PS6 tendrá más memoria de lo esperado, ¿pero será suficiente?

Las primeras informaciones decían que PS6 iba a contar con 24 GB de memoria unificada, una información que venía de fuentes tan fiables como Digital Foundry, y se basaba en un argumento muy claro y directo: esta cantidad sería suficiente para conseguir un buen rendimiento y permitiría reducir los costes de fabricación de dicha consola.

El caso es que, con el paso del tiempo, hemos visto que la introducción de nuevas tecnologías de IA aplicada a gaming y la apuesta por parte de Sony a favor del trazado de rayos podrían incrementar notablemente el consumo de memoria gráfica, y esto haría que esos 24 GB de memoria unificada no fuesen suficiente para conseguir un buen salto generacional y un rendimiento adecuado.

Según KeplerL2, otra fuente bastante fiable, Sony habría decidido aumentar la cantidad de memoria disponible en PS6 hasta los 30 GB, una cifra que representa un aumento de 6 GB, y que marca una diferencia sustancial, ¿pero sería suficiente para cumplir con los objetivos de la próxima generación de consolas? Vamos a descubrirlo.

Los juegos de próxima generación van a consumir de media 6 GB más de memoria unificada. A esto debemos sumar el consumo extra de memoria que supone el trazado de rayos. Cuando este se utiliza con un alto nivel de calidad, y en resolución 4K, puede consumir fácilmente más de 1 GB de memoria comparado con el modo rasterización.

Sumando ambos datos, ya tenemos un incremento del consumo de memoria aproximado de 7 GB. Si nos ponemos en el peor de los casos dicho consumo podría acercarse a los 8 GB, y a esto deberíamos sumar el consumo adicional que se producirá por el uso de nuevas tecnologías de IA aplicada a gaming.

Este último dependerá de las tecnologías que integre Sony en PS6, pero podría llegar a superar 1 GB si dicha consola integra soluciones avanzadas de caché para mejorar el rendimiento con trazado de rayos y generación de fotogramas.

Por último, hay que tener en cuenta que PS6 tendrá que reservar una cierta cantidad de memoria al sistema y a las aplicaciones. En PS5 se estima que dicha reserva ronda los 2 GB de memoria, así que en PS6 la cantidad total reservada podría ser similar.

Haciendo números nos sale un consumo aproximado de 25 GB de memoria para cubrir todas las necesidades clave de PS6. Tened en cuenta que esa cifra es fruto de una estimación conservadora, y que aún así es bastante elevada pero altamente creíble, y nos indica que esos 30 GB de memoria unificada sí serían suficiente para asegurar un buen rendimiento en PS6.

Los 30 GB de memoria de PS6 serían de tipo GDDR7 a 32 Gbps, y se apoyarían en un bus de datos de 160 bits, lo que nos dejaría un ancho de banda de 640 GB/s, es decir, sería más rápida que PS5 Pro, que alcanza los 576 GB/s.

Según esta misma fuente PS6 portátil tendrá una configuración de 24 GB de memoria unificada, un indicador claro que de que podría no ser compatible con los juegos de PS6, y de que estaría limitada a juegos de PS5 y de generaciones anteriores.