Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (DIX)

El RE Engine deja en ridículo al Unreal Engine 5. Ponemos el foco en las diferencias técnicas y de enfoque entre RE Engine y Unreal Engine 5, a partir de los resultados que está ofreciendo el motor de Capcom en juegos recientes. Se contextualiza por qué su eficiencia, rendimiento y escalado están generando comparaciones muy poco favorables para el motor de Epic.

Equivalencias gráficas NVIDIA y AMD 2026. Te ofrecemos una completa guía actualizada de equivalencias entre las gamas de GPUs de NVIDIA y AMD para 2026, pensada para facilitar comparaciones rápidas entre modelos de ambas marcas. El texto ayuda a ubicar cada tarjeta en relación con sus alternativas directas y entender mejor cómo se sitúan en términos de rendimiento general.

Cómo recuperar PCs del desastre de la primera actualización de Windows 11 en 2026. Te explicamos los pasos y soluciones más eficaces para restaurar PCs afectados por el desastre que ha ocasionado, para muchos, la primera gran actualización de Windows 11 de este año. Además, te ofrecemos opciones de recuperación y medidas preventivas para reducir riesgos.

Doomsday Clock 2026: más cerca del fin del mundo. Repasamos cómo el Consejo de Ciencia y Seguridad ha ajustado el minutero del Reloj del Juicio Final en 2026, acercándolo nuevamente a la medianoche ante los riesgos globales actuales. Te contamos qué factores han influido en esta decisión y qué simboliza este nuevo posicionamiento frente a años anteriores.

Ryzen 7 9850X3D, análisis completo. Probamos el nuevo Ryzen 7 9850X3D para evaluar qué aporta su arquitectura X3D y cómo se comporta tanto en juegos como en cargas especialmente exigentes. Te contamos nuestras impresiones sobre su rendimiento, consumo y hasta qué punto la tecnología de caché apilada marca la diferencia.

Los mejores antivirus de rescate para buscar y eliminar malware de tu PC. Te mostramos varias herramientas antivirus de rescate que pueden ayudarte a detectar y limpiar amenazas incluso cuando tu sistema no arranca con normalidad. También explicamos cuándo resulta útil recurrir a estas soluciones y cómo pueden complementar tu estrategia de seguridad habitual.

Galaxy S26 Ultra: especificaciones completas, nuevo diseño, precio y fecha de lanzamiento. Te contamos qué sabemos hasta ahora del Galaxy S26 Ultra, desde sus especificaciones más relevantes hasta los detalles del diseño y la ventana prevista de lanzamiento. Una panorámica lo más clara posible de lo que Samsung prepara para su nuevo buque insignia y cómo se sitúa frente a la competencia.

