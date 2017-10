Si quieres reservar el iPhone X no esperes demasiado

Si quieres reservar el iPhone X no deberías esperar demasiado, porque no es seguro que tengas existencias en un plazo razonable desde la disponibilidad oficial fijada a partir del 3 de noviembre, pero que en España ya se alarga “entre 5 y 6 semanas” si lo compras en la página web oficial.

Como sabes, hoy se ha iniciado el proceso internacional del móvil inteligente más avanzado del catálogo de Apple, creado como edición especial para celebrar el décimo aniversario del lanzamiento de iPhone y presentado junto a la actualización de la línea regular, iPhone 8.

iPhone X está disponible para reserva en el mercado español (y en otros internacionales) en las tiendas físicas Apple Store, en el portal on-line de Apple España, en retailers oficiales Apple como K-Tuin y en las grandes operadoras de telefonía como Vodafone. Todos ofrecen distintos tipos de financiación y las operadoras, distintas combinaciones según la tarifa de voz y datos asociada.

Ya conoces sus especificaciones, con base en una pantalla sin bordes que estrena la tecnología OLED en iPhone, con 5,8 pulgadas de diagonal y una resolución nativa de 2.436 x 1.125 píxeles. El corazón del iPhone X es el nuevo SoC Apple A11 “Bionic” -el mismo que montan los iPhone 8- y el más rápido producido nunca por la compañía con CPU de seis núcleos y 4300 millones de transistores, además de incorporar la novedad de una unidad de procesamiento neural propia en el mismo SoC, como la que vimos en el Kirin 970 de Huawei.

Emplea un diseño de cristal y acero y es resistente al polvo y al agua. Desaparece el botón Home con sus funciones asignadas en la propia pantalla y también abandona el sistema Touch ID por Face ID, una característica de autenticación biométrica basada en reconocimiento facial. El sistema de cámara trasero es de nuevo diseño con doble sensor en vertical de 12 megapíxeles, f1.8 y 2.4 en teleobjetivo y cuenta con flash TrueTone de cuádruple LED y doble estabilizador de imagen. También dispone de carga inalámbrica como otra de las novedades.

Cómo reservar el iPhone X

iPhone X se ofrece en acabados de color plata y gris espacial en dos versiones según su capacidad de almacenamiento: 64 Gbytes por 1.159 euros y 256 Gbytes por 1.329 euros, lo más caro que hemos visto nunca en la industria móvil. Incluye el terminal, los EarPods con conector Lightning, el cable de conector Lightning a USB, el adaptador de corriente USB de 5 W y el adaptador de Lightning a toma para auriculares de 3,5 mm.

Ya sabes, si te interesa y quieres reservar el iPhone X para recibirlo en un tiempo “razonable” no esperes demasiado. Sólo Apple sabe cuantas unidades tiene disponibles para lanzamiento, pero según información sospecha que no todas las previstas inicialmente.

Y si no, tranquilo, que no se acaba el mundo… En un mes mejorará el stock disponible de iPhone X y además, Apple tiene -en mi opinión- mejores terminales en características/precio como puede ser el iPhone 7. De Android no te hablo, la oferta es enorme para toda la gama de mercado.