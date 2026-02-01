A Fondo
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (DIX)
Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:
El RE Engine deja en ridículo al Unreal Engine 5. Ponemos el foco en las diferencias técnicas y de enfoque entre RE Engine y Unreal Engine 5, a partir de los resultados que está ofreciendo el motor de Capcom en juegos recientes. Se contextualiza por qué su eficiencia, rendimiento y escalado están generando comparaciones muy poco favorables para el motor de Epic.
Equivalencias gráficas NVIDIA y AMD 2026. Te ofrecemos una completa guía actualizada de equivalencias entre las gamas de GPUs de NVIDIA y AMD para 2026, pensada para facilitar comparaciones rápidas entre modelos de ambas marcas. El texto ayuda a ubicar cada tarjeta en relación con sus alternativas directas y entender mejor cómo se sitúan en términos de rendimiento general.
Cómo recuperar PCs del desastre de la primera actualización de Windows 11 en 2026. Te explicamos los pasos y soluciones más eficaces para restaurar PCs afectados por el desastre que ha ocasionado, para muchos, la primera gran actualización de Windows 11 de este año. Además, te ofrecemos opciones de recuperación y medidas preventivas para reducir riesgos.
Doomsday Clock 2026: más cerca del fin del mundo. Repasamos cómo el Consejo de Ciencia y Seguridad ha ajustado el minutero del Reloj del Juicio Final en 2026, acercándolo nuevamente a la medianoche ante los riesgos globales actuales. Te contamos qué factores han influido en esta decisión y qué simboliza este nuevo posicionamiento frente a años anteriores.
Ryzen 7 9850X3D, análisis completo. Probamos el nuevo Ryzen 7 9850X3D para evaluar qué aporta su arquitectura X3D y cómo se comporta tanto en juegos como en cargas especialmente exigentes. Te contamos nuestras impresiones sobre su rendimiento, consumo y hasta qué punto la tecnología de caché apilada marca la diferencia.
Los mejores antivirus de rescate para buscar y eliminar malware de tu PC. Te mostramos varias herramientas antivirus de rescate que pueden ayudarte a detectar y limpiar amenazas incluso cuando tu sistema no arranca con normalidad. También explicamos cuándo resulta útil recurrir a estas soluciones y cómo pueden complementar tu estrategia de seguridad habitual.
Galaxy S26 Ultra: especificaciones completas, nuevo diseño, precio y fecha de lanzamiento. Te contamos qué sabemos hasta ahora del Galaxy S26 Ultra, desde sus especificaciones más relevantes hasta los detalles del diseño y la ventana prevista de lanzamiento. Una panorámica lo más clara posible de lo que Samsung prepara para su nuevo buque insignia y cómo se sitúa frente a la competencia.
Otro contenido de MC que no debes perderte
Además de la selección anterior la semana ha dado para mucho y podemos destacar otros cuantos artículos que pensamos te van a gustar como:
- Lenovo confirma los chips NVIDIA N1 para PCs ARM
- Richard Stallman critica la IA, el DRM y la vigilancia electrónica
- No veremos GPUs integradas RDNA 4, AMD saltará directamente a RDNA 5
- Meta puede leer tus whatsapps aunque diga que no
- El lanzamiento de GTA 6 será exclusivamente digital
- Rescuezilla, la “navaja suiza” para clonación de sistemas
- DuckDuckGo permite buscar por Internet sin IA: es una opción, no una obligación
- NVIDIA lanza Remix Logic y revoluciona el modding visual
- Google amplía las funciones contra el robo de móviles Android
- La Comisión Europea revisará la petición “Dejad de Matar Juegos” tras superar los 1,2 millones de firmas
- Galaxy S26 Ultra: confirmado uno de sus secretos más esperados
- Los datos vuelven a mostrar el fracaso de Windows 11
- ASUS amplía su línea de monitores ROG Strix OLED
- PS4 es uno de los mayores rivales de PS5, y de los complicados
- SEGA Meganet: así fue la gran pionera del juego online y precursora de SEGA Channel
- Las ventas de Xbox Series S y Series X se hunden, ¿peligra Xbox Next?
- Microsoft promete arreglar Windows 11 este año
- Darkhaven es lo nuevo de los creadores de Diablo I y Diablo II, y te va a sorprender
- Microsoft baraja copiar una característica de Linux para llevarla a Windows 11
- GALLEON 100 SD, el teclado que quiere ser tu centro de mando
- El momento más difícil del iPhone 18
- Zen 6: más núcleos por chiplet
- Prince of Persia: The Sands of Time Remastered con trazado de rayos
- Trump Mobile Ultra: más caro, más potente, igual de inexistente
- Ashes of Creation se desmorona a los 52 días de su debut
Más artículos de TPNET que pueden interesarte
Si MC es el portal de consumo, seguro sabes que nuestra casa madre TPNET ofrece otros sitios web dedicados a empresas, profesionales, pymes y canal, además de los especializados en seguridad y Linux. Te dejamos con una selección de los mejores contenidos publicados que pueden ser de tu interés:
- La UE abre una investigación a X por las imágenes explícitas generadas con Grok AI
- Open Gaming Collective: una alianza para los juegos en Linux
- León tendrá la principal y más avanzada fábrica de drones multipropósito de España
- QNAP TL-R6020Sep-RP, el aliado para escalar el negocio backup y archivado
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (DIX)
Ashes of Creation se desmorona a los 52 días de su debut
La batería que mantiene tu móvil frío ya está en camino
Trump Mobile Ultra: más caro, más potente, igual de inexistente
Calibre salta a su versión 9, estas son sus novedades
Prince of Persia: The Sands of Time Remastered con trazado de rayos: los fans hacen el trabajo de Ubisoft
Tarjetas gráficas NVIDIA y AMD: Guía de equivalencias 2026
Rescuezilla, la ‘navaja suiza’ para clonación de sistemas
Los mejores antivirus de rescate contra el malware en PCs
Cómo recuperar PCs del desastre de la primera actualización de Windows 11 en 2026
El RE Engine deja en ridículo al Unreal Engine 5
VALK MYLA, análisis: ergonomía y confort en una silla de malla
Tarjetas gráficas NVIDIA y AMD: Guía de equivalencias 2026
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (DIX)
Richard Stallman critica la IA, el DRM, los coches conectados y el rastreo de móviles
Resident Evil Code Veronica Remake llega en 2027
No veremos GPUs integradas RDNA 4, AMD saltará directamente a RDNA 5
El RE Engine deja en ridículo al Unreal Engine 5
Lo más leído
-
GuíasHace 6 días
Tarjetas gráficas NVIDIA y AMD: Guía de equivalencias 2026
-
PrácticosHace 6 días
Rescuezilla, la ‘navaja suiza’ para clonación de sistemas
-
GuíasHace 3 días
Los mejores antivirus de rescate contra el malware en PCs
-
GuíasHace 5 días
Cómo recuperar PCs del desastre de la primera actualización de Windows 11 en 2026