleva tiempo trabajando en este remake, y que está introduciendo cambios profundos para adaptarlo por completo al nivel técnico de un juego actual. Como no podía ser de otra forma, Resident Evil Code Veronica Remake estará basado en el RE Engine, el mismo motor gráfico que veremos en Resident Evil Requiem.

A qué plataformas llegará Resident Evil Code Veronica Remake

Por fechas, y viendo lo ocurrido con Resident Evil Requiem, lo más probable es que llegue a Xbox Series S, Xbox Series X, PS5, Nintendo Switch 2 y PC.

Habíamos visto rumores anteriormente que hablaban de una posible versión de Resident Evil Requiem para PS4, pero al final no hemos visto ningún anuncio oficial por parte de Capcom, así que salvo sorpresa podemos concluir que dicha versión no existe. Quizá llegó a ser valorada, pero al final debió acabar siendo descartada por la falta de potencia de dicha consola.

Con esto en mente, no cabe esperar una versión de este nuevo remake para PS4, aunque tampoco podemos descartarlo por completo. Tampoco esperábamos una versión de Resident Evil 4 Remake para PS4, y al final Capcom nos dio una sorpresa.

Capcom sigue apostando por los remakes: esto es lo que está por venir

El próximo remake de Capcom será, según las fuentes más fiables que tenemos, Resident Evil 0 Remake, un juego que en su momento fue exclusivo de GameCube, y que generó mucho revuelo por su sistema de control de dos personajes y por la eliminación de los baúles de almacenamiento.

También ha sonado con fuerza un posible remake de Resident Evil 5. Está claro que este llegará tarde o temprano, pero todas las informaciones fiables que tenemos hasta el momento indican que todavía faltan unos cuantos años para su lanzamiento, y que en el mejor de los casos llegará después del remake de Resident Evil 0.